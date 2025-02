Valutazione dell’Arsenal: vincoli di tute super Merino di Merino a Leicester

L’Arsenal ha creato una forte prestazione del secondo tempo per garantire la vittoria per 2-0 su Leicester City nella Premier League al King Power Stadium.

Il primo tempo calmo ha visto una possibilità limitata creata per i tiratori, anche se sembravano più brillanti nell’attacco Martin Ødegaard E Ethan Nwaneri Che entrambi hanno posto domande sulla difesa con alcune palle pericolose nella scatola. La coppia brillava di nuovo dopo la pausa quando Nwaneri ha continuato a sembrare pericoloso sull’ala destra ma Raheem Sterling Ho cercato di avere un impatto simile sul lato opposto.

Le volpi potrebbero rompere il blocco in 73 minuti, solo per Myles Lewis-Sklly Averti una croce pericolosa sul retro. Ed era un altro laureato in Arsenal Academy che era coinvolto meno di 10 minuti dopo quando la croce esatta di Nwaneri trovava un sostituto Mikel Merino Punta nell’apertura.

Contratte all’87 ° minuto ha visto Merino per registrare il suo puntone con la superficie esatta da Leandro TrossardCross, garantendo un’importante vittoria nella gara del titolo. Sagittario è ora quattro punti dietro il Liverpool che ospita Wolverhampton Wanderers domenica.

Positivo

Øegaard e Nwaneri erano il giorno di una forma impressionante per l’Arsenal. Con diversi giocatori chiave mancanti di infortuni, incluso in anticipo Kai HavertzChe è stato espulso questa settimana per il resto della stagione: il duo sarà fondamentale per il tiratore a dirigersi alla fine della stagione.

Negativo

Mentre Trossard ha ricevuto l’assistenza in ritardo dal contrattacco, l’internazionale belga e Rahe Sterling potrebbero riguardare i fan dell’Arsenal, entrambi gli aggressori che cercano di avere un impatto quando il gioco era 0-0.

Valutazione del manager (1-10; 10 = Best)

Mikel Artta, 8 – Costruisci bene la tua squadra per mantenere il tuo controllo sulla partita e effettuare una sostituzione decisiva che ha vinto la partita allo spettacolo del centrocampista Merino come un attaccante improvvisato.

Valutazione del giocatore

Gk David Raya6 – I risparmi diretti hanno visto uomini di 29 anni per salvare un singolo sforzo di volpi sul bersaglio nei 45 minuti di apertura di Paziente WilfredSolá. Le croci erano ben attese e gli attacchi con la sua distribuzione sono iniziati rapidamente.

Df myles lewis-sklly, 7- Il diciottenne prese alcune posizioni promettenti mentre aiutava la sua squadra in aree avanzate e muoveva rapidamente la palla per creare spazio, ma il suo momento di partita arrivò a 73. Minute quando arrivò a un tocco fondamentale della croce che era quasi Per essere connesso a Bobby de Cordova-Reid.

Df Gabriel Magalhães6 – Gabriel si ritrovò sotto una grande pressione difensivamente quando ricopriva in posizione e puliva il pericolo quando fu invitato, mentre rimaneva anche una minaccia dominante in attacco al set.

Df William Saliba6 – Ha costantemente vinto l’aria duello per riguadagnare la presa per i tiratori quando Leicester ha giocato a lungo ma ha distribuito alcuni falli incuranti quando è stato impegnativo Jamie Vardy.

Df Giurry 6 – L’Internazionale olandese ha mantenuto le cose semplici ed è stato più coinvolto nella seconda metà con corse avanzate che hanno contribuito a creare spazio per i giocatori attaccanti dell’Arsenal.

Mikel Merino è sceso dalla panchina per segnare due gol a Leicester dopo che gli aggressori dell’Arsenal sono stati catturati erroneamente in assenza del ferito Kai Havertz. Immagini Shaun Botterill/Getty

Mf Thomas Partey6 – Ha combattuto bene nel mezzo del campo per vincere diversi duelli chiave che hanno portato a promettenti attacchi dell’Arsenal. Coerentemente nell’area giusta e ben associata a Ødegaard. Prima di essere sostituito, ha dato la palla al contrattacco Leicester, anche se è stato un raro errore nei 76 minuti che ha giocato.

Mf Declan Rice 6 – Mentre le croci venivano previste, Skulely fu posto in angoli stretti nelle fasi di difesa e allo stesso tempo cercava di creare spazio con corse dirette nel crimine di Leicester.

MF MARTIN ØDEGAARD ​​8 – L’Internazionale norvegese era straordinaria per l’Arsenal quando fece un campo nel mezzo del campo mentre produceva alcuni passaggi inventivi per trovare avanti all’interno della scatola. Attraversava costantemente la palla attraverso la stampa Leicester City ed era nel cuore di tutti i migliori pezzi di cannonieri.

FW Raheem Sterling, 3 – Ha isolato il suo marchio in diverse occasioni, ma non ha potuto produrre nel primo tempo tranquillo. È stata una storia simile dopo una pausa, con una sterlina incapace di influenzare e perdere le sue battaglie individuali contro entrambi i retro di Leicester James Justin E IL.

FW Leandro Trossard, 5 – Ha cercato di farlo, ma poteva cronometrare meglio nel primo tempo. Associato al passaggio dal Øegaard, ma ha fatto un casino del traguardo. Alla fine ha avuto un impatto sull’87 ° minuto sul contrattacco quando ha scelto Merino per sigillare la vittoria.

FW Ethan Nwaneri, 8 – Positivo in possesso quando ha cercato di battere il segno sulla linea o tagliare nella gamba sinistra prima di consegnare le croci nella scatola. L’artista più brillante dell’Arsenal nell’attacco ha creato un obiettivo introduttivo con una palla precisa per Merino dopo essere stato sfortunato con uno sciopero che ha colpito il palo.

Sostituti (giocatori delle prestazioni dopo 70 minuti = senza valutazione)

Mikel Merino (Sterling, 69 ‘) 8 – Non passò molto tempo prima che la Spagna International diventasse il suo marchio con un impressionante testata dall’invito di Nwaneri Cross per costruire l’Arsenal in vantaggio negli 81 minuti, e poi finì il gioco dopo essersi connesso con una croce di Trrossad. I sottotitoli non sono molto grandi di così.

Jorginho (Partey, 76 ‘) N/R – L’Arsenal ha contribuito a controllare il gioco dopo che la leadership ha preso, ma non ha mai messo in pericolo difensivamente.

Riccardo calafuri (Lewis-Sklly, 76 ‘) N/R- Transizioni impressionanti durante la guida attraverso il centro del parco giochi e interpreta il ruolo al secondo gol dell’Arsenal con la sua posizione.

Kieran Tierney (Trossard, 89 ‘) N / R – Portato a vedere i minuti rimanenti dopo che il secondo goal di Merino ha eliminato la partita dalla vista della parte dell’Arteta.