Vencedores e perdedores da NBA: a queda livre dos 76ers continua, Jimmy Butler no purgatório, Ball Bros no topo do mundo

As pessoas reclamam que NBA Não se trata realmente de basquete. Os fãs se preocupam mais, dizem os críticos, com os destaques, o drama transacional e as comemorações dos três pontos do que com quem realmente ganha os jogos na quadra. É em momentos como este que temos que lembrar o que é o desporto, na sua essência. Eles são entretenimento.

Só neste fim de semana tivemos O retorno de Jimmy Butler ao tribunal no meio de um processo comercial, os irmãos Ball dando um show em Chicago e um jogador desamarrando os sapatos de outro jogador no meio de um jogo. Não há absolutamente nada de errado em ser uma pessoa X e O, mais preocupado com os pick-and-roll na Espanha do que com os jogadores que passam férias lá. Mas não há motivo para brincar com quem encontra deleite na periferia, nas personalidades, nas manias e no melodrama.

Afinal, esse talvez seja o aspecto mais fascinante da NBA: há algo para todos. Esperamos que você encontre um boato que desperte seu interesse ao analisar os vencedores e perdedores deste fim de semana.

Se o objetivo nesta temporada é afundar e manter sua escolha protegida entre os seis primeiros, o 76ers está fazendo um trabalho fenomenal. Mas para um time que tem duas estrelas idosas e frequentemente lesionadas (Joel Embiid e Paul George) que disputaram 13 partidas juntos, a ideia de desperdiçar temporadas dentro de sua janela potencial de campeonato parece mal concebida.

Mas não são apenas esses dois, já que a escalação de jogadores disponíveis de domingo contra o Milwaukee Bucks mostrou o quão devastado este time tem estado recentemente:

Eles resistiram por um tempo antes de perderem o controle do jogo no segundo tempo, caindo para 15-26 no ano. Esta equipe tem sido medíocre mesmo quando saudável (7-6 com o Embiid nesta temporada), e está rapidamente ficando sem tempo para ter a chance de evitar, na melhor das hipóteses, uma das últimas vagas nos playoffs da Conferência Leste. .

Ei, pelo menos os Eagles venceram.

Vencedor: A Família Ball

Isto pode não ser exatamente o que LaVar Ball “falou à existência”, mas não há como negar que todos os seus três filhos se tornaram estrelas por direito próprio. O irmão mais velho, Lonzo Ball, está de volta ao Chicago Bulls, enquanto LaMelo Ball, o mais novo, já foi All-Star da NBA e atualmente é um dos artilheiros da liga. E agora LiAngelo Ball, o único irmão que não chegou à NBA, é agora um artista com um single de sucesso que é acumulou mais de 10 milhões de visualizações no YouTube e lançou a frase: “Eu poderia desviar, virar aquela esquina, uau” (sim, tive que pesquisar isso para ter certeza de que entendi direito) em algum vernáculo do basquete cotidiano.

O sucesso dos três irmãos ganhou destaque na noite de sexta-feira, quando Lonzo e LaMelo se encontraram na quadra pela primeira vez em mais de 1.000 dias, enquanto LiAngelo assistia da área de celebridades do United Center. O resultado do jogo e da batalha individual. fui lambermas momentos como este, quando Lonzo assediou seu irmão mais novo por uns bons 15 segundos seguidos, transcenderam vitórias e derrotas.

O próximo confronto entre Bulls e Hornets está marcado para 6 de abril, enquanto LiAngelo supostamente assinou um contrato de gravação com Def Jam avaliada em até US$ 13 milhões, com US$ 8 milhões garantidos. É um bom momento para ser irmão Ball.

Perdedor: Jimmy Butler no Purgatório

Jimmy Butler está de volta ao Heat… mas ainda tem toda a intenção de ser negociado. Blá. Butler se preparou para dois jogos no fim de semana após sua suspensão de sete jogos, com média de 13 pontos e 4,5 assistências em pouco mais de 30 minutos por jogo. Além de um voto genericamente enigmático de “toda a verdade virá à luz”seus comentários pós-jogo foram em grande parte monótonos.

Se você está procurando algum sinal de que Butler está caminhando para o caminho nuclear, ele fez apenas sete tentativas de field goal na vitória de domingo sobre o Spurs, em comparação com 15 na derrota de sexta-feira para o Nuggets.

Continuar a dar metade dos arremessos do jogo anterior certamente faria com que esta situação chegasse ao auge muito rapidamente. No entanto, não há indicação de que isso acontecerá. Por enquanto, Butler está sendo um bom soldado. Mas quanto mais nos aproximamos do prazo final de negociação, 6 de fevereiro, maiores serão as chances de ele resolver o problema com as próprias mãos, seja qual for a forma que assuma.

Vencedor: Marketing de Guerrilha de ‘Reparações’

Não estamos dizendo que a equipe de marketing por trás de “Severance” interveio para dar um tiro no meio da quadra no Madison Square Garden e depois abraçar Ben Stiller. Mas também não dizemos isso.

Stiller, produtor executivo e diretor do programa, parecia muito disposto a parabenizar o jovem que pegou o carro pelos seus problemas. Se você assistir ao programa, saberá que coisas muito mais estranhas aconteceram. Só estou dizendo.

Jordan Poole fez outro retorno à Bay Area no sábado, enfrentando seus ex-Warriors pela segunda vez desde que foi negociado com o Washington Wizards, após levar um soco no rosto de Draymond Green alguns anos atrás. Esse incidente parece ser uma coisa do passado agora (OK, talvez não?), mas uma nova questão veio à tona na noite de sábado: Shoelace-Gate.

Enquanto se preparava para o lance livre, o armador do Warriors, Gary Payton II, agachou-se, estendeu o braço esquerdo e desamarrou o cadarço do sapato direito de Poole. Parecendo pouco divertido, Poole imediatamente se virou para fofoca alertar as autoridades sobre o que aconteceu.

No entanto, quando confrontado pelo árbitro veterano de 14 anos da NBA, Josh Tiven, Payton desviou brilhantemente, sem realmente negar que havia cometido o ato hediondo: “Ele lhe disse uma coisa e como você sabe que ele não está mentindo? eu faria isso?”

A ocultação da verdade por Payton poderia tê-lo poupado de uma falta técnica por conduta antidesportiva, o que poderia ter custado caro no que acabou sendo uma vitória apertada do Warriors por 122-114. Apesar do protesto severo de Poole, parece que não passou de uma brincadeira entre dois amigos, como Payton explicou mais tarde.

“É sempre divertido jogar com Jordan, contra Jordan. Estive com ele durante todo o verão”, disse Payton após a vitória. “Temos feito isso durante todo o verão, então agora é hora de ir trabalhar, fica ainda mais divertido. Estou apenas brincando, tentando me divertir. Só isso.”