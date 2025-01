USC contrata Chad Bowden de Notre Dame como diretor geral de futebol

Os jogadores do USC entram em campo antes da abertura da temporada contra o Louisiana State, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, no dia 1º de setembro. (Robert Gauthier/Los Angeles Times)

Depois de meses prometendo grandes mudanças em suas operações de pessoal, a USC contratou um gerente geral para seu programa de futebol.

Chad Bowden será USCO próximo CEO, uma pessoa familiarizada com a decisão e que não está autorizada a falar publicamente, disse ao Times depois de passar os três anos anteriores na Notre Dame.

Bowden, 30, foi nomeado gerente geral e diretor assistente de atletismo da Notre Dame em março passado, depois que Michigan o procurou para o cargo de gerente geral. Notre Dame chegou ao jogo do campeonato nacional perdendo para o estado de Ohio.

Na USC, espera-se que Bowden seja um dos diretores de pessoal mais bem pagos do futebol universitário. Ele terá um grande trabalho pela frente, com mudanças que alterarão o cenário no horizonte no futebol universitário e na USC, onde a operação de pessoal ficou atrás de outros programas de sangue azul.

Os planos para contratar um novo gerente geral foram colocados em prática pela primeira vez em agosto passado, quando a diretora atlética Jen Cohen fez uma pressão em tribunal para atrair o Alabama. Courtney Morgan para Los Angeles Mas um salário de US$ 1 milhão não foi suficiente para convencer Morgan, que aceitou menos dinheiro, a continuar trabalhando ao lado do técnico do Crimson Tide, Kalen DeBoer, que trabalhou com Cohen em Washington.

Como Bowden e uma operação de pessoal renovada funcionarão com o treinador da USC, Lincoln RileyResta ver. Riley trabalhou em estreita colaboração com David Emerickatual diretor geral da USC, em todos os assuntos de pessoal. Também não está claro como o papel de Emerick mudará. Uma pessoa familiarizada com a situação disse ao The Times que se esperava que ele permanecesse no programa em uma função diferente.

Antes de vir para Notre Dame sob o comando do técnico Marcus Freeman, Bowden trabalhou como membro da equipe de recrutamento em Cincinnati. Ele alcançou uma rápida ascensão, assumindo funções importantes nas equipes de dois dos programas de futebol universitário de maior orgulho.

