‘Vamos finalizar amanhã’ Gautam Gambhir se recusa a confirmar a vaga de Rohit Sharma no XI para o teste de Sydney

Gautam Gambhir falou na coletiva de imprensa pré-jogo em Sydney e não o capitão Rohit Sharma.

Menos de 24 horas antes do início do Quinto Teste do BGT 2024-25 em Sydney, há muita intriga sobre a composição do XI da Índia para o Teste final que eles devem vencer para manter o Troféu Border-Gavaskar e permanecer vivos na corrida. rumo à final do ICC WTC 2023-25.

Isso ocorre porque há indícios de que o capitão indiano Rohit Sharma pode ser retirado do Teste de Sydney. O técnico Gautam Gambhir se recusou a confirmar a vaga de Rohit no XI e disse que o time será decidido com base no campo.

É difícil lembrar a última vez no críquete internacional em que a vaga de capitão no time teve que ser confirmada com base em campo!

Gambhir falou na coletiva de imprensa pré-jogo em Sydney, algo que é dever não oficial de um capitão. Gambhir, no entanto, não achou que fosse grande coisa.

“Está tudo bem com Rohit e não acho que seja nada tradicional. O treinador principal está aqui e isso deve ser suficiente.” disse o treinador.

Rohit Sharma será retirado do Teste de Sydney?

Gambhir foi questionado duas vezes sobre o lugar de Rohit na escalação para o Teste SCG. Em ambas as ocasiões, o treinador recusou-se a confirmar a escolha do capitão. Curiosamente, Gambhir disse que o XI em jogo será decidido no dia da partida, após observação do campo.

“Vamos dar uma olhada no postigo e finalizá-lo amanhã.” Gambhir disse.

Quando questionado novamente sobre Rohit, ele afirmou: “Como acabei de dizer, amanhã vamos dar uma olhada no postigo e anunciar o nosso XI de jogo. A resposta permanece a mesma.”

Rohit esteve em péssima forma nesta turnê. Em três testes contra a Austrália, enquanto rebatia na ordem intermediária e como abridor, Sharma conseguiu apenas 31 corridas com uma média de 6,2 e uma pontuação máxima de 10.

Ele está em má forma no teste de críquete desde a temporada em casa. Em 15 entradas dos oito testes contra Bangladesh, Nova Zelândia e Austrália, Rohit marcou 164 corridas com uma média de apenas 10,93, com apenas uma pontuação acima de 30.

Caso Rohit não participe da Prova de Sydney, Jasprit Bumrah assumirá as funções de capitania, tendo levado a Índia à famosa vitória em Perth na primeira Prova da série.

