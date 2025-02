(Veja) Três fãs violam a segurança no Arun Jaitly Stadium para conhecer Kohli Virat durante o troféu de Ranji

Virat Kohli marcou apenas seis corridas em seu retorno do troféu de Ranji.

Apesar da forte segurança, três fãs conseguiram correr para o chão e conhecer Virat Kohli no dia 3 da festa do troféu Ranji Delhi vs Railways.

Kohli marcou seu retorno do troféu de Ranji nesta semana para Delhi na última partida da liga de sua equipe contra a Railways, que foi disputada no Estádio Arun Jaitley, em Delhi.

Um grande número de fãs foi missa para o local para testemunhar o ex -capitão indiano em ação no que seu primeiro partido de Troféu Ranji desde 2012.

O DDCA reforçou a segurança desde que mais de 10.000 fãs participaram dos dois primeiros dias do jogo. Kohli acertou no dia 2 do jogo, mas teve uma saída decepcionante, pois foi lançada apenas por seis corridas pelos marcapassos de Himanshu Sangwan.

Comparado aos dois primeiros dias, houve uma multidão muito menor no dia 3, quando Delhi cobrou uma vitória de ingressos e as possibilidades de Kohli bater novamente.

Enquanto estava no primeiro dia do jogo, um fã conseguiu esgueirar -se para a segurança apertada e conhecer Kohli no meio do chão, no dia 3, três fãs fizeram o mesmo.

Três homens correram diretamente para Kohli, que estava perto do campo. Dois deles conseguiram tocar os pés de Kohli. Mais de 10 pessoas de segurança também correram e agarraram os três invasores. O jogo parou por um tempo quando oficiais de segurança e terra arrastaram os três homens para fora do campo.

Olha: Três fãs violam a segurança no Arun Jaitly Stadium para conhecer Kohli Virat durante o troféu de Ranji

Após seu jogo de Ranji, Kohli voará para Nagpur, onde a Índia jogará na Inglaterra no primeiro ódio da série de três jogos. Embora a forma de prova de Kohli tenha diminuído, é apoiado para retornar ao seu melhor momento no ODI do críquete. Há pouco tempo, ele acumulou mais de 700 corridas na Copa do Mundo de 2023.

A série da Inglaterra oferece uma grande oportunidade para se formar antes do Troféu dos Campeões da ICC 2025.

