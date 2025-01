Usman Khawaja cria história, torna -se o primeiro australiano a chegar ao século duplo no Sri Lanka no teste de críquete

Usman Khawaja registrou o século duplo de sua carreira no teste no primeiro teste SL vs Aus em Galle.

Os discos de rebatidas caíram para a Austrália e Usman Khawaja no primeiro teste SL vs Aus em Galle quando o Hander da esquerda alcançou seu primeiro teste de século para acumular mais miséria nos Sri Lankans no dia 2 do jogo.

Steve Smith, o padrão australiano de apoio, venceu o sorteio no dia 1 e escolheu chegar primeiro. Em um lançamento que ofereceu uma virada considerável, os batedores australianos tomaram banho de maneira brilhante.

A cabeça de Travis quebrou 57 de 40 bolas antes de Smith e Khawaja atormentar os jogadores anfitriões por meio de sua associação de 266 corridas de 419 bolas.

No final do dia 1 em Galle, Khawaja tinha 147* e Smith tinha 104*. Enquanto Smith saiu em 141 no dia 2, Khawaja continuou a bater e alcançou seu primeiro século no teste de Cryket.

Não foi apenas o teste único de Khawaja, mas é a primeira vez que um batedor australiano registra um século duplo no Sri Lanka. Isso também significa que Khawaja agora tem o registro da pontuação mais alta de um batedor australiano no críquete de teste no Sri Lanka.

As maiores pontuações de batedores australianos no Sri Lanka no teste Cryket:

Usman Khawaja – 232, Galle, 2025 Justin Langer – 166, Colombo, 2004 Damien Martyn – 161, Kandy, 2004 Darren Lehmann – 153, Colombo, 2004 Steve Smith – 145*, Galle, 2022

Enquanto isso, no momento da redação, Khawaja foi demitido por 232, mas Josh Inglis está atingindo 88* e a caminho de um único teste em sua estréia no teste. A Austrália tem 549/4 após 129 overs.

