USA – Costa Rica 3-0 (22 gennaio 2025) Analisi del gioco

IL Stati Uniti sconfitta Costa Rica 3-0 mercoledì, ottenendo due vittorie su due partite per una squadra carica di giocatori della MLS durante il ritiro annuale degli americani a gennaio.

Caps bianche di Vancouver attaccante Brian Bianco ha aperto le marcature per gli Stati Uniti, battuto Esteban Alvarado Dopo Diego Luna ha giocato in porta con una palla penetrante.

White, che compirà 29 anni il 3 febbraio, è diventato l’americano più anziano a segnare il suo primo gol in nazionale dai tempi del 29enne Matt Besler nel 2016.

La squadra di Mauricio Pochettino, reduce dalla sconfitta Venezuela in un’altra amichevole di sabato, avevano bisogno di una grande parata Zack Steffen alla fine del primo tempo portandosi in vantaggio per 1-0 nell’intervallo.

Steffen ha segnato ancora una volta per gli Stati Uniti nel secondo tempo Caden Clark E Patrick Agyemang ha segnato due gol stellari alla fine della partita e ha messo da parte la partita.

È stato il secondo gol in altrettante partite per Agyemanga, che ha segnato al suo debutto con gli Stati Uniti nella vittoria per 3-0 sul Venezuela.

I giocatori dell’USMNT festeggiano dopo aver segnato un gol contro il Costa Rica in una partita amichevole.

Il primo ha dato il risultato Messico l’allenatore Miguel Herrera ha perso nella sua prima partita da quando ha assunto l’incarico in Costa Rica.

Pochettino guiderà una squadra americana al completo in campo a marzo alle finali della Concacaf Nations League, dove gli americani cercheranno di rimanere l’unica squadra ad aver mai vinto la competizione sin dal suo inizio nel 2019.

Gli Stati Uniti aprono le partite della Nations League il 20 marzo contro Panama al SoFi Stadium di Los Angeles.

I giocatori provenienti dall’Europa saranno disponibili per la Nations League, uno dei soli sei ritiri rimanenti con il miglior pool prima dell’arrivo dei giocatori in vista della Coppa del Mondo 2026.

Steffen è stato uno degli otto cambi nella formazione titolare dopo la vittoria di sabato e il difensore Miles Robinson, tra i tre titolari, ha esordito per la prima volta in nazionale come terzino destro.

I centrali Tim Ream e Walker Zimmerman sono stati aggiunti alla formazione insieme alla guardia sinistra DeJuan Jones, al centro Luna, all’ala Indiana Vassilev e White. Ream e Zimmerman sono diventati la prima coppia di oltre 30 non portieri a partire da Ream e Michael Bradley nel 2019.

Questo riepilogo ha utilizzato informazioni provenienti dall’Associated Press.