Utah Jazz x Brooklyn Nets: como assistir, programar, informações de transmissão ao vivo, horário de início, canal de TV

Relatório do terceiro trimestre

Depois de uma dura derrota fora de casa no último jogo, o Jazz está muito melhor hoje em casa. Eles saltaram para uma vantagem de 85-78 contra o Nets.

O Jazz entrou no jogo com três derrotas consecutivas e caminha para quatro. As coisas podem mudar ou os Nets lhes trarão outra derrota? Só o tempo dirá.

Quem está jogando

Brooklyn Nets @ Utah Jazz

Registros atuais: Brooklyn 13-25, Utah 9-28

Como assistir

Quando: Domingo, 12 de janeiro de 2025 às 20h, horário do leste

Onde: Centro Delta – Salt Lake City, Utah

Centro Delta – Salt Lake City, Utah TV: KJZZ-TV 14

KJZZ-TV 14 Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 1,00

O que saber

O Jazz e o Nets estão 5-5 um contra o outro desde janeiro de 2020, mas não por muito tempo. Depois de jogar ontem, o Utah Jazz estará de volta e receberá o Brooklyn Nets às 20h (horário do leste dos EUA) no domingo, no Delta Center. O Jazz quer acabar com uma sequência de nove derrotas consecutivas em casa.

No sábado, o Jazz perdeu para o Suns e caiu por 114-106.

Embora tenham perdido, o Jazz quebrou o vidro ofensivo e finalizou o jogo com 21 rebotes ofensivos. Esse forte desempenho não foi novidade para a equipe: já conseguiu pelo menos 11 rebotes ofensivos em seis jogos consecutivos.

Enquanto isso, a recente queda do Nets ficou um pouco mais difícil na sexta-feira, após a quarta derrota consecutiva. Eles se viram relutantes em levar um soco no estômago por 124-105 contra o Nuggets. Brooklyn certamente estava ciente de sua desvantagem diferencial pontual, mas o conhecimento prévio não fez nada para impedir o resultado.

A derrota de Utah reduziu seu recorde para 9-28. Quanto ao Brooklyn, a derrota caiu para 13-25.

Olhando para o futuro, os Jazz são os favoritos neste jogo, já que os especialistas esperam vê-los vencer por quatro pontos. Pode valer a pena fazer uma aposta rápida, pois eles cobriram o spread nas últimas cinco vezes que jogaram.

O Jazz conseguiu uma vitória sólida sobre o Nets quando os times jogaram pela última vez em dezembro de 2024, vencendo por 105-94. O Jazz tem mais uma vitória na manga ou o Nets vai dar a volta por cima? Teremos a resposta muito em breve.

Chance

Utah é favorito com 4 pontos contra o Brooklyn, de acordo com o último relatório Probabilidades da NBA.

A linha mudou um pouco em direção ao Jazz, já que o jogo começou com o Jazz como favorito de 2 pontos.

O acima/abaixo é de 215,5 pontos.

História da série

Utah e Brooklyn têm 5 vitórias em seus últimos 10 jogos.