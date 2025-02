USC e UCLA hanno realizzato il centro di basket femminile

LOS ANGELES – Kevin McGuff era seduto sul palco sabato sera all’interno del Galen’s Center e sospirando. L’allenatore di basket Ohio State for Women si è tolto gli occhiali da lettura dopo aver visto il punteggio della scatola, si è allungato le mani tra i capelli e ha cercato di capire il guanto che la sua squadra era appena passata.

Dopo aver viaggiato da Columbus con un record quasi impeccabile per 20-1, Buckeyes ha colpito non solo uno ma due buzzer, perso con l’UCLA n. 1 e 7 USC 34 punti per 72 ore a Los Angeles.

“Entrambi sono squadre straordinarie. Entrambi sono estremamente talentuosi “, ha detto McGuff. “Entrambi sono profondi. Entrambi sono ben addestrati.”

La via del suo viaggio l’anno scorso grande la normale stagione dell’Ohio ha sottolineato una nuova realtà: USC (21-2, 11-1) e UCLA (23-0, 11-0) sono i nuovi Big Ten. E mentre le aspettative sui cavalli di Troia prima di quest’anno erano un grattacielo alto, sono Bruins che sono diventati una forza sport senza rivali.

Entrambi i programmi, che sono stati separati da soli 14 miglia dall’operazione autostradale di Los Angeles, sono aumentati in cima in diversi modi. Come ha spiegato McGuff, l’UCLA sfoggia un giocatore unico in Lauren Betts 6-NAHA-7, che fornisce forse la più grande discrepanza di tutto il basket universitario mentre l’USC vanta uno dei giocatori più talentuosi di Juju Watkins Il percorso per segnare a piacimento.

L’UCLA e l’UCLA hanno gli occhi che si sono trovati sulla proprietà di March Madness e potenzialmente sono diventati la prima squadra Big Ten a vincere il titolo nazionale dal 1999. Tuttavia, per il momento, sono pronti ad affrontare giovedì (10:00 ET ) nella prima delle due partite molto attese tra loro. Quando la California del sud diventa il luogo dei due più grandi giochi di sport dell’anno, i fan sono pronti a girare nelle arene per guardare Betts, Watkins e i loro compagni di squadra che lottano per i diritti di raddrizzamento, seme n.

“Sarà interessante suonare”, ha detto McGuff. “Penso che i giochi saranno molto vicini.”

Cori Close ha detto che stava attento a creare un elenco di questa stagione. Immagini Robert Hanashiro-Immagn

Migliore squadra È stata tagliata a terra.

All’interno del centro di basket del Mo Ostin nel campus UCLA, il capo allenatore Cori Close aveva un fischio preparato e la sua voce era già calda. La sua squadra ha attraversato set offensivi e si stava preparando per Buckeyes.

“Dobbiamo aumentare il nostro livello di tenacità!” Gridare. “Lo stato ci costringerà ad aumentare il nostro livello di tenacità o perdere. Cosa vuoi? Scegli! “

Anche se in questa stagione è stata l’ultima squadra imbattuta nella divisione o da uomini o uomini della Basketball I o uomini, Close non chiamerebbe in modo impeccabile. La perfezione fugge deliberatamente mentre pensa. C’è sempre qualcosa da migliorare, sempre qualcosa che dovresti risolvere. Il punteggio, registrando, è un prodotto del duro lavoro di Bruins, ma è lungi dal confermare che hanno raggiunto le loro forme finali.

“Voglio che si divertano”, ha detto Close. “Ma ho chiesto loro,” a quanti di voi mi sono divertito il numero 1? “Ho detto:” Beh, cosa sei disposto a proteggerlo? “

Questa è, secondo le loro stesse parole, la linea più significativa che aveva a Westwood durante il suo tempo. È iniziato con una classe junior, che contiene Kiki Rice, Gabriela Jaquez e Londynn Jones, che si stavano preparando per il momento.

“Quando eravamo matricole, siamo venuti cinque di noi e tutti sono simili,” voi ragazzi, sarai così bravo “, ha detto Jaquez. “All’epoca eravamo come” beh, vogliamo essere bravi ora. Non siamo interessati al futuro, non ci siamo ancora. “E penso che sia stato divertente vedere la crescita di tutti e quanto siamo arrivati.”

Aggiungendo Betts, Stanford, due anni fa, Bruins ha dato al sole per fare il loro universo di basket in giro. Per far avanzare Timea Gardiner dall’Oregon e Janah Barker dal Texas A&M in offseason è stata una benedizione, mentre avere un Rookie Rangers Elina Aarnisalo per aggiungere tanto necessario al di fuori delle riprese è stata una gradita sorpresa.

“Siamo stati molto deliberati quando hanno costruito la nostra chimica dentro e fuori la corte”, ha detto Rice. “Sapevamo di avere il talento di cui avevamo bisogno. Quindi si trattava di come metterlo insieme e capire come potevamo gelificare il meglio in campo.”

Risultato: la squadra migliore e più profonda dello sport. Quando le squadre vendono per fermare Betts dall’interno, come ha sottolineato Rice, Bruins può batterti dall’esterno. Tutto ciò consente una gamma più elevata di errori rispetto agli anni precedenti.

“Potrebbe essere la notte di qualcuno nel gioco, il che è molto divertente e rende spaventoso cercare di difendere l’altra squadra”, ha detto Jaquez.

La squadra di Close che sembrava essere tutto: chimica, talento e profondità. Ecco perché così tanta arpa durante la loro corsa, perché non esita a chiamare il linguaggio del corpo cattivo in un trapano o addirittura a prendere il ruolo di un cattivo ragazzo di fronte alla stagione che deve ancora avere una perdita.

“È più difficile”, ha detto Close sulla motivazione della squadra imbattuta. “Perché il mio compito è quello di essere un po ‘di coglione e metterlo a disagio quando siamo sotto lo standard, anche se non lo dice.”

“Ci chiama”, ha detto l’attaccante senior Angela Dugalic con un sorriso. “Molti.”

I giocatori lo accolgono. Sanno quanto funziona AI quando sono un team nuovo di zecca, il suo approccio fa parte del motivo per cui sono qui. Per i giocatori come Rice, che hanno provato la sensazione che si stanno avvicinando ai loro obiettivi nell’indossare blu e oro, c’è una motivazione speciale che accoglie qualsiasi cosa, dalle critiche alla non soddisfazione.

“Le lezioni che abbiamo portato quest’anno per una carenza di dove volevamo instillare in tutti noi per lasciare questa mentalità”, ha detto Rice. “Solo di recente, quando siamo diventati l’unica squadra imbattuta che è andata a terra e n. 1, ci siamo resi conto di dove fossimo.”

Close, parte di esso, ha ammesso il modo in cui la partita finale dell’anno scorso ha sottolineato – la perdita su LSU in Sweet 16 – è rimasta bloccata con lei.

“Questa è stata una delle perdite più dolorose della mia carriera, sicuramente le prime cinque”, ha detto Close. “Non ero il migliore. Non abbiamo giocato al meglio quando il meglio necessario. Quindi ho dovuto sedermi con il dolore del rimpianto per un po ‘, e poi è successo su come l’avrei indirizzato ai più disciplinati e focalizzati nelle aree di crescita, cosa che pensavo dovessimo fare per assicurarci che non lo avremmo fatto Sentiti così di nuovo. “

Le aspettative di Cloas per questa squadra, che è arrivata a quest’anno, erano attentamente ottimistiche, ma conoscevano profondamente: se i pezzi si adattavano se la chimica fiorisceva e se le cose si spezzavano nel modo giusto, avevano la possibilità di essere strani.

Lindsay Gottlieb ha detto che Juju Watkins può aprire i suoi compagni di squadra. AP Foto/Mark J. Terrill

Attraverso la città e Pochi giorni dopo fu il turno dell’USC di affrontare Buckeyes. La folla ronzante al Galen Center era un segno del basket dell’Università di Times-Henky divenne la necessità di guardare nei preliminari di La-A di quelle che dovevano venire nelle partite più attese della stagione.

Watkins è nel mezzo di tutto ciò che fanno i cavalli di Troia. Anche se non gestisce la palla, imposta il tono al parco giochi e al suo magnetismo – quando ogni bambino e linea di fan ne firma qualcosa – è ugualmente palpabile.

“La gravità che attira apre le cose ad altre persone”, ha dichiarato il capo allenatore Lindsay Gottlieb.

Se l’accesso dell’UCLA con Betts è più procedurale, progettato per farne un’offesa e mostrare la sua profondità sulla base delle sue doppie squadre, USC’s è un tronco artificiale della stessa idea. Sebbene Gottlieb favorisca le lacune nel crimine dei cavalli di Trojan, i comandi Watkins aiutano ad aprire corsie e finestre per i loro compagni di squadra e le riprese di USC a 3 punti molto migliorate da matricole come Kennedy Smith e Avery Howell.

Watkins ha spesso un pennello di quasi ogni presa offensiva, ma dove aveva bisogno di creare un capolavoro USC la scorsa stagione per vincere, ora ha più aiuto quest’anno. Ne aveva bisogno contro Buckeyes. Watkins ha iniziato il gioco 0-per-10 dal campo e ha chiuso 5-Z-21.

Sebbene Watkins non abbia paura di sparare attraverso il divario – e Gottlieb sa certamente che a volte fa parte del processo – il resto dei cavalli di Troia ha mostrato che sono in grado di raccoglierlo di notte. Il trasferimento di Stanford Kiki Iriafen ha avuto uno dei migliori giochi della sua carriera universitaria, ha guadagnato 24 punti e ha preso 13 record.

“Non credo che fossimo in grado di vincere le partite l’anno scorso senza segnare come aveva fatto il punteggio”, ha detto Gottlieb dopo la partita. “Penso che abbiamo serate in cui più persone fanno davvero clic ed è davvero bello ed è molto bello. Non è l’unico modo per vincere.”

Non si pensa a un’identità USC offensiva. Sì, può vincere in diversi modi, ma il suo soffitto è il più alto quando Watkins è il migliore, come quando i cavalli di Trojan hanno viaggiato in Connecticut e hanno consegnato il numero 4 UConn la sua unica perdita in casa della stagione. Watkins è stato fertile e ha guadagnato 26 punti in 16 tiri mentre ha aggiunto sei rimbalzi e cinque assist.

I cavalli di Trojan non sarebbero in questa posizione senza Watkins; Inoltre, non sarebbero senza la loro difesa, che appartiene alla cima di Big Ten e in 10 delle 11 partite della conferenza hanno tenuto squadre per meno di 70 punti. È la difesa lacca che rappresenta il versatile Smith che ha applicato, il più alto crimine della conferenza, dovrà superare per emergere dal gioco rivale con la vittoria.

“Il modo in cui suoniamo è molto diverso”, ha detto Close. “Ma entrambe le squadre sono così buone.”

“(UCLA è) una squadra che fa chiaramente clic in questo momento”, ha detto Gottlieb. “Sappiamo che ci sarà molto orgoglio sulla linea.”

Juju Watkins è stato uno dei migliori giocatori in questa stagione. Jevone Moore/Icon Sportswire

In un momento L’USC ha introdotto la sua vittoria sull’Ohio sabato e la celebrazione, la sfida dell’AP all’evento, ha iniziato a tornare a Galeno in pochi giorni per fare la partita contro l’UCL o dire. L’eccitazione preventiva dei fan lo ha quasi annegato. Il gioco è stato esaurito dalla fine di gennaio.

Close è tutto meravigliato. Ricorda di essere al liceo e di guardare le partite di basket delle ragazze pianificate per il pomeriggio e nessuno è venuto a guardare, mentre le varsity dei ragazzi e i giochi JV hanno guadagnato il posizionamento iniziale e avvolto la folla.

“Anche allora ero proprio come potrebbe non essere”, ha detto Close. “Il nostro prodotto è stato fantastico. Quindi per me, per vedere come accadono alcuni di questi punti di ribaltamento, che si tratti di diritti dei media o di partecipazione, è davvero piacevole. E penso che arriverà il meglio.”