O primeiro -ministro da Índia T20, Varun Chakravarty, reconheceu seus bons resultados no críquete nacional como um fator -chave de seu renascimento em grilos internacionais. O jogador de 33 anos, que desempenhou um papel fundamental na vitória da Índia no primeiro T20I contra a Inglaterra, disse que sua participação no Syed Mushtaq Ali (SMAT) e Vijay Hazare Trophy na África do Sul depois que a África do Sul o ajudou a manter o ritmo e forma de forma. Chakravarthy, nomeado Jogador da partida no primeiro T20I, enfatizou a importância dos torneios nacionais em aprimoramento de habilidades e adaptação a condições difíceis.

“Definitivamente, o nível de críquete no críquete doméstico é muito alto. Eu diria que quase igualmente com o IPL e outros jogos internacionais que jogamos “, observou ele durante a interação da imprensa em Chennai, na véspera do segundo T20I.

Chakravarthy enfatizou os desafios que o Telmony enfrenta em Smat, onde as partidas são frequentemente jogadas em áreas menores, o que dificulta a conclusão de um piscar agressivo.

“Eu realmente sugeriria que todos joguem Smat, porque jogamos em pequenas áreas e é muito difícil, e até acho que é muito difícil. Definitivamente me ajudou a ser mais instintivo e ficar nos meus dedos e pensar corretamente no momento certo – acrescentou chakravarthy

Nesta temporada, o torneio foi um número recorde de fronteiras e seis, refletindo a influência da abordagem agressiva da Índia ao críquete da bola branca. Para Chakravarty, que representa Tamil Nadu, jogando partidas em grupo em Mohala, Mullanpur e Indore serviu como uma preparação ideal para a alta pressão de T20is.

O segundo T20i em Chennai será um momento único para Chakravarthy, que significa sua primeira apresentação internacional em sua cidade natal, o icônico estádio tem Chidambaram (Chepauk). “Em Chennai e Blues é muito importante para mim. Um jogo para o meu país diante de meus pais e uma multidão em casa. É único para mim – ele disse.

O misterioso giro de Chakravarthy tornou -se uma vantagem importante para a Índia na série em andamento, especialmente com Jasprit Bumrah inacessível. Na abertura do T20i Chakravarthy, ele desmantelou o piscando da Inglaterra durante as engrenagens intermediárias, estabelecendo o cenário da vitória da Índia. Sua capacidade de diferenciar o ritmo e trapacear as batalhas com seu abraço único fez dele o vencedor de partidas em jogos importantes.

“Não, nada tão específico. Meu papel é ser agressivo e corajoso e constantemente disparado no boliche. Foi o meu papel. Não há responsabilidade adicional. GG (Gautam Gambhir) e Surya (Suryakumar Yadav) Verifique se os jogadores não têm estresse externo. Eles mantêm um ruído externo de longe ”, acrescentou Varun.

