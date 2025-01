Valencia-Real Madrid: o cartão vermelho de Vinicius Junior em Mestalla e a vitória de Jude Bellingham destacam a partida dramática

Vinícius Júnior Cartão vermelho por empurrar o guarda-redes do Valência Rouba de Dimitrievsky durante uma dramática vitória de retorno para real Madrid no Estádio Mestalla para garantir o primeiro lugar na LaLiga. O astro brasileiro, que foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, mas ficou em segundo lugar Rodrigo na corrida pela Bola de Ouro, ele foi envolvido em polêmica em sua segunda partida em Valência, desde que foi vítima de abusos racistas por parte de torcedores em maio de 2023.

A expulsão foi, de certa forma, a cereja do bolo de uma partida selvagem, já que os gigantes espanhóis marcaram dois gols improváveis ​​no final para selar uma vitória por 2 a 1, graças a um Judas Bellingham vencedor aos 95 minutos de jogo.

Na primeira partida treinada por Carlos Corberán enquanto o clube tentava evitar o rebaixamento, o Valencia saiu na frente Hugo Duro no primeiro tempo e entrou em modo defensivo. O Real Madrid desperdiçou oportunidades quando Kylian Mbappé e Vinícius Jr. ambos tenderam para o lado esquerdo do campo, mantendo o meio livre e fácil para o Valencia defender. Eles tiveram uma chance quando Mbappé foi derrubado na área, mas o pênalti de Bellingham, que incluiu um salto desajeitado no chute, acertou a trave, gerando polêmica nesta partida.

Não só houve o problema de os jogadores do Valência invadirem a área quando Bellingham marcou o pênalti, mas o goleiro do Valência também parecia estar fora da linha, o que teria sido motivo para um replay. Mas isso nunca aconteceu. Os problemas aumentaram para o Real Madrid quando Mbappé colocou a bola na rede, mas foi considerado impedido em uma decisão difícil. Os cartões amarelos começaram a voar e o Valência atacou enquanto o Real Madrid procurava o empate.

Vini Jr. perdeu a calma após ser provocado por Dimitrievski quando ele estava no chão na área e respondeu dando um soco no rosto do goleiro enquanto o empurrava. Após o incidente ser recomendado para revisão do VAR, Vini Jr. foi expulso por conduta violenta.

Após o jogo, o extremo do Real Madrid recorreu às redes sociais para pedir desculpa aos companheiros. “Desculpe e obrigado, equipe”, disse Vini.

Pelo terceiro jogo consecutivo no Mestalla, um jogador do Real Madrid foi expulso pelo árbitro. Bellingham foi expulso na temporada passada depois que o que ele considerou ser um gol da vitória foi descartado. E, claro, em maio de 2023, Vini Jr. foi demitido nos acréscimos após ser submetido a abusos raciais. Esse incidente causou Três torcedores do Valencia recebem oito meses de prisão após se declararem culpados de insultar racialmente o brasileiro.

METAS 0 2 TIROS EM ALVO 3 2 xG 1.7 0,9

É uma jornada cada vez mais tensa para o Real Madrid, que graças aos erros do Valência conseguiu somar os três pontos apesar do revés. Luka Modric entrou aos 80 minutos antes de ser assistido por Bellingham aos 85 minutos, à frente do eventual vencedor.

Aproveitando-se de um infeliz Hugo Guillamon Passe para trás, Bellingham interceptou e colocou no fundo da rede para os três pontos. Este é um jogo que não exclui o desequilíbrio dos brancos no ataque, mas mostrar sua luta quando for importante. Eles poderiam ter se conformado com a derrota quando estavam com 10 pontos, mas em vez disso explodiram e Bellingham se tornou o herói depois de perder o pênalti. São momentos como esse que mostram que o Real nunca pode ficar de fora da disputa pela medalha de prata, mas também precisará de Vini Jr.