Nashville-Magic chegou ao ginásio memorial pela segunda vez em um período de uma semana no sábado, quando Vanderbilt demoliu o número 9 do Kentucky 74-69 para mais uma vitória de marquise contra uma equipe dos 10 melhores. Os Comoders (16-4, 4-3 segundos) usaram uma borda de rotação de 16 a 5 para usar um equipamento de Kentucky que rugiu um déficit de meio período de 14 pontos antes de ingressar na seção.

Apenas uma semana depois de marcar 18 pontos para levar Vandy a uma vitória sobre o número 6 do Tennessee, o proprietário do navio Jason Edwards continuou com um máximo de 18 uma equipe mais uma vez. A última vez que Vanderbilt venceu duas equipes entre as 10 melhores na mesma temporada foi 2006-07, quando venceu o número 10 do Alabama e o número 1 da Flórida no jogo da liga.

Os Comoders construíram uma vantagem dominante, forçando oito derrotas de bola de Kentucky nas finais das 9:26 do primeiro tempo. Enquanto isso, Vandy não cometeu seu primeiro faturamento até a marca das 5:35 do primeiro tempo, já que usou uma vantagem de 9-2 nos pontos das derrotas da bola para dirigir-se a uma vantagem de meio período 41-27.

No entanto, Kentucky começou o segundo tempo com um intervalo, já que os Wildcats (14-5, 3-3) superaram Vanderbilt 27-10 em um período de mais de 11 minutos. Mas uma equipe abrupta do Reino Unido ficou sem gasolina a partir daí. Jogando sem uma estrela machucada Andrew Car Star pela primeira vez nesta temporada, os Wildcats pareciam sem um leme às vezes ofensivamente.

O armador do quinto ano, Lamont Butler, empatou um recorde de sua carreira com seis derrotas de bola, e o Reino Unido não conseguiu marcar durante as últimas 2:56 do jogo, já que os Wildcats sofreram perdas consecutivas pela primeira vez sob o treinador primeiro Ano Mark Pope.

