“Utah Yetis” rifiutato dall’ufficio marchi come nome della squadra NHL

Lo Utah Hockey Club ha dichiarato che si aspetta ancora di annunciare un nome e un’identità permanenti prima della stagione NHL 2025-26, anche se “Utah Yetis” è stato rifiutato dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti.

“Da quando abbiamo acquisito la squadra NHL nello Utah, abbiamo valutato attentamente le opzioni per un’identità di squadra permanente mentre lavoravamo nel complicato mondo dei marchi e della proprietà intellettuale”, ha detto giovedì in una nota il presidente delle operazioni di hockey Chris Armstrong.

Come riportato per la prima volta da Ryan Miller di KSL.com nello Utah, l’USPTO ha respinto una richiesta di marchio da parte di un team per “Utah Yetis” a causa del “rischio di confusione” da parte dei consumatori con altre società e marchi che utilizzano il nome.

In una nota del 9 gennaio, l’USPTO ha scritto che la parola “Utah” è un descrittore generico che “rende il termine ‘YETIS’ un elemento più dominante del marchio”.

L’ufficio brevetti ha dichiarato che anche “Utah Yeti” non sarebbe stato accettato perché “la forma singolare o plurale del marchio registrato è sostanzialmente identica nel suono, nell’aspetto, nel significato e nell’impressione commerciale, e quindi i marchi sono simili in modo confondibile”.

Lo Utah Hockey Club ha cercato di utilizzare “Utah Yetis” su vari capi di abbigliamento. L’USPTO ha affermato che una ricerca nel database ha trovato “un numero di marchi di terze parti registrati per l’uso in relazione a prodotti e/o servizi uguali o simili a quelli del richiedente e del registrante in questo caso”.

Tra questi c’era Yeti Coolers LLC, che produce bevande, refrigeratori e abbigliamento. Il memorandum era un “atto d’ufficio non definitivo”. Lo Utah Hockey Club ha tre mesi per rispondere.

Lo Utah Hockey Club sta giocando la sua prima stagione a Salt Lake City. Il franchise degli Arizona Coyotes è stato venduto ai proprietari degli Utah Jazz Smith Entertainment Group nell’aprile 2024. SEG ha acquisito il franchise, i suoi giocatori e il dipartimento delle operazioni di hockey, sebbene la squadra sia considerata un nuovo franchise piuttosto che un’estensione dell’eredità dei Coyote.

A giugno, è stato annunciato che la squadra sarebbe stata conosciuta come Utah Hockey Club durante la sua stagione inaugurale.

“È sempre stata nostra intenzione lasciare la nostra prima stagione con l’identità dello Utah Hockey Club, le prestazioni della squadra e la straordinaria risposta dei nostri fan durante la nostra stagione inaugurale”, ha detto Armstrong.

Si è tenuta una votazione da parte dei fan per un nome di squadra permanente con sei finalisti: Utah Blizzard, Utah Hockey Club (Utah HC), Utah Mammoth, Utah Outlaws, Utah Venom e Utah Yeti. Era ampiamente previsto, anche tra i giocatori dello Utah, che lo “Yeti” o gli “Yetis” alla fine avrebbero vinto. Ma ci sono evidenti ostacoli per la squadra per arrivarci.

“Continueremo a coinvolgere la comunità nelle fasi finali del processo di denominazione e branding e siamo pienamente in linea con i nostri piani di annunciare un nome e un’identità permanenti prima della stagione NHL 2025-26”, ha affermato Armstrong.