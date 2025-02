Valutazione femminile NCAA Force di basket femminile: Notre Dame prenderà il numero 1

Notre Dame ha iniziato questa stagione come n. 7 nella classifica ESPN Power. Ora è iniziata al numero 1 e questa settimana è accanto a Combat Irish nei primi 10 – North Carolina e NC State.

Gli irlandesi sono passati anche al n. 1 nelle indagini sull’Associated Press e negli allenatori, ma non all’unanimità. Alcuni elettori sono andati con il Texas, che hanno affrontato due perdite straordinarie a Notre Dame (5 dicembre) e nella Carolina del Sud (12 gennaio). Da allora, il Texas ha vinto 10 partite di fila, sei delle quali contro le squadre valutate, anche in una partita con la Carolina del Sud.

L’UCLA ha anche mantenuto alcune voci n. 1, dopo la sua perdita solitaria del 13 febbraio nel rivale di Crossewn USC. Stiamo cercando di porre un po ‘più di enfasi sui recenti risultati nella classifica del potere, quindi questa settimana l’USC si aprirà di fronte all’UCLA. A questo punto della stagione, tuttavia, gli elettori troveranno la raccolta di qualsiasi classifica che non contenga contraddizioni.

Quindi è anche una parte speculativa naturale della classifica. In questo, tuttavia, non dobbiamo speculare: Notre Dame ha vinto 18 partite di fila, tutte tranne una doppia cifra. Clemson è l’unica squadra che era più vicina per la perdita da parte del 12 gennaio. Novembre.

Nella prima partita irlandese con la classifica n. 1, lunedì in casa, hanno superato la difesa di Duke e hanno vinto 64-49 per 19 punti Hannah Hidalgo e quattro assist.

Hidalgo, Olivia Miles e Sonia Lemon danno al trio di guardie irlandesi, che le squadre di Pummels sono offensivamente e frustrate dalla difensiva. L’attaccante Liatu King, un diametro del doppio doppio, ha avuto un impatto importante quanto qualsiasi trasferimento nel paese. Questi quattro detenevano la fortezza mentre Maddy Westbeld e Liza Karlen si riprendevano dall’infortunio e potevano unirsi agli irlandesi.

Si potrebbe dire che ACC, come difficile, non è difficile come SEC che ha otto squadre tra le prime 20 z Classifiche Net NCAALa maggior parte di ogni conferenza. Ognuno degli ACC e Big 12 ha quattro, Big Tése e Big East One.

Tuttavia, Notre Dame ha fatto ciò che deve fare per ottenere la valutazione n. 1. Ottenere il seme totale n. 1 al torneo NCAA – che è molto più importante – richiederà più lavoro.

Gli irlandesi erano no. Scopriremo dove si trovano gli irlandesi nella seconda rivelazione del 27 febbraio.

Valutazione precedente: 2

Miles per la prima volta è stato un marcatore irlandese (28 punti) per la prima volta in questa stagione nella loro vittoria 88-57 13 febbraio a Pittsburgh. La vittoria di lunedì su Duke non è stata carina, ma è stato fatto. Notre Dame ne ha una nelle sue quattro partite nella stagione regolare di una valutazione: partita domenicale con NC State su ESPN.

Altri sette giorni: @ Miami (20 febbraio), @ NC State (23 febbraio)

Hannah Hidalgo, a sinistra e Olivia Miles si unì per 28 punti in vittoria su Duke. Immagini Matt Cashore-Imagn

Valutazione precedente: 3

Il Texas gioca molto bene ed esce da tre vittorie consecutive oltre 10 migliori squadre. Ma dai anche al Sophomore il Sophomore Madison Booker. Il Texas ha guidato il punteggio e il rilancio delle ultime cinque partite, in media 18,4 punti e 9,7 rimbalzi.

Altri sette giorni: @ Georgia (24 febbraio)

Valutazione precedente: 6

La perdita di cavalli di Troia dal novembre è caduta a Notre Dame a novembre è stata in Iowa il giorno della pensione a Caitlin Clark Jersey, il 2 febbraio. Giovedì scorso, USC è stato molto pronto per una partita dell’UCLA molto ipetrata, mentre Juju Watkins ha mostrato uno spettacolo individuale per ogni spettacolo (38 punti, 11 rimbalzi, 8 blocchi). Non è stato sorprendente vedere come l’USC sembrava piatto a Washington tre giorni dopo, ma i cavalli di Troia sono stati in grado di estrarre questa vittoria 69-64. Le loro ultime tre partite di stagioni regolari sono contro i nemici.

Altri sette giorni: vs. Michigan State (19 febbraio), vs. Illinois (23 febbraio)

Valutazione precedente: 1

Bruins ha avuto una buona corsa a lungo termine al numero 1, ma nel quarto trimestre le loro perdite 71-60 dell’USC giovedì scorso sono arrivate a gas. Hanno seguito la battaglia in casa contro lo stato del Michigan e hanno vinto 75-69 con il centro stellare Lauren Betts, che è stato ferito dal piede. Forse è stato tutto ripristinato l’UCLA per completare il forte, soprattutto perché ha una partita contro l’USC nella finale della stagione normale 1. Marzo.

Altri sette giorni: vs. Illinois (20 febbraio), @ Iowa (23 febbraio)

Valutazione precedente: 8

Sapevi che Huskies era stato frustrato dalla loro perdita di quattro punti nel Tennessee 6. John’s. La vera dichiarazione è arrivata domenica quando hanno fatto esplodere la Carolina del Sud di 29 punti nei gamecock del tribunale di casa. Azzi Fudd ha aperto la strada ai punti (28), Sarah Strong in Doskok (13) e Paige Bueckers in Assist (10) Questo è un ottimo modello per il successo di UConn.

Altri sette giorni: @ Seton Hall (19 febbraio), @ Butler (22 febbraio)

Valutazione precedente: 4

Dopo 12.-27. Gennaio, sconfiggendo cinque squadre classificate di seguito, Gamecocks non ha potuto replicare questo successo quando hanno affrontato Texas e UConn in una recente sezione di otto giorni. Mentre hanno lanciato la Florida tra loro, sono stati superati da 26 combinati e hanno sparato combinato 8 su 36 su 36 punti in perdite. Il Texas ha sconfitto Gamecocks senza fare un 3-Clerk e UConn li ha sconfitti 13. Per la Carolina del Sud, alcuni lavori devono essere fatti.

Altri sette giorni: vs. Arkansas (20 febbraio), @ Vanderbilt (23 febbraio)

Valutazione precedente: 5

Le Tigri potrebbero non preoccuparsi che siano un po ‘sotto il radar. Le loro uniche due perdite sono sulla strada della Carolina del Sud e del Texas, la seconda è la perdita di domenica 65-58. LSU è il terzo del SEC, con le squadre proprio dietro – Kentucky e Alabama – stanno ancora arrivando al piano di Tiger. LSU rimane una squadra che nessuno vuole giocare in postseason.

Altri sette giorni: vs. Georgia (20 febbraio), @ Kentucky (23 febbraio)

Valutazione precedente: 7

Buckeyes ha dovuto fare gli straordinari per battere il Minnesota la scorsa settimana e Iowa in casa e ha lasciato lo stato dell’Ohio nell’ultimo minuto dell’ultimo minuto più regolamento. Questo errore, che si ripete, riguarda l’allenatore Kevin McGuff che si dirige verso le ultime quattro partite di una stagione regolare. D’altra parte, il giovane Cotie McMahon (combinato 25 punti, 12 rimbalzi) e il nuovo arrivato Jalloni Cambridge (combinato 39 punti, nove assist) hanno fatto bucumi attraverso queste vittorie.

Altri sette giorni: @ Indiana (20 febbraio), vs. Purdue (23 febbraio)

Valutazione precedente: 15

Tar Heels ha fatto un enorme salto tra i primi 10 questa settimana dopo la classifica del potere dopo le loro 66-65 vittorie di domenica sullo stato del NC. Ma con incertezza sullo stato del quinto anno di Alyssa Ustby, che ha subito un infortunio al ginocchio presto contro Wolfpack, la Carolina del Nord può rimanere qui? Tar Heels ha vinto 10 dei loro ultimi 11. Ma Ustby è uno dei quattro che li conducono al punteggio (in media tra 10,0-10,9 punti) ed è il loro rimbalzo più alto (9,4). La perdita sarebbe molto difficile.

Altri sette giorni: @ Syracuse (20 febbraio), @ Louisville (23 febbraio)

Valutazione precedente: 12

Dopo che NC State ha salvato Miami giovedì scorso 76-74, la perdita di domenica di 66-65 nella Carolina del Nord ha concluso nove vittorie di Wolfpack. State NC ha avuto un vantaggio di cinque punti con 1:32, ma non è più arrivato e si attaccherà al rifugio di Wolfpack. Deve ottenerlo rapidamente, con due squadre nominali – tra cui Notre Dame n. 1 – stanno arrivando.

Altri sette giorni: @ Georgia Tech (20 febbraio), vs. Notre Dame (23 febbraio)

Valutazione precedente: 11

Wildcats ha perso due delle ultime tre partite, di cui 67-49 in Texas lo scorso giovedì prima di tornare con la vittoria di 84-55 Georgia Domenica. Nel complesso, tuttavia, nella prima stagione sotto l’allenatore Kenny Brooks e si trova al quarto posto nel Sec. Tuttavia, ci sono tre delle loro partite più difficili della stagione: contro LSU, Tennessee e Carolina del Sud.

Altri sette giorni: Nel Missouri (20 febbraio), vs. LSU (23 febbraio)

Valutazione precedente: 10

Le rane si basano sulla vittoria su BYU e Arizona. In questa stagione non hanno una cattiva perdita: tre perdite erano a casa e nello stato dell’Oklahoma e nello stato del Kansas. La chiave della TCU per dirigersi verso il torneo Big 12 ad alto livello è se le rane possono sconfiggere i loro ultimi due nemici valutati: West Virginia e Baylor. TCU ha già sconfitto Baylor una volta, ma le squadre sono legate per la prima a Velká 12.

Altri sette giorni: @ Arizona State (19 febbraio), vs. West Virginia (23 febbraio)

Valutazione precedente: 13

Le uniche perdite di Duke in ACC sono per la Carolina del Nord, NC State e Notre Dame, quest’ultima lunedì a South Bend, Indiana. I Blue Devils sono a casa 11-0 e giocano tre delle ultime quattro partite in una stagione regolare. In breve, Duke è ancora in una gara spessa per ottenere Seed 2 al torneo ACC, a condizione che Notre Dame ottenga il numero 1.

Altri sette giorni: vs. Louisville (20 febbraio), vs. Syracuse (23 febbraio)

Valutazione precedente: 9

Nel complesso, i Wildcats stavano andando bene senza lo Star Center Ayoka Lee, che era dal 19 gennaio a causa di un osso rotto nella gamba. Sono metà del gioco dal primo posto in un grande 12. Ma lunedì provengono da una perdita di 70-57 nella Virginia Occidentale, con 21 turni e hanno sparato solo il 25% della gamma di 3 punti. K-State ha ancora la possibilità di vincere il titolo di campionato, ma Baylor è una delle squadre che si frappongono

Altri sette giorni: vs. Kansas (22 febbraio), vs. Baylor (24 febbraio)

Valutazione precedente: 14

I sooon sono preferiti nelle restanti quattro partite in una stagione regolare. La vittoria li avrebbe collocati l’11-5 nella loro prima stagione nel sec. Ma tutte le squadre sanno che non possono fare affidamento su alcuna vincita in questo campionato. L’Oklahoma ha dovuto combattere la scorsa settimana per battere Auburn e Missouri, nonostante quelli che hanno solo cinque vittorie della SEC tra loro. I sooon devono schiacciarlo per il resto del percorso.

Altri sette giorni: vs. Vanderbilt (20 febbraio), @ Arkansas (23 febbraio)

Valutazione precedente: 16

Jewel Spear ha segnato 45 punti nelle vittorie del Tennessee su Auburn e Ole Miss la scorsa settimana. Lady Volds è 6-6 in SEC, ma queste perdite sono state in media di 3,3 punti. La loro vittoria della nonconferenza su UConn 6.

Altri sette giorni: vs. Alabama (20 febbraio), @ Florida (23 febbraio)

