Valutazione di tutti i giocatori in 4 nazioni di lancio -in

Wipe 4 Nations è a meno di una settimana di distanza, con le riunioni del Canada e della Svezia nella prima partita del 12 febbraio. Gli Stati Uniti e la Finlandia seguono il 13 febbraio (20:00 ET, ESPN/E+), con un gioco di campionato ambientato il 20 febbraio a Boston (20:00, ABC/E+).

Ci saranno 92 giocatori che rappresentano quattro paesi nel torneo di apertura. Come si accumulano tutti i giocatori? (Nota: al momento ci sono solo 91 giocatori perché il Canada non ha sostituito Alex Pietrangelo.)

Abbiamo chiesto al gruppo di oltre 50 operatori di ESPN, analisti, giornalisti ed editori di valutare i giocatori in base a quanto saranno buoni in 4 nazioni.

Le voci per i primi 40 nella classifica sono con il tipo di permesso dei giornalisti ESPN Ryan S. Clark, Kristen Shilton e Greg Wyshynski.

La sua partnership con Cale Makar li ha portati non solo una delle migliori coppie NHL, ma anche una che può giocare in ogni scenario. – Clark

Rank preseason: 41

McAvoy può far fronte a qualsiasi compagno di squadra – e di fronte a qualsiasi avversario – per essere una delle squadre di stelle statunitensi più brillanti in difesa. Il suo gioco di transizione è Elite e McAvoy apre spazio per gli aggressori della squadra statunitense e allo stesso tempo dà la sua offesa. – Shilton

Rank preseason: nr 41

Il portiere selvaggio ha dato un numero forte come il principale antipasto della squadra, che è stato posto tra i primi 15 ai gol immagazzinati sulla sostituzione. Inoltre, se gli svedesi hanno bisogno di più insulti, Gus è il loro ragazzo, con l’obiettivo e l’assistenza in questa stagione per il Minnesot. – Wyshynski

Rank preseason: 36

Sebbene i predatori abbiano combattuto, Saros rimase costante quando giocava in tutti tranne 11 dei suoi giochi. – Clark

Rank preseason: 24

Mentre questa stagione si è rivelata impegnativa, Petterson ha avuto momenti in cui ha guardato vicino a un giocatore che ha guadagnato 102 punti due stagioni. Questa versione di Petterson potrebbe determinare fino a che punto la Svezia è andata in 4 nazioni. – Clark

Rank preseason: 37

Dahlin è secondo in Erika Karlsson per aver segnato un difensore svedese nelle ultime tre stagioni. – Wyshynski

Rank preseason: 53

Che si tratti di 5 a 5, giocare a potere o uccidere, Faber ha dimostrato che può essere affidabile, che giocherà minuti difficili in tutti gli scenari. – Clark

Rank preseason: 49

Il centro veloce si riscaldò quando le ali rosse tornarono alla gara di gioco in Oriente, a gennaio con 9 gol in 14 partite. – Wyshynski

Rank preseason: 43

Morrissey combina le migliori abilità difensive con una forte offensiva verso l’alto, e questo contribuirà a guidare i post canadesi dal backend in questo turrnament. È veloce, intelligente e super competitivo. – Shilton

Rank preseason: 43

Il difensore Golden Knights è a un ritmo per rompere la sua carriera in punti, con 45 nelle sue prime 53 partite, rendendolo uno sparatutto per Las Vegas in questa stagione. – Wyshynski

Rank preseason: 39

Tintz è uno dei centri target più sottovalutati della NHL, con tre stagioni di 30 brum e sulla strada per il quarto con 22 gol nelle sue prime 48 partite. – Wyshynski

Rank preseason: 86

Raymond è un’ala altamente qualificata che ha visto il breakout della stagione 31-Frank con un’altra forte campagna offensiva per Red Wings. – Wyshynski

Rank preseason: 85

Kempe è stato un obiettivo migliore per il suo pattinaggio veloce nelle ultime quattro stagioni per Los Angeles Kings. – Wyshynski

Rank preseason: 18

Guentzel è un finale opportunistico e ottimo con un disco. Non sorprende che possa facilmente avere una media su un punto per partita e accoppia relativamente bene con quasi chiunque. La capacità di creare una chimica rapida sarà ora necessaria e la squadra statunitense conta con Guentzel per fare questa magia. – Shilton

Rank preseason: 29

Il Canada vanta una delle migliori partite a due vie in Stone per ancorare il suo gruppo in avanti nei sei inferiori. Il veterano è anche un giocatore eccellente che può frustrare gli avversari negli angoli e rompere i giochi nell’incrocio. – Shilton

Rank preseason: 28

Miller ora suderà tutte le voci commerciali e può essere gratuito come risorsa versatile di cui la squadra statunitense ha bisogno. Può giocare un centro o sull’ala e combina una buona velocità con un tiro pesante e una presenza fisica. Sia che gli Stati Uniti debbano comporre, essere consapevoli del fatto che Miller sia stato un fattore importante nel successo offensivo della squadra. – Shilton

24. Adam Fox, D, USA

Rank preseason: 38

FOX ha tre oltre 70 punti in più, gioca in tutte le situazioni per le guardie. – Wyshynski

Rank preseason: 34

Il coraggio offensivo di Forsberg ha avuto più di 80 punti a un ritmo per la sua terza stagione. – Clark

Rank preseason: 79

Bratt è una delle ali NHL più complete, che ha giocato quasi una partita a punti nelle ultime tre stagioni. – Wyshynski

Rank preseason: 19

Aho è un centro a due vie d’élite nella squadra finlandese, che vanta un’altra tale rarità in Aleksander Barkov. Quindi fai attenzione. Aho è uno sparatutto leader e un giocatore che è ovviamente facile risolvere ogni responsabilità. Anche uccidere la sua punizione non è male. Può essere le pinne più leggere di tutte – Shilton

Rank preseason: 58

Ora che Connor è completamente sano, è a un tempo per la sua prima stagione di 100 punti, poiché Jets rimane il record NHL più alto. – Clark

Rank preseason: 32

Nylander crea un anno di carriera offensivo a Toronto e continua a mostrare la sua crescita ad entrambe le estremità del ghiaccio, il che ha reso lo svedese solo più pericoloso. È stato anche una minaccia astuta e il suo hobby in questa stagione, soprattutto per la creazione – e il guadagno – gli obiettivi distaccati dovrebbero avere altre tre squadre in alta disponibilità. – Shilton

Rank preseason: 74

In questa stagione, Werenski è stato MVP Columbus Blue Jackets e ha guidato la sua squadra come difensore e ha registrato quasi 27 minuti per giocare. – Wyshynski

Rank preseason: 25

Il capitano di Ottawa è noto per la sua passione e la tipica ghiaia di Tkachukian. Ma Tkachuk è più di un semplice Matthew – è un pattinatore duro che può guidare qualsiasi linea e promuovere i compagni di squadra. Quando i giocatori di squadra statunitensi hanno bisogno di Sparkplug, avranno ogni turno per fare su Tkachuk. – Shilton

Rank preseason: 21

L’allenatore canadese Jon Cooper sa esattamente cosa ottiene da Point e è una prestazione migliore. Il punto è universale e determinato, strategico e veloce per i dischi e sempre (apparentemente) un passo avanti prima della difesa dell’avversario. Questo è ciò che aiuta a controllare l’offesa di Lightning e può essere un canale per il Canada. – Shilton

Rank preseason: 30

È appena oltre a dire che Reinhart è diventato uno dei migliori foward del gioco. Viene dalla stagione di 94 punti ed è a un ritmo per colpire di nuovo numeri sorprendenti come uno sparatutto sottile e altamente ottano che non si imbatte nemmeno sul lato difensivo. Reinhart è uno dei pattinatori più arrotondati del Canada. – Shilton

Rank preseason: 23

Durante la sua famosa carriera, diversi oggetti sono venuti a definire Hedman. La coerenza è tra loro. Questa coerenza ha permesso a Lightning di rimanere la Challenger Eastern Conference e potrebbe dare alla Svezia la strada per la partita di campionato. – Clark

Rank preseason: 8

Il recente commercio di Rantanen negli uragani della Carolina significa che ora sarà l’obiettivo principale. Sarà comunque per la Finlandia. Hulking Winger si è affermato come uno dei più forti facilitatori del gioco e dimostra rigorosamente di poter segnare tutti i gol che crea. – Clark

Rank preseason: 16

Per Eichel non è mai stata una questione di talento. Piuttosto, è stata un’intervista su ciò che poteva fare con questo talento. Quello che ha fatto per i Golden Knights appare come il centro più alto di cui si può fidare in ogni situazione in un modo che lo rende un fattore ogni volta che entra nel ghiaccio. Questo è anche un altro motivo per cui c’è Hart Trophy. – Clark

Rank preseason: 5

Tkachuk può (e fa) fare tutto sul ghiaccio e continuerà a essere la sua superpotenza in questo torneo. Che si tratti della sua fisicità intorno alla rete, ha terrorizzato la difesa con le sue capacità di punteggio o separato come giocatore, i compagni di squadra di Tkachuk sanno che avranno uno sforzo determinato in ogni partita. – Shilton

Rank preseason: 15

Hughes è i passanti dominanti, che spingerà il ritmo per gli Stati Uniti in anticipo e creerà le tue possibilità. Il pattinatore di star del New Jersey è pericoloso in tutte e tre le zone e dovrebbe dare una partita temporanea della sua squadra con la squadra di alta velocità. In qualche modo, Hughes farà sembrare tutto senza sforzo. – Shilton

Rank preseason: 14

Marner non avrà il sedile posteriore per nessuno nella lista canadese a causa del livello di abilità e talenti che porta. L’ala è una potenza in una forza uniforme e mentre giocava al potere. Può mangiare scorciatoie. E abbiamo menzionato il gioco? La lega arriva secondo – e questo torneo. – Shilton

Rank preseason: 13

Se Crosby ha fatto qualcosa quest’anno, è una dimostrazione del perché non potrà mai contarlo. In un anno terribile per Pittsburgh, Crosby generalmente produce costantemente e costantemente con l’odore della sua squadra per combattere. È quest’ultimo leader che potrebbe beneficiare maggiormente del Canada ed è il motivo chiave per cui, se Crosby rientra nei sei migliori ruoli aggiuntivi, è un pezzo di assemblaggio indispensabile. – Shilton

Rank preseason: 10

Barkov fa quello che Barkkov fa meglio in questa stagione. È in media un punto per partita mentre si comporta ancora come uno dei più forti gioco in avanti a due vie. Sapere che la Finlandia potrebbe avere una linea di ancoraggio con Rantanen è una sorta di combinazione che potrebbe vederli lontani dal torneo. – Clark

Rank preseason: 12

La performance di Hughes in questa stagione è stata una di queste per tutte le sfide che devono affrontare Canucks. Il vincitore dominante di Norris Trophy sembra essere in grado di raccogliere di nuovo il prezzo perché è al ritmo per la seconda stagione di 90 punti mantenendo Canucks nel playoff. – Clark

Rank preseason: 6

Per qualche ragione, Matthews è stato scelto come capitano della squadra USA-Z, questa campagna NHL ha causato il massimo come pattinatore che, come sempre, può inclinarsi il ghiaccio a favore della loro squadra. E lo scatto? È mortale come sempre – proprio come si presenta Matthews. – Shilton

Rank preseason: 3

Mackinnon, il vincitore al potere di Hart Trophy per MVP NHL, ha una stagione che potrebbe vederlo ripetere questa esibizione. Guida la NHL in punti e il suo gioco versatile potrebbe aiutare la sfida canadese per il titolo di 4 nazioni. – Clark

Rank preseason: 31

Cosa ha fatto la scorsa stagione, Hellebuyck ha vinto il suo secondo trofeo Veus. Quello che ha fatto quest’anno gli ha permesso di avere quella che potrebbe essere la migliore stagione della sua carriera e potrebbe vederlo vinto più del terzo. – Clark

Rank preseason: 4

La capacità di Makar di influenzare diversi aspetti del gioco è ciò che lo rende uno dei migliori giocatori NHL in qualsiasi posizione. Già compagni di squadra con Mackinnon, hanno i due sul ghiaccio insieme a McDavid per il gioco potrebbe causare parecchi problemi. – Clark

Rank preseason: 1

Il suo status di miglior giocatore del gioco è stato costantemente cementato dal fatto che nella sua carriera ha finito con più di 100 punti sette volte. McDavid è più di 100 punti alla quinta stagione, il che contribuisce solo agli intrighi di ciò che potrebbe ottenere in 4 nazioni. – Clark