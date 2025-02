Vencedores e perdedores da agência livre da WNBA: febre cercam Caitlin Clark com talento comprovado, The Aces

Depois de uma semana extremamente movimentada, o período da agência livre da WNBA quase diminuiu a velocidade. Alguns jogadores notáveis ​​permanecem sem assinar, incluindo Breanna Stewart (seu retorno à liberdade de Nova York é uma questão de quando, não sim), e alguns movimentos pingarão nas próximas semanas.

No entanto, na maioria das vezes, temos uma boa idéia de como as equipes vão para a temporada de 2025. Perdedores de agência gratuita.

A febre não teve interesse em jogar lentamente sua reconstrução e fez uma série de movimentos agressivos neste inverno na agência gratuita e no mercado comercial para atrair talentos veteranos. A lista da última temporada teve 19 jogos de experiência combinados nos playoffs. As incorporações de baixa temporada de seu Bonner, líder ativo em aparições nos playoffs, Howard, Cunningham e Colson têm 179.

“Estou realmente empolgado”, disse Caitlin Clark sobre as adições veteranas de febre no início desta semana após a conferência de imprensa introdutória de Bonner. “Eles sabem o que é necessário para vencer, sabem o que é necessário para chegar às finais, sabem o que é necessário para ganhar campeonatos. Acho que é exatamente o que precisávamos”.

Com Clark liderando o caminho ao lado da trilha traseira Kelsey Mitchell, a ofensiva não será um problema para a febre. Mas para realmente competir por um título, eles terão que ser muito melhores no lado defensivo da última temporada, que é outra razão pela qual eles saíram e obtiveram a Bonner e a Co. Todos os recém -chegados da febre trarão um elemento de dureza e Versatilidade naquele lado da bola.

A febre pode ganhar o título nesta temporada? Essa será uma tarefa difícil, mas duvidar de Clark está sob seu próprio risco.

Adições notáveis: Tina Charles, Natasha Cloud, Diamond Deshields, Leila Lacan, Jacy Sheldon

No início da baixa temporada, Stephanie White decidiu deixar o sol para fazer o trabalho de treinamento da febre, que era um presságio de coisas que estão por vir. Nas últimas semanas, a equipe perdeu todo o seu alinhamento inicial dos playoffs na última temporada e vários jogadores -chave. Dos oito melhores marcadores na última temporada, apenas Marina Mabrey permanece, e solicitou uma troca.

O sol tem sido uma das equipes mais consistentes e competitivas da liga. Eles fizeram oito aparições consecutivas nos playoffs, vencendo pelo menos 20 jogos em cada uma dessas temporadas, exceto pela campanha de 22 jogos CoviD-Corks em 2020. Nas últimas seis temporadas, pelo menos as semifinais atingiram pelo menos as semifinais Toda vez, com duas aparições finais na estrada em 2019 e 2022.

Esses dias terminaram agora. Este é o começo de quais números são uma longa reconstrução em Uncasville. Em termos de localização, instalações e recursos, o sol está por trás do resto da liga e agora o mesmo é verdadeiro em termos de talento.

O Mercúrio fez uma série de grandes movimentos na última temporada baixa que realmente não funcionou, então eles começaram tudo e começaram novamente com ambições ainda maiores.

Eles mudaram para Alyssa Thomas e Satou Sabally, dois dos atacantes mais versáteis da liga, que têm menos de dois anos de estar no primeiro time da WNBA. Há realmente muito mais que você pode fazer em uma baixa temporada de uma perspectiva de talento, e isso nem leva em consideração a adição de jogadores veteranos como Kalani Brown e Sami Whitcomb.

Obviamente, os sacrifícios tiveram que ser feitos para adicionar dois jogadores no máximo. O ícone da franquia Brittney Griner entrou na agência gratuita, enquanto Rebecca Allen, Natasha Cloud e Sophie Cunningham foram alterados. A profundidade mais uma vez parece ser uma preocupação, embora menos uma da última temporada, dadas suas atualizações no topo da tabela de profundidade. Também há muito na saúde de Satou Sabally, que historicamente não tem sido uma aposta sábia.

Certamente, existem maneiras de isso dar errado, mas o telhado de Mercury é muito maior do que na última temporada que eles têm três dos 15 a 20 principais jogadores da liga.

O ACES fez um dos primeiros movimentos importantes da baixa temporada, quando Kelsey Plum trocou Jewell Loyd em um importante acordo de três equipes com a tempestade e as faíscas. Se Plum quisesse sair, o que parecia ser o caso, ser Loyd em troca era muito melhor do que qualquer coisa. Mas mesmo que você assuma que Loyd não pode ser tão ruim quanto na última temporada, os assassinos dessa troca.

Parece que o ASCES também cometeu alguns erros de cálculo com o rascunho de expansão e seus próprios agentes livres. Em dezembro, eles deixaram Kate Martin sem proteção e a perderam para as valquírias. Em um vácuo que não foi uma decisão atroz, e todos assumiram que ele havia terminado o olho de manter Tiffany Hayes e Alysha Clark. Mas em fevereiro, os dois caminharam. O ASES terminou com a baixa temporada em seus dois jogadores veteranos mais importantes e um de seus poucos jovens talentos.

Desde então, os ACes fizeram algumas mudanças contratando Cheyenne Parker-Tyus e Tiffany Mitchell e comércio de Dana Evans. Ao entrar neste inverno, o principal objetivo para ases foi melhorar sua profundidade, o que foi um problema importante na última temporada. Em vez disso, pode piorar.

Enquanto A’ja Wilson lidera o caminho, os ases estarão na mistura, mas este foi um inverno decepcionante em Las Vegas.

Vencedor: Los Angeles Sparks

As faíscas não chegaram aos playoffs desde 2020, que é a seca dos playoffs mais longa na história da franquia e a mais longa ativa da liga. Nos últimos cinco anos, o talento está sangrando: Candace Parker, Nneka Ogwumike, Chelsea Gray, Kristi Toliver, Jordin Canada, Brittney Sykes e Chiney Ogwumike saíram pela porta.

Neste inverno, eles finalmente revogaram essa tendência a adquirir a ameixa de Kelsey em três equipes de sucesso que envolvem os ases e tempestades. A Plum está saindo de um ano por seus padrões e ainda estava em décimo na liga em anotações. Ela lhes dá uma opção real nº 1 na ofensiva que atrairá atenção defensiva e ajudará o desenvolvimento de Ricka Jackson e Cameron Brink.

As faíscas não são de repente um candidato, mas podem competir por um dos últimos lugares dos playoffs. Pelo menos, a chegada de Plum os torna uma equipe muito melhor do que na última temporada. E se você permanecer a longo prazo, poderá ajudar a colocar uma das franquias da liga original no mapa.

Que temporada estranha de baixa temporada em DC, os místicos esperaram para sempre para fazer novas contratações sobre o gerente geral (Jamila Wideman) e as frentes de treinamento (Sydney Johnson) depois de fechar o livro na era Thibaults em outubro. Além disso, a organização se sentou essencialmente em suas mãos.

Eles perderam Julie Vanloo no Draft de Expansão e Shtori Walker-Kimbrough em agência gratuita e não fizeram adições notáveis.

Sem dinheiro garantido nos livros anteriores nesta temporada, e Aaliyah Edwards (sem tratamento de novato desprotegido), Sike Kone (opção de equipe) e Jade Melbourne (opção de equipe) os únicos jogadores sob contrato até 2026, parece que os místicos que eles estão indo para a direção uma reinicialização completa. Mas se esse é o endereço, por que não procurar trocar alguns de seus veteranos neste inverno para ajudar a aumentar a reconstrução? De toda a atividade da liga, é claro nas últimas semanas que as equipes estavam dispostas a fazer negócios, e os místicos têm vários jogadores que poderiam ajudar os competidores nesta temporada. Certamente eles poderiam ter adicionado algumas seleções futuras ou jovens talentos.