Il vero manager di Valladolid ha licenziato Diego Cocca dopo solo otto partite in carica.

COCCA è stato nominato il 14 dicembre con il contratto entro la fine della stagione, ma dopo aver registrato solo una vittoria al momento, in carica, l’allenatore della squadra di riserva Álvaro Rubio prenderà il posto per la seconda volta come manager temporaneo.

Il vero Valladolid ha nominato ex allenatore messicano Diego Cocc per guidare il club il 14 dicembre. Immagini Hector Vivas/Getty

Valladolid ha perso sei partite di campionato sotto COCCA, comprese le perdite di domenica 4-0 in casa a Siviglia, e è uscito anche dalla Copa del Rey al terzo livello del nostro CF il mese scorso al Wheel 32.

Paulo Pezzolano è stato rilasciato a novembre dopo la sconfitta per 5-0 in casa ad Atlético Madrid, dopo aver vinto solo due delle 15 partite di campionato in questa stagione e Rubio ha preso tre partite prima che arrivasse la COCCA.

Valladolid, promosso la scorsa stagione sotto Pezzolan, è su 15 punti di 24 partite, otto punti Las Palmas a 17.