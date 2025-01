"Unidos pelo amor…": Neeraj Chopra, duas vezes medalhista olímpico, se casa, as fotos se tornam virais

Duas vezes medalhista olímpico e estrela do dardo, Neeraj Chopra está atualmente casado. No Instagram no domingo, Neeraj compartilhou a notícia com seus fãs com uma nota sincera. “Estou começando um novo capítulo da vida com minha família. Sou grato por todas as bênçãos que nos trouxeram a este momento juntos. Unidos pelo amor, felizes para sempre”, Neeraj legendou a postagem e compartilhou uma série de fotos no Instagram, revelando a identidade de seu parceiro de vida. Segundo o tio do esportista, a esposa de Neeraj, Himani, atualmente estuda nos EUA. O casal se casou na presença de amigos próximos e familiares em uma cerimônia privada.





O tio de Neeraj também confirmou que também haverá recepção de casamento.

Na frente profissional, Neeraj organizará um Tour Continental exclusivo para dardo no país. O próximo evento também foi endossado pela Federação Mundial de Atletismo e pela Federação de Atletismo da Índia.

Porém, a data do evento ainda não está definida, relatos indicam que ele acontecerá em maio deste ano. O evento será encabeçado pelos principais lançadores de dardo masculinos e femininos, incluindo o menino de ouro da Índia, Neeraj.

Falando no evento, Chopra disse: “O sonho de toda a minha vida é organizar e trazer uma competição de lançamento de dardo de classe mundial para a Índia. Com a ajuda da JSW Sports e da Federação de Atletismo da Índia, conseguimos isso. Tenho certeza de que tanto meus colegas atletas quanto os fãs na Índia criarão uma experiência que será comentada por muito tempo. Estou animado para ver a grande conquista que podemos alcançar”, cita o comunicado da JSW Sports Media.

Chopra quer que o evento se torne um marco anual no calendário mundial de atletismo, com o objetivo de agregar mais modalidades de atletismo à competição.

Parth Jindal, fundador da JSW Sports, disse: “Gostaria de agradecer à Federação de Atletismo da Índia e à sua administração por nos proporcionar esta fantástica oportunidade de sediar um evento de classe mundial na Índia. A AFI tem feito um trabalho incrível para aumentar o seu perfil como esporte de atletismo no país, e a forma como escolheram apoiar este evento é uma prova de seus esforços.”