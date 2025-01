UNC-Ash. Bulldogs vs SC Upstate Spartans: como assistir, programar, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Quem está jogando

SC Spartans do norte do estado @ UNC-Ash. buldogues

Registros atuais: SC Upstate 5-13, UNC-Ash. 11-6

Como assistir

O que saber

Depois de dois jogos de estrada, UNC-Ash. está voltando para casa. Eles e os SC Upstate Spartans se encontrarão em uma batalha do Big South às 18h30 horário do leste dos EUA na quarta-feira na Kimmel Arena. Os Bulldogs mostram alguma força ofensiva, com média de 85,9 pontos por jogo nesta temporada.

Ataque e defesa de UNC-Ash. eles podem estar um pouco sem fôlego depois do confronto de pontuação contra o Presbyterian no sábado. UNC-Ash. saiu com uma vitória por 96-87 sobre o Presbiteriano.

Enquanto isso, SC Upstate não aguentou Radford no sábado e caiu por 80-67.

UNC-Ash. está em alta ultimamente: eles venceram oito dos últimos dez jogos, o que foi um bom impulso para o seu recorde de 11-6 nesta temporada. Quanto ao SC Upstate, eles têm passado por um caminho difícil recentemente, tendo perdido cinco dos últimos seis jogos, o que causou uma redução notável em seu recorde de 5-13 nesta temporada.

Provavelmente haverá algum ataque de alto desempenho na agenda, já que ambos são alguns dos times com maior pontuação na liga. UNC-Ash. Ele não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 85,9 pontos por jogo. Não é como se SC Upstate estivesse lutando nesse departamento, já que eles tiveram uma média de 75,2. Como ambas as equipes podem somar pontos com muita facilidade, a única dúvida que resta é quem consegue aumentar o placar.

UNC-Ash. conseguiu uma vitória sólida sobre o SC Upstate quando os times jogaram pela última vez em fevereiro de 2024, vencendo por 77-64. UNC-Ash. Eles têm outra vitória na manga ou o SC Upstate irá transformá-los? Teremos a resposta muito em breve.

História da série

UNC-Ash. venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra o SC Upstate.