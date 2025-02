Utah’s Gabe Madsen stabilisce un record di 3 punti del programma con una vittoria 74-67 sul Kansas Reeling

Gabe Madsen ha segnato 24 punti ed è diventato il leader della carriera dello Utah in 3 puntatori, quando Utes ha vinto 17 Kansas 74-67 sabato sera.

La quinta e ultima partita a 3 punti di Madsen 1:58 gli ha dato un record di 288 3. Quindi ha colpito due tiri liberi in 26 secondi per giocare a Game Utes.

Lo Utah (14-11, 6-8 Big 12) non è mai traccia, ma il Kansas ha legato il gioco all’età di 60 anni prima del grande finale di Utes.

Zeke Mayon ha dovuto lasciare il gioco per un momento dall’infortunio alla spazzola inferiore, ma ha guidato la gente (17-8, 8-6) di 15 punti quando Dajuan Harris Jr. era di 14 punti e Hunter Dickinson ne ha aggiunto 12.

Ezra Ausar ha segnato 12 punti e Jake Wahlin ha segnato 10 punti e 12 rimbalzi per aiutare lo Utah a ottenere la sua prima vittoria Quad 1 in 10 compagnie.

L’allenatore del Kansas Bill Self ha ricevuto un tecnico, alle 23:37, e i tiri liberi che si sono verificati a Madsen hanno dato a Utah un vantaggio di 60-49. Jayhawks ha quindi segnato 11 punti consecutivi.

Garanzia

Kansas: Nella prima partita di Utah Jayhawks, il Kansas si è impegnato a 12 entrate che portano a 22 punti dello Utah. Il Kansas ha ora lasciato cadere tre delle sue ultime cinque partite.

Utah: Nonostante la Seconda Tenna Drought 7:17 e Lawson Lovering andando per 1 per 9 sulla linea di tiro libero, Utes alla fine ha trovato un modo per vincere il massimo volo contro l’avversario.

Un momento importante

Quando ha terminato la corsa per 7-0, Madsen ha colpito un maglione a passo di stabilizzatore dopo le contro-falsificazioni di 1:58 lasciate in cima alla lista di Nick Jacobson e l’elenco a 3 pointer della scuola.

Tastiera

Utah ha avuto 16 rimbalzi offensivi e un totale di 46-36 nei consigli di amministrazione.

Prossimo

Utah ospita lo stato del Kansas lunedì sera quando il Kansas gioca alla BYU martedì sera.

Reporting Associated Press.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports E segui i campionati, le squadre e i giocatori per ottenere una newsletter personale ogni giorno!