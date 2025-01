Uzbek GM, que se recusou a abraçar a mão com o cabo de Praggnanandhaa R Vaishali, encontra -a e presentes …

A recusa do Grandmaster Nodirbek Yakubboev em apertar as mãos do GM R Vaishali despertou controvérsia durante o torneio de xadrez de aço Tata antes de Uzbek se desculpar, dizendo que não significava falta de respeito e não respondeu ao gesto por “razões religiosas”. Em um filme que anteriormente se tornou viral nas mídias sociais, Vaishali, que é irmã de Portanandhaa, você pode ver como ele alcança a mão antes de iniciar a competição pela quarta rodada contra Yakubboev, que ficou sem resposta sem resposta, deixando o indiano visivelmente estranho.

Quando um curta se tornou popular, Yakubboev publicou uma longa resposta sobre “X”, ele respeitava Vaishali e seu irmão mais novo Praggnanandhaa, mas “não toca em outras mulheres por razões religiosas”.

Então Uzbek GM conheceu Vaishali pessoalmente para pedir desculpas a ela novamente e lhe deu flores e chocolate. O filme da reunião apareceu online.

“Sinto muito pelo que aconteceu? Foi uma situação estranha para nós dois. Passei naquele dia. Parece que ele não se entendeu um pouco. Estou falando de você e de seu irmão.

Enquanto isso, Vaishali disse: “Não, é claramente compreensível. Eu não aceitei assim, então não precisamos nos sentir mal. Você realmente se desculpou. Está completamente bem. Você não precisa se preocupar com isso.

Uzbek GM Nodirbek Yakubboev conheceu GM R. Vaishali e pediu desculpas a ela. Ele fez isso embebendo flores e chocolate. Filme completo: pic.twitter.com/vnjv8nbdij – Chessbase India (@ChessBaseIndia) 30 de janeiro de 2025

Após a reunião, Yakubboev também disse que deveria ter informado anteriormente as razões para Vaishali e o árbitro.

