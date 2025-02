Doug McIntyre Calcio

Solo perché la prossima partita della squadra nazionale maschile degli Stati Uniti è ancora a più di un mese di distanza non significa che il programma sia inattivo.

In effetti, è il contrario.

Dopo i primi mesi, l’allenatore Mauricio Pochettino -Eentis Chelsea, Psoent e il Tottenham Hotspur Manager è stato assunto a settembre, debutto ad ottobre, sorveglianza dei suoi primi giochi di competizione a novembre e il mese di allenamento del due settimane, i giocatori di MLS che hanno concluso con le mostre che hanno terminato le mostre sono stati impegnati a cercare giocatori prima dell’importante Concacaf Nations League Seminals e Panamaa a Los Angeles, che sarà importante il 20 marzo.

Inglese, Germania in Piano di viaggio questo mese

Due settimane fa, i tre migliori assistenti di Pochettino hanno lanciato l’Inghilterra. Jesús Perez, il principale vicepresidente dell’Argentina, ha visitato il Premier Leasers Tyler Adams a Bournemouth, ha dato Robinson a Fulham e Crystal Palace Duo Chris Richards e Matt Turner.

Miguel D’Andostino ha visto le partite con il secondo livello di Coventry City (Haji Wright) Middlesbrough (Aidan Morris) e Leeds United (Brenden Aaronson) e hanno incontrato tutti e tre i giocatori nelle loro club nelle strutture di allenamento. Il portiere Toni Jiménez ha preso la sessione di Turner con Palace il 6 febbraio. Tre uomini hanno detto a Pochettino a Londra più tardi la sera prima di rivolgere la loro attenzione alla Germania – nel prossimo paese di questo mese.

Viaggiare per il mondo verso le schede dei giocatori è sicuramente una routine per gli allenatori della squadra nazionale. Pochettino ha anche visitato il palazzo alla fine dell’anno scorso. Lo scorso autunno, Perez è andato a incontrare Christian Pulisic e Yunus Musah in AC Milan e Weston McKennie e Tim Weh in Juventus.

Ma una pausa prolungata tra la fine di gennaio e i giochi di marzo è stata data da Pochettino & Co. La Coppa del Mondo del suolo di casa 2026 si sta avvicinando ancora di più all’orizzonte. Il vincitore finale della Final Four della Nations League sta avanzando a The Championship Tilt, che è terzo nei playoff, sia nell’host del 2026 che il Canada o il Messico, l’ultima possibilità che la piena forza per USMNT partecipa ai giochi competitivi prima che l’evento inizi ora estati ora ora .

McNennie e Weah, entrambe le serrature nella prima scelta della prima selezione di Pochettino, dovrebbero perdere contemporaneamente la Coppa d’oro CONCACAF di quest’estate e la Juve parteciperà allo stesso tempo del club a 32 squadre della FIFA. Ho visto il maggior numero di giocatori il più spesso possibile nei prossimi 16 mesi. E non solo per l’Atlantico. La stagione MLS del 2025 inizia questa settimana e molti desideri della Coppa del Mondo stanno cercando di costruire il loro anno forte. Alcuni candidati per il 2026 gareggeranno anche nei migliori campionati in Argentina e Messico.

Tuttavia, il miglior calcio del club è ancora in Europa. E lì, la maggior parte degli americani gioca ancora.

“Puoi vedere progressi nella squadra nazionale”, ha detto Weah a novembre. “Quasi tutti giocano in Europa.”

Quindi, per noi, è essenziale mantenere un buon lavoro con questi team.

Club, storia di collaborazione di calcio negli Stati Uniti

I viaggi di Bob Bradley in Europa erano leggendari sul numero di club e giocatori che hanno visto. Anche altri ex allenatori statunitensi, come Bruce Arena e Jürgen Klinsmann, hanno raccolto molte miglia spesso.

Ma la cooperazione di calcio degli Stati Uniti con i club all’estero ha fatto un grande salto dal 2019, il primo anno intero di Gregg Berhalter al timone.

Secondo Berhalter e poi il direttore dello sport di calcio degli Stati Uniti Earnie Stewart, il programma USMNT ha iniziato una cooperazione più stretta con i club europei. E non solo la squadra di coaching.

Il personale medico USMNT ha informazioni condivise sui giocatori con club e viceversa. I team dei media hanno unito le forze per creare contenuti per professionisti delle trasmissioni, sponsor e reciproci. E mentre i migliori giocatori degli Stati Uniti si sono trasferiti nelle organizzazioni più ricche degli sport globali, gli standard sono cambiati.

Durante il ciclo della Coppa del Mondo del 2022, diversi club iniziarono a sollevarsi per aiutare i voli di ritorno in Europa diretti e notturni subito dopo le partite qualificate, come Columbus, Ohio e St. Paul, Minnesota, per riportare a casa il loro giocatore prima.

Alcuni club europei, come Fulham, hanno assunto i membri dell’USMNT da decenni. Queste relazioni sono state a lungo stabilite; I lavoratori di cottage, insieme ai loro colleghi NBC e USSF, progettati e implementati come una sorpresa il mese scorso, un annuncio aereo che Robinson aveva votato per essere un giocatore maschile di calciatore americano nel 2024.

Anche le nuove partnership sono fiorite, in particolare con AC Milan, che recentemente ha contribuito a far sì che le previsioni del Super Bowl della fotocamera da Pulisic a US Football Media Media canali nel condurre un grande gioco.

Berhalter e Stewart, nati nei Paesi Bassi, entrambi ex giocatori USMNT, hanno usato i contatti di una lunga carriera che ha trascorso principalmente sullo stagno. Quei legami sono ancora. Stewart lasciò l’USSF all’inizio del 2023, ma ora è il direttore sportivo del maestro olandese PSV Eindhoven.

Aperte porte in tutta Europa per Pochettino e i suoi assistenti

Il nuovo sistema è ben collegato al livello superiore.

Pochettino arrivò negli Stati Uniti come uno degli allenatori più rispettati d’Europa. Prima del lavoro degli Stati Uniti, ha trascorso tutta la sua carriera di leadership di 15 anni dalla parte di Inghilterra, Francia e Spagna. Perez, D’Agostino e Jimenez sono stati tutti con lui dall’inizio o vicino ad esso. Non c’è nessuno che non sanno.

Può aiutare gli americani solo con il vantaggio fino a marzo e fino al 2026.

“Dal momento in cui eravamo a New York per annunciare che ci siamo uniti alla squadra nazionale maschile degli Stati Uniti, abbiamo iniziato a lavorare su molte, molte cose – Zoom, ci contattiamo per telefono e, naturalmente, guardiamo i giochi”, ha detto Pochettino in ottobre quando nominare le sue ragazze.

“Ora”, ha aggiunto, “siamo più in contatto e li andremo su di loro – tranne i giocatori che saranno in questa lista dei campi, tranne i giocatori che vogliamo vedere, vedere e possiamo pensare (dal futuro), Non solo giocatori europei.

Quattro mesi dopo, il processo è ben avviato.

“I giocatori con potenziale stanno cercando di creare questi collegamenti e relazioni”, ha continuato Pochettino. “Li seguirò, cerco di guidare e motivare … c’è una possibilità se funzionano bene.”

Doug McIntyre è uno scrittore di calcio sportivo Fox che è stato coperto Stati Uniti Squadre nazionali maschili e femminili nei Mondiali FIFA in cinque continenti.