Veja a UNCW Seahawks vs. Hampton Pirates: How Live Broadcast, canal de televisão, hora de início para o jogo de basquete da NCAA de sábado

Quem está tocando

Hampton Pirates @ UNCW Sehawks

Registros atuais: Hampton 10-10, UNCW 15-5

O que saber

Temos outro emocionante confronto atlético costeiro a tempo, já que os piratas da UNCW Seahawks e Hampton estão prontos para dar gorjeta às 19:00 ET no sábado, no Coliseu de Trask. Aguarde o goleador permanecer ocupado: se seus jogos anteriores forem uma indicação, as duas equipes realmente iluminarão a pontuação.

Se a UNCW expirar Hampton com 85 pontos no sábado, será o novo número de sorte da equipe: eles venceram seus dois últimos jogos com a pontuação exata. A UNCW com certeza fez dele um arbusto, mas conseguiu escapar com uma vitória de 85 a 83 sobre Charleston na quinta-feira. A vitória não era novidade para o Seahawks, já que agora estão sentados em três seguidas.

A UNCW conquistou sua vitória no fundo de vários jogadores -chave, mas foi Donovan Newby na frente que tinha 6 por 11 no caminho para 17 pontos mais dois assaltos. A equipe também recebeu cortesia de Sean Moore, que tinha 7 por 10 a caminho de 15 pontos mais dois assaltos.

Enquanto isso, Hampton não conseguiu dirigir William & Mary na quinta-feira e caiu 94-83. Os piratas não tiveram muita sorte com a tribo recentemente, desde que a equipe ficou aquém das últimas três vezes que se conheceram.

Apesar de sua derrota, Hampton viu vários jogadores assumirem o desafio e fazer peças notáveis. Xzavier Long, que quase perdeu um dobro em 14 pontos e nove rebotes, foi talvez o melhor de todos.

Hampton lutou para trabalhar juntos e terminou o jogo com apenas oito assistências. Eles foram fumados por seus oponentes naquele departamento quando William e Mary acumularam 19.

Ultimamente, a UNCW está em uma sequência: eles venceram cinco de suas últimas seis competições, o que proporcionou um bom aumento com seu recorde de 15 a 5 nesta temporada. Quanto a Hampton, sua perda reduziu seu recorde para 10-10.

É provável que o rebote seja um fator importante neste concurso: a UNCW está quebrando o vidro nesta temporada, depois de ter em média 40,2 rebotes por jogo. No entanto, não é como as lutas de Hampton naquele departamento, uma vez que elas têm uma média de 37,2. Com as duas equipes que lutam por curral os tiros perdidos, veremos se uma equipe pode aproveitar.

Tudo surgiu para a UNCW contra Hampton quando as equipes jogaram pela última vez em fevereiro de 2024, desde que a equipe conquistou uma vitória por 95 a 65. Nesse confronto, a UNCW acumulou uma vantagem de meio período de 46-25, um feito impressionante que procurará repetir no sábado.

História da série

A UNCW venceu os dois jogos que eles jogaram contra Hampton nos últimos 3 anos.