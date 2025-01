USC contrata coordenador defensivo D’Anton Lynn para extensão de contrato

O coordenador defensivo da USC, D’Anton Lynn, fica de fora durante uma vitória sobre o Louisiana State, em Las Vegas, em 1º de setembro. (Robert Gauthier/Los Angeles Times)

Depois de transformar USCLutando na defesa em uma única temporada, coordenador defensivo estrela em ascensão D’Anton Lynn assinou uma extensão de contrato para permanecer na USC, a universidade anunciou Quinta-feira.

O acordo ocorre depois que Lynn rejeitou avanços de sua alma mater, a Penn State, que o havia procurado para o cargo de coordenador, segundo uma pessoa com conhecimento da situação e que não está autorizada a falar publicamente.

A USC já havia feito de Lynn uma das coordenadoras mais bem pagas do futebol universitário quando contratou-o para longe da UCLA dezembro passado. Esse contrato original, disse uma pessoa com conhecimento do negócio e não autorizada a falar publicamente ao The Times na época, pagava a Lynn mais de US$ 2 milhões por ano.

Os termos da prorrogação de Lynn não eram conhecidos, mas a medida para mantê-lo foi crítica, considerando o quão longe a defesa dos Trojans havia chegado durante sua única temporada como coordenador.

Acredita-se que Lynn seja o principal candidato ao cargo vago de coordenador na Penn State, onde já jogou como cornerback, depois que o último coordenador defensivo do Nittany Lions, Tom Allen, aceitou o cargo vago em Clemson. Esperava-se também que Lynn recebesse interesse de times da NFL, dada sua experiência anterior como assistente da NFL.

Em vez disso, ele permanecerá na USC, depois que os líderes escolares agiram rapidamente para conseguir o premiado assistente.

Depois de chegar ao fundo do poço com o coordenador anterior Alex GrinchA USC permitiu 10 pontos a menos por jogo sob o comando de Lynn em 2024, saltando do 121º lugar no país em pontos permitidos na temporada passada (34,4 por jogo) para um respeitável 56º (24,1). A defesa de corrida deu um grande passo em frente, permitindo quase 50 jardas a menos por jogo. Houve menos tackles perdidos (de 11 em média para oito por jogo), enquanto o USC melhorou os saltos e saltos na terceira descida e na defesa da zona vermelha.

“Você pode olhar as estatísticas e ver uma diferença enorme.” Lincoln Riley, técnico da USC ele disse em novembro. “Mas não acho que isso conte toda a história. “Acho que D’Anton tem sido um líder realmente consistente.”

Embora longe da elite, a defesa que antes manteve o USC fora do College Football Playoff emergiu como um dos pontos positivos de uma temporada que de outra forma teria sido de altos e baixos. Grande parte desse crédito vai para Lynn, que herdou uma defesa que foi derrotada pela maioria de seus principais contribuidores nos sete primeiros no meio da temporada.

O melhor pass rusher da USC, Eric Gentry, foi forçado a perder o resto da temporada depois de apenas cinco jogos devido a uma série de concussões. O lado defensivo Anthony Lucas sofreu uma lesão no final da temporada após sete jogos, enquanto o defensive tackle Bear Alexander, que deveria assumir um papel importante, deixou o time depois de apenas três semanas com a intenção de entrar no portal de transferências.

Ainda assim, Lynn fez funcionar, mesmo enquanto a USC lutava para produzir uma imprensa forte o tempo todo. Para neutralizar esses problemas, Lynn optou por atacar consistentemente a partir do secundário, fazendo o que podia para manter os zagueiros adversários desequilibrados.

A USC deve melhorar nesse aspecto na segunda temporada de Lynn, com o retorno de Gentry e dois tackles defensivos transferidos, Jah Jarrett e Keeshawn Silver, vindos da Conferência Sudeste. Ele também terá o safety Kamari Ramsey retornando na secundária, depois que o principal defensor dos Trojans recusou o draft para jogar por Lynn na temporada passada.

As especulações sobre a possível saída de Lynn aumentaram nos últimos dias, desde que o cargo na Penn State ficou vago. A USC já perdeu o técnico de linebackers Matt Entz, o técnico de seguranças Taylor Mays e o técnico de linha ofensiva Josh Henson desde o final da temporada, há apenas três semanas.

Mas para Lynn, a USC estava pronta para agir rapidamente, garantindo que seu futuro na defesa continuasse caminhando na direção certa.

Esta história apareceu originalmente em Los Angeles Times.