Uno dei preferiti è arrivato per essere il prossimo allenatore principale di Saint

New Orleans Saints è l’ultima squadra della NFL che sembra riempire il posto vacante di coaching.

Dopo aver intervistato un certo numero di candidati, la squadra inizia a chiarire chi potrebbe essere il loro prossimo leader.

L’insider della NFL Network Mike Garafolo ha affermato che il manager potrebbe essere il coordinatore offensivo di Filadelfia Eagles Kellen Moore.

“Quando esce dalla seconda intervista santa con Kellen Moore, Eagles” e è ancora il capo allenatore di New Orleans, ma nulla è o può finire in questo momento “, ha scritto Garafolo sui social media martedì.

Questa notizia arriva dopo che l’ex allenatore di Green Bay Packers e Dallas Cowboy Mike McCarthy ha deciso di ritirare il suo nome dalla gara e concentrarsi sul ciclo di lavoro del 2026.

Kellen Moore è stato un nome crescente nei circoli della lega un po ‘ora.

L’ex quarterback allamericano fuori dallo stato di Boise, che ha anche trascorso del tempo con Detroit Lions e Dallas Cowboys nella sua carriera di sei anni della NFL, ha fatto le onde come allenatore offensivo nell’ultimo mezzo decennio.

Ha trascorso quattro stagioni come coordinatore offensivo di Cowboy (2019-2022) prima di diventare il coordinatore offensivo di Los Angeles Charger nel 2023.

In questa stagione ha contribuito a condurre Philadelphia Eagles a un’altra prestazione del Super Bowl come loro coordinatore offensivo.

Classificando tra i primi 10 della lega in diverse categorie principali in questa stagione in questa stagione, la violazione degli Eagles è diventata un juggernaut grazie al lavoro di coaching svolto da Moore e alla partita storica della superstar che corre indietro Saquon Barkley.

Quando la stagione di Eagles finisce, Moore potrebbe essere libero di prendere il lavoro a New Orleans se offerto.

