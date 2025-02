USL para lançar a Liga Masculina da Primeira Divisão: tudo está aqui para saber sobre o possível rival do MLS

A USL anunciou quinta -feira que lançará uma liga de futebol masculino da Divisão Um que poderia rivalizar com o MLS e está apontando para o início de 2027 para a nova liga. Em seu anúncio, a USL citou o crescimento do futebol nos Estados Unidos como um dos principais motivos para criar a nova liga. A organização pretende capitalizar o exagero criado pela Copa do Mundo de 2026, que será organizada pelos Estados Unidos, México e Canadá, bem como o acúmulo dos Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles.

“Ao se juntar às pessoas através do futebol e trazer para a Divisão Um Mais Cidades, não estamos apenas cultivando o esporte, mas também criando oportunidades duradouras enquanto construímos um ecossistema de futebol mais sustentável e vibrante nos Estados Unidos”. O CEO da USL, Alec Papadakis, disse em comunicado.

Com a nova liga, a USL operará três ligas de futebol masculinas diferentes, incluindo o campeonato da USL de segundo nível e a da USL de terceiro nível, que já está operando e organizada 26 equipes combinadas. A estrutura também se presta à idéia do rebaixamento da promoção, um elemento básico do futebol europeu que nunca foi testado nos Estados Unidos e é algo que os líderes da USL expressaram muito interesse.

Embora a liga de entrada da USL tecnicamente tenha o mesmo lugar na pirâmide de futebol americano que a MLS, não está claro como a nova liga competirá com a MLS. No entanto, há uma quase garantia de sobreposição entre as duas ligas e certos pontos de tensão que estariam se aproximando.

Aqui está um explicativo sobre a estrutura evolutiva do futebol de clubes nos Estados Unidos.

Quais equipes estarão na nova liga da USL?

Atualmente, é muito cedo no processo, embora seja muito possível que as equipes da outra liga da USL entrem para a liga do primeiro nível. Os proprietários de equipes do campeonato da USL e da Liga One foram notificados da decisão da USL de lançar uma nova liga na noite de quarta -feira, Para o Atlético.

Quais são os padrões para formar uma liga da única divisão?

O futebol americano exige que as ligas de futebol masculinas da Divisão One tenham no mínimo 12 equipes localizadas nas áreas horárias leste, central e do Pacífico. Além disso, 75% dessas equipes devem jogar em áreas metropolitanas com populações de pelo menos um milhão de pessoas.

As equipes de uma liga de homens na Divisão um também devem ter estádios com uma capacidade mínima de 15.000, bem como os proprietários que podem provar a viabilidade financeira por cinco anos. Cada equipe deve ter pessoal completo, enquanto a liga também deve ter operações de tempo completo e um parceiro de transmissão. Atualmente, a USL possui um contrato de transmissão com a CBS Sports que se estende até o final do campeonato de 2027 e da Liga Um.

Atualmente, o Campeonato da USL tem três equipes que atendem aos requisitos da população e do estádio: Birmingham Legion, Miami FC e Oakland Roots, enquanto três outras equipes de expansão em Dallas, Palm Beach, Flórida e Buffalo, NY poderiam se juntar a esse grupo se desembarcarem no lugar no consumo correto do estádio.

História de USL com MLS

A USL opera historicamente em um nível mais baixo do que o MLS, servindo como uma espécie de liga de alimentos para jogadores, treinadores e até eventuais equipamentos da MLS. Sete equipes de expansão da MLS competiram pela primeira vez na USL: The Seattle Sounders, The Vancouver Whitecaps, The Portland Timbers, CF Montreal, Orlando City, FC Cincinnati e Nashville SC.

A sobreposição geográfica entre o MLS e a liga que entra é obviamente desconhecida neste momento, mas pode ser inevitável: Dallas, por exemplo, já é o lar do FC Dallas do MLS. A nova liga da USL pode ser posicionada como uma alternativa mais acessível ao MLS para possíveis investidores, uma vez que as taxas de expansão são acionadas na liga masculina do existente do país. O San Diego FC entrará no MLS como a 30ª equipe este ano, e o clube de propriedade do clube pagou US $ 500 milhões para entrar na liga.

Os líderes da USL argumentam que há espaço para crescimento fora da presença de 30 equipes de MLS, que descreve a pegada geral do país como semelhante a todo o continente da Europa.

“Se o futebol no país realmente crescer, ele crescerá em 30 ou 32 mercados”, disse o presidente da USL, Paul McDonaough, o atlético.

Também não está claro como a concorrência por talento entre a MLS e a nova liga da USL se concretizará. Os salários da MLS estão levando em consideração os tipos de jogadores da liga, mas o salário médio da liga era de pouco menos de US $ 600.000 em 2024. Como os salários competitivos podem entrar no futebol americano é algo a ter em contagem, uma vez que a MLS opera dentro de a Limite de salário e a USL não. As equipes da MLS trabalharão com um limite de salário de US $ 5.950.000 até 2025, mas uma série de regras da liga permite que os clubes excedam o limite.

Deve -se argumentar também que mais equipes de primeiro nível promoverão o desenvolvimento de jogadores de futebol nos Estados Unidos, e muitos acreditam que ainda não há canos de talentos suficientes em uma nação de mais de 330 milhões de pessoas.

Existem precedentes para duas ligas da Divisão Um?

Até o ano passado, existem duas ligas de futebol femininas da única divisão: o NWSL e a recém -formada Super League da USL. Há uma sobreposição nas áreas metropolitanas de Nova York e Washington, DC, mas as diferenças financeiras entre as duas ligas significam que não há muita concorrência para os jogadores neste momento.

As duas ligas desfrutam de um relacionamento amigável, pelo menos do lado esportivo. Os clubes da NWSL formaram associações com os USL Super League Clubs, com o Orlando Pride Haley Carter Sports, ele diz à CBS Sports que vê a USL Super League como uma oportunidade importante para explorar talentos promissores.

O chefe dos grupos de liderança nacional das mulheres dos EUA de ambas as ligas também são cordiais.

“Vimos alguns jogadores da NWSL, ex -jogadores da NWSL que não encontraram um lugar em nossas listas são assinados na USL”, disse o comissário da NWSL Jessica Berman no dia da mídia da liga em janeiro. “Isso é ótimo. Quanto mais oportunidades houver para o jogo crescer em nosso país e globalmente, é melhor para o nosso esporte, por isso temos um ótimo relacionamento de trabalho e colaboramos onde podemos garantir que o jogo seja saudável em nós “