Vazamentos no telhado no Malaysia Open 2025, partida entre HS Prannoy e Brian Yang interrompida

Prannoy havia garantido o primeiro jogo por 21-12 quando chegou o intervalo no Aberto da Malásia de 2025.

A partida de abertura de HS Prannoy no Malaysia Open 2025 foi inesperadamente interrompida devido a um vazamento no telhado da Axiata Arena na quadra 3, onde o lançador indiano fez uma partida impressionante contra o canadense Brian Yang.

HS Prannoy está atualmente em 26º lugar no ranking mundial, venceu o primeiro jogo por 21 a 12 e liderava por 6 a 3 no segundo, quando a água começou a vazar na quadra 3. O vazamento criou condições de jogo perigosas, principalmente na quadra à esquerda perto do líquido. onde a água começou a se acumular.

A situação piorou quando grandes manchas de água se formaram na área do backhand, fazendo com que o técnico do Prannoy, Gurusaidutt, ficasse preocupado com a segurança do jogador e, após tentativas iniciais de resolver o problema, os dirigentes do torneio suspenderam o jogo.

Para deixar a questão clara, esta é a primeira aparição de Prannoy em quadra desde as Olimpíadas de Paris, onde perdeu para o compatriota Lakshya Sen em dois sets nas quartas de final.

A quadra 2 sofreu destino semelhante quando a partida de duplas femininas entre a chinesa Jia Yifan-Zhang Shuxian e a malaia Teoh Mei Xing-Go Pei Kee foi interrompida em 11 a 10, quando a água começou a pingar na superfície de jogo.

Embora outros tribunais tenham sofrido problemas semelhantes, apenas o Tribunal 1 permaneceu operacional, onde no início do dia, Treesa Jolly e Gayatri Gopichand da Índia obtiveram uma vitória retumbante por 21-10, 21-10 sobre Ornnicha Jongsathapornparn e Sukitta Suwachai da Tailândia.

Os vazamentos no telhado representam outro desafio de infraestrutura para o badminton na Malásia, uma sequência de incidentes semelhantes no Aberto da Malásia de 2022, quando as partidas foram adiadas devido a cortes de energia na Arena Axiata.

Quanto às partidas pendentes, os dirigentes do torneio ainda não anunciaram quando o jogo será retomado nas quadras afetadas. O atraso pode afetar o calendário do torneio e ainda há vários jogos pendentes na primeira rodada deste evento World Tour Super 1000.

