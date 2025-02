Varun Chakravarthy rejeitou, a WI Star afirma que o Jogador do Mês para janeiro de 2025

Jomel Warrican, da Índia Ocidental, foi concedido como um jogador do mês ICC em janeiro de 2025. O Warrican ganhou uma distinção na grande corrida no Paquistão, durante a qual ele garantiu suas melhores carreiras, enquanto liderava a Índia Ocidental para seu primeiro teste no país asiático por 35 anos. Este é o prêmio do Mês Virricana Month Prêmio ICC Award Player por mês de dois outros spinners distintos das competições de janeiro, o Paquistão Noman Ali e a Índia Varun Chakravarthy.

O mês único do jogador de 32 anos o fez receber 19 gols em dois jogos de teste, em média, apenas 9,00. Ele se tornou o primeiro indiano ocidental que ganhou o prêmio desde que seu colega Gudakesh Motie voltou em maio de 2024.

No primeiro teste em Multan, ele venceu as melhores carreiras de boliche por 10 a 101 e venceu o invicto 31. No entanto, o Paquistão, liderado por 9-115 Sajid Khan, conseguiu um melhor do oeste da Índia e venceu a partida em 127 corridas.

O Warrican saltou no segundo teste no mesmo lugar. Pela primeira vez, ele contribuiu para o Willow, vencendo o mal -humorado de 36 para o 11º lugar. Então ele acertou a bola, levando quatro gols nas primeiras rodadas, dando à sua equipe uma pequena vantagem.

A contribuição 4-43 e 5-27 chegaram a ambos os lados de 18 corridas valiosas no segundo turno, e o versátil heróico de Spinner anunciou a histórica vitória de 120 velocidades, juntamente com um jogador ricamente distinto da série.

“É uma honra ganhar este prêmio. Um dos meus objetivos para este ano foi o meu primeiro críquete de teste de cinco pessoas, mas não achei que fosse o ótimo!

“Prometi ao meu capitão algo especial nesta série, especialmente quando meu pai, meu maior apoiador, previu uma performance fenomenal para mim. Multan tem um lugar especial em meu coração: não apenas por causa da vitória histórica do oeste da Índia, derrotando o Paquistão fora de casa, mas também ganhando esse prestigiado prêmio “, disse Warrican.

