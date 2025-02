Veja Shannon Sharpe Surprise Brother Sterling Sharpe com notícias do Hall of Fame of Professional Soccer

Quando o ex -receptor aberto do Green Bay Packers, Sterling Sharpe, foi anunciado como membro do salão de futebol profissional, fez história. Sharpe e seu irmão, a ala fechada do Hall of Fame Shannon Sharpe, tornaram -se o primeiro par de irmãos a serem consagrados em Canton.

Melhor ainda, o irmão mais novo de Sterling foi quem lhe deu as notícias primeiro. Em um vídeo compartilhado por CBS Sports Nas redes sociais, Shannon surpreendeu seu irmão mais velho Sterling com a notícia de que ele fazia parte da classe de 2025.

No vídeo, Sterling parecia completamente inconsciente de por que seu irmão estava lá.

“Bem -vindo irmão”, disse Shannon, ao qual Sterling respondeu: “Para sua casa?” Shannon então revelou que estava recebendo seu irmão no Hall da Fama do futebol profissional.

Os dois irmãos ficaram emocionados ao longo da troca; Sterling estava quase sem palavras.

“Isso é algo que …” Sterling disse antes de continuar. “Oh uau. Eu preciso de um assento e beber.”

Shannon dedicou um tempo para contar a Sterling como seu irmão. “Tendo esse momento, e tive ótimos momentos na minha vida profissional, este é o momento mais orgulhoso da minha vida”, disse Shannon.

Sterling disse que sentiu o mesmo orgulho quando Shannon se tornou membro do Hall da Fama; Ele era Parte da aula de 2011.

“Eu senti assim quando você entrou, e você sabe que eu não sou um crero, mas quando você disse que estava dentro e naquele fim de semana em Canton, cara, não é nada que não foi o que eu acabou”, disse Sterling, para que Shannon respondeu: “Isso cobre”.

Shannon, que é três anos mais jovem que Sterling, disse que seu irmão mais velho havia aberto seu caminho. Sterling frequentou a Carolina do Sul e geralmente foi recrutado em 1988 pelos Packers, onde jogou por sete temporadas antes de sua carreira ser interrompida devido a uma lesão no pescoço.

“A diferença é que você teve que fazer isso. “E como você não tinha um guia, não tinha o Google, não tinha o MapQuest, tinha que fazer isso por conta própria. E você tinha que fazê -lo e ser perfeito porque eu estava olhando”.

“Estou feliz, cara, porque finalmente posso continuar com alguma coisa”, disse Sterling.

Durante a cerimônia de honra da NFL na quinta -feira, Shannon apresentou a Sterling um discurso em que chamou seu irmão de “herói”.

“Você me ensinou tudo o que sei sobre esportes e muito sobre a vida”, disse Shannon no discurso. “Eu nunca morei em sua sombra. Eu o abraçei.”

Juntamente com Sterling Sharpe, o Hall of Fame homenageou outros três membros da classe 2025: o Antonio Gates, a ala defensiva Jared Allen e o canto Eric Allen.