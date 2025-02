Utah accende l’allenatore di basket maschile Craig Smith nella quarta stagione

Utah ha sparato l’allenatore di basket maschile Craig Smith dopo quasi quattro stagioni, è stato annunciato lunedì.

Utes è sceso a 15-12-A 7-9 in un grande 12-poté, che ha perso domenica nell’UCF. Utah ha sconfitto il Kansas e il Kansas State nei giochi back-to-back all’inizio di questo mese e la sua vittoria sul BYU.

“Voglio ringraziare Craig per il suo lavoro e la sua determinazione da quando è arrivato a Salt Lake City”, ha dichiarato il direttore atletico Mark Harlan. “Ci ha portato a momenti speciali e una vittoria indimenticabile e Craig ha riversato il suo cuore per costruire la nostra squadra attuale.

“Tuttavia, abbiamo più ambizioni per il programma di basket dei nostri uomini … e le nostre aspettative sono regolarmente in competizione al torneo NCAA. … Credo che sia necessario cambiare per portarci dove vogliamo. Avvia questo processo. “

Harlan ha detto che l’assistente allenatore Josh Eilert fungerà da allenatore temporaneo per il resto della stagione.

Smith, 52 anni, lascia Utah con un record di 65-62. Del contratto a sei anni completamente garantito firmato nel 2021, ha circa $ 5 milioni, ha affermato ESPN.

Utes non ha raggiunto i tornei NCAA in nessuno dei tre periodi precedenti di Smith come allenatore e non sono bravi sulla strada per ascoltare il loro nome quando si sceglie domenica in questa stagione. Utah ha vinto 22 partite la scorsa stagione, ma otto delle ultime 12 partite regolari sono cadute per considerare il torneo NCAA. Ha accettato l’invito del thread e ha fatto una corsa in semifinale.

Lo Utah ha assunto Smith lontano dallo stato dello Utah dopo aver portato Aggies a due tratti NCAAA-By tre, attraverso il Covid-19, che ha annullato il torneo NCAA fino al 2020. Con Smith la stagione di Mountain West, ha vinto il campionato del torneo della conferenza nel 2020 e ha ricevuto un grande Offerta nel 2021.

Smith è stato anche capo allenatore nel South Dakota per quattro stagioni nel 2015-18 e nel 2017 ha vinto il campionato Summit League nel 2017.