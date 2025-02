Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie sulla città di Ipswich

Il Manchester United potrebbe prendere in considerazione un approccio per l’attaccante della città di Ipswich Liam Delap Se i ragazzi del trattore vengono vietati dalla Premier League.



I Red Devils sono disposti a spendere grandi durante la finestra di trasferimento estivo, ma può anche dipendere dalla vendita di giocatori.

Ecco perché è improbabile che facciano un’enorme edizione per un singolo giocatore e rivendicano rapporti Viktor Non sarà un bersaglio per loro.

Lo svedese avrà 27 anni nel giugno di quest’anno e non si adatta alla politica del club a causa della mancanza di valore di rivendita in futuro.

L’atletica ora sostiene che lo United potrebbe fare un’offerta per Delap se Ipswich non è in grado di non conservare il loro status di massimo la prossima stagione.

Lo stesso outlet aggiunge che il Manchester City ha l’opportunità di iscriversi per 40 milioni di sterline. Lo United ha quindi un grande svantaggio.

Le loro prospettive possono dipendere dalla città che ignora il loro laureato, che probabilmente non sembra accadere, data la rivalità tra i club.