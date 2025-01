Utah Jazz vs. Minnesota Timberwolves: como ver a NBA online, o canal de televisão, informações de transmissão ao vivo, a hora de início

Relatório de tempo parcial

Abaixo de quatro quatro no final do primeiro trimestre, os Timberwolves agora têm a liderança. Sentados com uma pontuação de 57 a 53, eles se viram como o melhor time, mas ainda há mais dois quartos para jogar.

Os Timberwolves entraram no concurso depois de vencer quatro seguidos e são apenas dois quartos de outro. O Five fará isso, ou o jazz vai avançar e estragar tudo? Vamos saber isso em breve.

Quem está tocando

Minnesota Timberwolves @ Utah Jazz

Registros atuais: Minnesota 26-21, Utah 10-35

Como olhar

Quando: Quinta -feira, 30 de janeiro de 2025 às 21:00 ET

Quinta -feira, 30 de janeiro de 2025 às 21:00 ET Onde: Delta Center – Salt Lake City, Utah

Delta Center – Salt Lake City, Utah TV: Fanduel SN – Norte

Fanduel SN – Norte Continuar: CBS Sports Application

CBS Sports Application Transmissão online: FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas).

FUBOTV (Tente gratuitamente. Restrições regionais podem ser aplicadas). Custo do ingresso: $ 4,50

O que saber

Depois de jogar ontem, o Minnesota Timberwolves seguirá a estrada para enfrentar o Jazz de Utah às 21:00 ET na quinta -feira no Delta Center. O jazz está se arrastando nesse confronto limitado por sete perdas consecutivas, enquanto os Timberwolves saltarão com quatro vitórias consecutivas.

Na quarta-feira, o Timberwolves conquistou uma vitória de 121 a 113 sobre o Suns. A vitória ocorreu graças a um forte aumento da marca das 7:41 do segundo trimestre, quando o Minnesota enfrentou um déficit de 44-32.

Os Timberwolves confiaram nos esforços de Julius Randle, que tinha 10 por 16 a caminho de 28 pontos, mais sete rebotes e seis assistências, e Anthony Edwards, que tinha 11 por 20 a caminho de 33 pontos, mais sete rebotes e cinco assistências. Além disso, Randle também registrou uma porcentagem de 62,5%de metas de campo, que é a mais alta que ele publicou desde dezembro de 2024.

Embora vencessem, os Timberwolves lutaram para recuperar a bola e terminaram o jogo com apenas quatro rebotes ofensivos. Essa é a menor quantidade de rebotes ofensivos que foram publicados desde novembro de 2024.

Enquanto isso, o jazz ficou aquém do Warriors na terça-feira e caiu 114-103.

O lado perdedor foi dirigido por Collin Sexton, que tinha 12 anos a caminho para 30 pontos mais dois assaltos.

A vitória de Minnesota aumentou seu recorde para 26-21. Quanto a Utah, sua perda reduziu seu recorde para 10-35.

No futuro, os Timberwolves são os favoritos nisso, já que os especialistas esperam vê -los vencer por 7,5 pontos. Os traigadores que os coletam contra a propagação têm alguma confiança (para colocá -la gentilmente), já que a equipe está sentada em uma sequência de cinco jogos de não cobrindo quando se espera que eles venham.

O Timberwolves venceu o Jazz 114-104 em seu confronto anterior em março de 2024. Os Timberwolves repetem seu sucesso ou o jazz terão um plano de jogo melhor desta vez? Vamos descobrir isso em breve.

Chance

Minnesota é um ótimo favorito de 7,5 pontos contra Utah, de acordo com o último Probabilidades da NBA.

As probabilidades estavam de acordo com a comunidade de apostas neste caso, desde que o jogo abriu como um spread de 7,5 pontos e ficou ali.

O Over/Under é de 224,5 pontos.

Ver Seleções da NBA Para cada jogo, incluindo isso, do modelo avançado de computador da Sportsline. Obtenha seleções agora.

História da série

Minnesota venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra Utah.