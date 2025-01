Veer Ahlawat da Índia espera causar um grande impacto no próximo evento de golfe

O Dubai Desert Classic está programado para começar em 16 de janeiro e terminar em 19 de janeiro de 2025.

Um ano depois de fazer barulho ao terminar em segundo lugar no Hero Indian Open, Veer Ahlawat agora dá um passo à frente no Hero Dubai Desert Classic, de US$ 8 milhões. Ahlawat, que completará 29 anos em dois meses, pode não ter vencido na Índia no ano passado, mas seu segundo lugar o ajudou a ganhar a Ordem de Mérito na Índia, o que lhe valeu um cartão DP World Tour.

Ahlawat é um dos dois indianos em campo este ano. O outro é Shubhankar Sharma, que faz a sua oitava participação neste evento que é frequentemente considerado o maior do Médio Oriente.

“Aquele segundo lugar na Índia desempenhou um papel importante na conquista da Ordem de Mérito e, em seguida, conquistei uma vaga no Elite Hero Dubai Desert Classic, cortesia dos patrocinadores. Certamente me dá um grande impulso poder participar deste evento, que conta com algumas das maiores estrelas do mundo do golfe: grandes vencedores como Rory McIlroy, Jon Rahm e tantas estrelas”, disse Ahlawat antes do evento. , que acontecerá no Emirates Golf Club esta semana.

“O Hero Dubai Desert Classic sempre teve uma atração especial. Nunca joguei nos Emirados Árabes Unidos, mesmo como fã, e este evento foi icônico e muitos dos meus mais velhos pensaram nisso. “Sempre quis vir aqui e jogar e agora é minha chance”, acrescentou Ahlawat, esguio e de um metro e oitenta de altura. “Isto é quase como a Índia e conheci muitas pessoas que estão familiarizadas com o golfe indiano, por isso tem sido fantástico e só estou aqui há alguns dias.”

Ahlawat é o terceiro indiano a se beneficiar da aliança entre o Indian PGTI Tour e o DP World e o vencedor da Ordem de Mérito ganha um cartão no DP World Tour. Os vencedores anteriores que vieram para o DPWT por esta rota foram Manu Gandas (2023) e Om Prakash Chouhan (2024).

A magnífica temporada de Ahlawat incluiu dois títulos e sete resultados entre os 10 primeiros, incluindo um segundo lugar no Hero Indian Open de US$ 2,25 milhões, que é o maior evento do DP World Tour da Índia.

Há um ano, Sharma registrou seu melhor resultado em Dubai ao terminar T-16 com pontuações de 72-71-70-70 e um total de 5 abaixo do par, quando Rory McIlroy venceu o evento de Dubai pela quarta vez. Com vitórias em 2023 e 2024, McIlroy agora almeja uma tripla incrível.

