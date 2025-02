Utah se despediu de Craig Smith: o treinador do quarto ano não conseguiu chegar ao torneio da NCAA quando o programa foi deixado para trás do rival BYU

Utah demitiu o treinador de basquete Craig Smith na segunda -feira com quatro jogos na equipe regular da equipe.

A decisão atinge uma situação inesperada. Os Utes estão longe da imagem do torneio da NCAA, mas venceram o estado de Kansas e Kansas em jogos na Casa Consecutiva na semana passada, antes de cair 76-72 na UCF no sábado. Utah tem 15-12 e joga seu próximo jogo na quarta-feira no Arizona. Os Utes estão 7-9 no jogo Big 12, sentados empatados na nona conferência de 16 equipes.

O assistente Josh Eilert servirá como treinador interino da equipe pelo resto da temporada, de acordo com o lançamento oficial da escola. Smith deixa os Utes com uma marca de 65-62 em Salt Lake City. Ele não pôde levar Utah ao torneio da NCAA durante sua equipe lá.

“Quero agradecer a Craig por seu trabalho e compromisso desde que ele chegou a Salt Lake City. Ele nos levou a momentos especiais e vitórias memoráveis, e Craig derramou seu coração para construir nossa equipe atual”, disse o diretor atlético Mark Harlan em um declaração. “No entanto, temos maiores aspirações para o nosso programa de basquete masculino, tanto na Big 12 quanto na Conferência Nacional, e nossa expectativa é competir regularmente no torneio da NCAA. Depois de avaliar nosso programa sob a liderança de Craig, acho que é necessária uma mudança necessária para chegar aonde queremos ir.

Smith era um candidato lógico e bem credenciado em sua contratação em 2021. Era 153-79 em sete temporadas antes do estado de Dakota e Utah Del Sur, o último dos quais levou ao torneio da NCAA em 2019 e 2021. Também um nível de torneio da NCAA em 2020, se não fosse pelo cancelamento do evento).

O maior desafio para Smith foi a falta de apoio de Utah. As fontes disseram que os recursos do programa estão localizados perto da parte inferior do Big 12.

Essa situação se tornou ainda mais premente no nível local. A BYU é o rival feroz de Utah, e os cuticulares construíram um dos maiores baús de guerra do basquete masculino para a compensação de jogadores, jogadores, O mais acentuadamente atinge o prospecto nº 1 AJ Dybantsa para a próxima temporada. Além disso, a BYU tem sido subitamente nos últimos tempos, tocando na imagem do torneio da NCAA em fevereiro.

Utah é a quinta vaga de trabalho na conferência de energia no ciclo deste ano, juntando -se ao estado da Flórida, Indiana, Miami e Virgínia.