Veja Lavagem. State Cougars x Saint Mary’s Gaels: como transmitir ao vivo, canal de TV e horário de início do jogo de basquete da NCAA de sábado

Saint Mary’s Gaels @ Washington State Cougars

Registros atuais: Saint Mary’s 17-3, Washington State 15-6

Temos outro confronto emocionante agendado na Costa Oeste como Saint Mary’s Gaels e Wash. State Cougars começará às 20h00 horário do leste dos EUA no sábado no Wallis Beasley Performing Arts Coliseum. Os gaélicos querem somar mais uma vitória à sequência de 13 jogos fora de casa desde a temporada passada.

Na última quinta-feira, o Saint Mary’s conquistou a vitória sobre o San Francisco. por um retumbante 71-51. Os gaélicos adquiriram o hábito de expulsar os adversários das quadras, tendo vencido nove partidas por 19 pontos ou mais nesta temporada.

O sucesso do Saint Mary foi o resultado de um ataque equilibrado em que vários jogadores se intensificaram, mas Paulius Murauskas liderou o ataque ao acertar 10 de 14 no caminho para 24 pontos mais cinco rebotes. O desempenho dominante também deu a Murauskas um novo recorde na carreira em porcentagem de arremessos de campo (71,4%). Outro jogador que fez a diferença foi Mitchell Saxen, que acertou 6 de 8 e somou 14 pontos, além de cinco assistências e duas roubadas de bola.

O Saint Mary’s trabalhou em unidade e finalizou o jogo com 19 assistências. Eles superaram facilmente seus oponentes naquele departamento como São Francisco. Ele publicou apenas nove.

Enquanto isso, o estado de Washington sofreu um duro golpe contra o Santa Clara na quinta-feira, caindo por 93-65. O over/under foi fixado em 158,5 pontos, então é um bom trabalho para os apostadores; você estava certo sobre o dinheiro.

LeJuan Watts fez um bom esforço para o lado perdedor ao conseguir um triplo-duplo com 20 pontos, 11 rebotes e dez assistências. Ele se tornou um jogador-chave para o estado de Washington: o time tem 14-4 quando ele dá pelo menos oito assistências, mas 1-2 caso contrário. A equipe também recebeu ajuda de Ethan Price, que marcou 16 pontos mais dois bloqueios.

O Saint Mary’s tem estado em alta ultimamente: venceu oito dos últimos nove jogos, o que foi um bom impulso para o seu recorde de 17-3 nesta temporada. Quanto ao estado de Washington, sua derrota caiu para 15-6.

O confronto de sábado parece ser um jogo difícil: o Saint Mary’s não tem virado a bola com facilidade nesta temporada, com média de apenas 9,8 giros por jogo. No entanto, a história é diferente para o estado de Washington, já que a média deles é de 15,3. Dada a considerável vantagem de Saint Mary nessa área, o Estado de Washington terá de encontrar uma forma de colmatar essa lacuna.

Olhando para o futuro, o Saint Mary’s é o favorito nesta partida, pois os especialistas esperam que ganhe por seis pontos. Esta disputa será a 11ª consecutiva como favorito (até o momento nesta reta estão 6-4 contra o spread).

Chance

Saint Mary’s é um favorito sólido de 6 pontos contra o Estado de Washington, de acordo com o último probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os gaélicos como favoritos de 5,5 pontos.

O acima/abaixo é de 141,5 pontos.

História da série

Lavar. O State venceu o único jogo que essas duas equipes disputaram nos últimos 8 anos.