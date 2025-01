USMNT vs. Previsão, probabilidades e horário de início Costa Rica: escolhas de 22 de janeiro de 2025, melhores apostas de um especialista comprovado em futebol

A Seleção Masculina dos Estados Unidos parece continuar aquecida quando receber a Costa Rica em amistoso internacional na quarta-feira. Os americanos têm jogado bem desde que Mauricio Pochettino assumiu o cargo de técnico e venceram duas vitórias consecutivas antes do jogo de quarta-feira. Enquanto isso, a Costa Rica disputará sua primeira partida desde a eliminação nas quartas de final da Liga das Nações da Concacaf, contra o Panamá.

O pontapé inicial no Inter&Co Stadium de Orlando está agendado para 19h ET. Os americanos são favoritos em -260 (arrisque US$ 260 para ganhar US$ 100) no último USMNT vs. Costa Rica, enquanto os visitantes estão em desvantagem +600. Um empate de 90 minutos custa +340 e os gols acima/menos são 2,5. Os americanos têm +130 (arrisquem $ 100 para ganhar $ 130) para marcar em ambos os tempos. Antes de garantir qualquer escolha entre USMNT e Costa Rica, você precisa ver o que o especialista em futebol da SportsLine, Brandt Sutton, tem a dizer.

Sutton, ex-jogador de futebol universitário, é o principal editor de futebol da SportsLine há mais de seis anos. Ele acompanha o futebol de perto há muito mais tempo e leva em consideração táticas de gestão, escalações projetadas e desempenhos anteriores para tomar as decisões mais informadas possíveis, mantendo o controle do jogo em todo o mundo.

Sutton terminou a temporada 2022-23 da Liga dos Campeões com um recorde de 16-7 (+8,93 unidades) na folha de seleção UCL da SportsLine e está 25-20-2 (+3,20) em 2023-24. Ele também terminou 2022 como o especialista número 1 em futebol da SportsLine com uma marca de 165-130-2, retornando quase US$ 2.200 para jogadores de US$ 100, e está com 139-136-5 desde a Copa do Mundo de 2022.

Agora, Sutton analisou a situação USMNT vs. Costa Rica de todos os ângulos e definiu suas seleções e previsões. Aqui estão as linhas de aposta para Costa Rica vs. USMNT:

Linha de dinheiro USMNT vs. Costa Rica: USMNT -260, Costa Rica +600, Empate +340

USMNT vs. Costa Rica mais/menos: 2,5

Escolhas da USMNT vs. Costa Rica:

Por que você deveria apoiar a Costa Rica

A Costa Rica deve estar bem descansada desde o último jogo em novembro contra o Panamá. Eles jogaram bem apesar de terem sido eliminados no placar agregado, por 3 a 2, e mantiveram uma precisão de passe de 80% na partida final, que terminou empatada em 2 a 2.

Essas equipes se conhecem bem, apesar de não se enfrentarem desde 2022, e a Costa Rica venceu o último encontro por 2 a 0. Francisco Calvo e Warren Madrigal lideram com dois gols em seis jogos disputados em 2024, e ambos tentarão liderar na quarta-feira contra um time da USMNT cheio de jogadores que têm apenas uma ou duas partidas internacionais em seu currículo.

Por que você deve apoiar a USMNT

Esta jovem equipe tem se mostrado muito promissora desde que Pochettino assumiu o comando, com 4-1-1 nos últimos seis jogos em todas as competições. Na última partida venceu a Venezuela por 3 a 1 graças aos gols de Patrício Agyemang, Mãe Miljevic e Jack McGlynn.

A USMNT também teve muito sucesso contra a Costa Rica em geral. Eles estão 19-17-6 contra este adversário familiar, com todas as 19 vitórias sendo em casa. Eles têm começado bem ultimamente, o que pode beneficiá-los contra uma seleção da Costa Rica que permitiu o primeiro gol em cada um dos últimos dois jogos.

Como fazer escolhas entre USMNT e Costa Rica

Sutton analisou Costa Rica vs. USMNT de todos os ângulos possíveis e revelou sua melhor aposta.

Qual é a melhor aposta para USMNT vs. Costa Rica na quarta-feira?

