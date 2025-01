Utah Jazz x Atlanta Hawks: como assistir online, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Relatório do terceiro trimestre

O último confronto direto em março de 2024 foi acirrado, e até agora parece que é assim que Jazz e Hawks vão encerrar este. O Jazz obteve uma vantagem de 94-93 contra o Hawks.

Se o Jazz continuar tocando assim, eles aumentarão seu recorde para 10-25 em pouco tempo. Por outro lado, os Hawks terão que se contentar com um recorde de 18-19, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Atlanta Hawks @ Utah Jazz

Registros atuais: Atlanta 18-18, Utah 9-25

Como assistir

Quando: Terça-feira, 7 de janeiro de 2025 às 21h (horário do leste dos EUA)

Terça-feira, 7 de janeiro de 2025 às 21h (horário do leste dos EUA) Onde: Centro Delta – Salt Lake City, Utah

Centro Delta – Salt Lake City, Utah TV: FanDuel SN – Sudeste

FanDuel SN – Sudeste Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 4,00

O que saber

O Jazz está em uma seqüência de sete derrotas consecutivas em casa, os Hawks estão em uma seqüência de três derrotas consecutivas fora de casa, mas a sorte de alguém está prestes a mudar na terça-feira. O Utah Jazz enfrentará o Atlanta Hawks às 21h (horário do leste dos EUA) no Delta Center. Os Hawks são os favoritos, mas como as probabilidades não impediram o Jazz no último jogo, talvez o time tenha outra surpresa na manga.

O Jazz está se aproximando desta depois que as casas de apostas estabeleceram o mínimo acima/abaixo da semana passada em 209,5, mas mesmo isso acabou sendo muito alto. Eles comemoraram o ano novo com uma vitória por 105-92 sobre o Magic no domingo. O placar estava empatado em 43 a 43 no intervalo, mas Utah foi o melhor time no segundo tempo.

Enquanto isso, os Hawks sofreram uma dolorosa derrota por 131-105 para os Clippers no sábado. O Atlanta ficou em uma posição difícil após o primeiro tempo, com o placar já em 74-54.

A vitória de Utah aumentou seu recorde para 9-25. Quanto a Atlanta, a derrota caiu para 18-18.

O Jazz venceu os Hawks por 124-122 em seu encontro anterior em março de 2024. Será que o Jazz repetirá o sucesso ou os Hawks terão um plano de jogo melhor desta vez? Saberemos muito em breve.

Chance

Atlanta é um sólido favorito de 6,5 pontos contra Utah, no último relatório. Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Hawks como favoritos de 5,5 pontos.

O acima/abaixo é de 236,5 pontos.

Ver Seleções da NBA para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Utah venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra Atlanta.