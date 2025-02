Valutazione del Liverpool: Salah brilla per porre fine alla striscia di Bournemout

Sabato pomeriggio, il Liverpool ha ampliato il vantaggio in cima al tavolo della Premier League a nove punti e ha ottenuto una dura vittoria di 2-0 contro Bournemouth allo stadio Vitality.

Il chiaro inizio degli ospiti ha visto come sembrano creare opportunità dalle loro transizioni quando vincono trattenendo, con con Antoine SemenyoIl ritmo provoca problemi sul lato sinistro. L’attaccante Bournemouth si è avvicinato all’apertura del punteggio mentre ha colpito un posto dagli sforzi della cagna all’obiettivo.

Liverpool ha ottenuto un marchio di mezza ora quando Muhammad ha torto ha rinviato la punizione che ha vinto Cody Agat Dopo il fallo da parte di Bournemouth Lewis Cook. Ciliegie quasi equalizzate il punteggio quando David Brooks Aveva prima la palla sul retro della rete Milos sta arrivando È stato sintonizzato sull’accumulo.

Alisson fu obbligato a uscire rapidamente per negare Semenyo all’inizio della seconda metà. Eppure non sono stati fino a 71 minuti quando Bournemouth ha avuto la più grande possibilità di giocare come sciopero da un sostituto Marcus Tavernier Colpisci il palo e cadde Justin KluivertCiò ha colpito il bersaglio di fronte a un obiettivo aperto.

Questa signora si è rivelata costosa come un momento di magia da Salah, che lo ha visto per raddoppiare la leadership di Reds, con un sforzo di arricciatura perfettamente fino all’angolo lontano.

La vittoria terminerà anche l’infinita corsa di Bournemouth della Premier League Bournemouth.

Positivo

La difficile vittoria contro una delle parti rurali della Premier League ha contribuito a garantire tre punti nella gara del titolo. Liverpool ha resistito bene in 90 minuti e ha convertito le possibilità limitate che hanno dovuto segnare.

Negativo

Liverpool ha ammesso molte troppe occasioni ed è stato fortunato a non aver ammesso alla signora del ragazzo. Trent Alexander-Arnold Potrebbe essere preparato per un po ‘di tempo dopo essere partito con lesioni, anche se non sembrava troppo grave.

Valutazione del manager (1-10; 10 = Best)

Slot Arne, 6 – non ha usato alcuna possibilità Alexis Mac Allister Sembrava un fallo lontano dall’essere inviato. Si è adattato bene quando la sua festa ha ottenuto due obiettivi in ​​avanti per vedere il resto del gioco.

Valutazione del giocatore

GK Alisson, 8 – Gli sforzi di Bournemouth nel primo tempo con fermate comode. Al 50 ° minuto ha fermato la fermata decisiva per negare il Semenyo ed è stato ri -collegato fino alla fermata per evitare la palla nella colonna vicina.

Df Andrew Robertson6 – Nel primo tempo non ha partecipato troppo difensivamente, con gli avversari preferivano i loro movimenti con il lato opposto. Per favore, attira l’attenzione sulle croci che venivano nella sua zona difensiva e guardò Tavernier quando cercò di muoversi su di lui per entrare nella scatola.

Df Ibrahima7 -Dokonale ha cronometrato il suo passo per catturare Kerkez in fuorigioco e ha colpito la palla in avanti. Se necessario, ho vinto saldamente la palla contro gli aggressori e ho vinto in modo convincente la palla.

Df Virgil Van Dijk7 – Il capitano di Liverpool rispose rapidamente al pericolo, eccelleva nei combattimenti mentre comandava la linea per garantire che il centro potesse impostare la stampa quando Bournemouth aveva la palla in aree avanzate.

Df Trent Alexander-Arnold6 – Occasionalmente afferrato da una posizione e i poveri avranno quasi quasi il fatto che Bournemouth ha aperto il punteggio. Ha durato una difficile battaglia con Semenyo nell’esecuzione complessiva mista di 26 anni.

Mf Ryan Gravenberch8 – ha raffigurato la sua gamma di passaggio e ha aiutato costantemente la transizione. Ha regolarmente cronometrato le sue pulegge bene per recuperare la proprietà e allo stesso tempo era nella posizione giusta per catturare i passaggi.

Mf Alexis Mac Allister7 – L’Argentina International ha sollevato posizioni intelligenti durante le fasi difensive del gioco e sembrava giocare i primi passaggi a lavorare attraverso la palla sul centro del campo di Bournemouth. Sostituito Curtis Jones Su un segno orario dopo l’inquinamento una volta su un cartellino giallo.

Mf Dominico7 -24 anni è stato difficile da raccogliere con un movimento intelligente fuori dalla palla nelle aree avanzate del campo di mezzo quando ha tirato fuori i giocatori di Bournemouth e è fuggito alla sua linea difensiva. Avrebbe dovuto fare meglio con i suoi sforzi, che era proprio al portiere dopo aver giocato a Gakpo.

Fw Cody Agat7 – C’era sempre la sensazione che qualcosa potesse accadere quando Gakpo era sulla palla, perché l’internazionale olandese sembrava chiara quando ha bloccato il suo marchio, proprio come nel tagliare dentro. Ha vinto la punizione durante il suo fallo dallo chef di Bournemouth. Sostituito al 70 ° minuto.

Fw Luis Diaz7 – Si è spostato sui canali per connettersi con gli ampi giocatori di Liverpool e impressionare le aree strette per mantenere il possesso sotto pressione. Quando fu introdotto Darwin Núñez, si trasferì al suo lato sinistro.

Fw Muhammad ha torto9 – Composto da un luogo penale per far avanzare il Liverpool con uno sciopero preciso in cui il portiere non poteva entrare. Silenzio nella seconda metà fino a quando non crea un momento di magia per condurre la palla nell’angolo lontano. Un obiettivo chiave in un momento importante.

Muhammad Salah, con i suoi due gol contro Bournemouth, è ora il sesto capocannoniere in Premier League. (Foto: Catherine Ivill – Ama/Getty Images)

Sostituti (giocatori delle prestazioni dopo 70 minuti = senza valutazione)

Curtis Jones (Mac Allister 60 ‘), 7 -Early con un tiro bloccato prima che Alexander-Arnold fosse rilasciato. Bene e spesso, ha deciso la giusta decisione sui contrattacchi e ha trovato Salah prima del secondo gol di Liverpool.

Conor Bradley (Alexander-Arnold 70 ‘), 6 – Sembrava giocare in avanti quando era in possesso, ma fino a 90 minuti quando ha vinto il duello per ottenere il calcio di Liverpool.

Darwin Núñez (Gacpo 70 ‘), 6 – Ha fatto corse dirette per aiutare a creare spazio per Salah e Díaz e fornisce una presenza più fisica che consente a Liverpool per molto tempo quando Bournemouth ha iniziato a spingere più in alto sul campo.

Wataru Endo (errato 88 ‘), N/R – Introdotto come Liverpool sembrava scoprire il resto del gioco.