Vencedores e perdedores da NFL na rodada de wild card: Sam Darnold custa milhões com péssimos resultados em dois jogos

Os legados geralmente são definidos durante os playoffs. Esse fato foi enfatizado durante 2024. NFL rodada curinga, à medida que vários indivíduos aumentavam ou diminuíam seu legado.

Pode ser apenas a primeira rodada, mas houve ramificações significativas após cada jogo da rodada curinga, tanto de curto quanto de longo prazo. Em sua maioria, foram ramificações positivas para os Texans, Ravens, Bills, Eagles, Commanders e Rams, que venceram seus respectivos jogos dos playoffs. Por outro lado, os Chargers, Steelers, Broncos, Packers, Buccaneers e Vikings enfrentam dúvidas após suas saídas antecipadas dos playoffs.

Vamos dar uma olhada nos maiores vencedores e perdedores do fim de semana do wild card.

Vencedor: Rams/Arizona

Foi uma semana caótica para os Rams, que, como o resto de Los Angeles, tiveram que sobreviver aos incêndios florestais devastadores da área. Os Rams mostraram sua determinação na noite de segunda-feira ao receber uma grande assistência do Arizona Cardinals, que sediou o jogo “em casa” dos Rams e também os ajudou de várias outras maneiras antes do início do jogo.

Nos dias anteriores ao jogo, os Cardinals enviaram dois de seus próprios aviões para Los Angeles para buscar o time do Rams, funcionários e famílias e os trouxeram para o Arizona. Os Cardinals também limparam o vestiário de sua casa para Los Angeles; Stafford, na verdade, usou o armário normalmente usado pelo quarterback do Cardinals, Kyler Murray.

Embora possa ser o estádio dos Cardinals, o State Farm Stadium parecia e soava como o SoFi Stadium. Uma grande multidão de torcedores do Rams estava presente e seu time não decepcionou, obtendo uma vitória por 27-9 sobre os Vikings graças a um desempenho defensivo dominante e dois passes para touchdown de Matthew Stafford.

Depois de um fraco desempenho no final da temporada em Detroit, Darnold teve outra experiência esquecível contra o Rams. Ele foi demitido nove vezes, empatando o recorde dos playoffs da NFL. Ele também lançou uma interceptação e cometeu um fumble que marcou o placar, já que os Vikings se tornaram o primeiro time com 14 vitórias a perder na rodada do wild card.

Para seu crédito, Darnold não desistiu, apesar do déficit de 24-3 no intervalo. Enfrentando um passe rápido inabalável, Darnold continuou jogando e brevemente deu alguma esperança aos Vikings quando acertou TJ Hockenson para marcar no final do terceiro quarto. Mas a defesa dos Rams foi demais para os Vikings e Darnold, que agora entrarão em uma entressafra cheia de incertezas.

o provável NFL O Estreante Ofensivo do Ano jogou assim em sua primeira partida nos playoffs. Daniels, a segunda escolha geral no draft do ano passado, fez dois touchdowns contra os Buccaneers, que incluíram um passe para touchdown para Terry McLaurin. Daniels então liderou os Commanders em uma campanha vitoriosa que incluiu uma finalização de 21 jardas para Dyami Brown em uma jogada de terceira para 6. Daniels se tornou apenas o 12º quarterback novato em. NFL história para vencer um jogo de playoff. Ele também levou Washington à sua primeira vitória nos playoffs desde 2005.

Perdedor: Mike Tomlin

Tomlin é um provável futuro técnico do Hall da Fama, cujo legado em Pittsburgh inclui um Super Bowl vencer, um segundo Super Bowl aparição e um recorde de 18 temporadas consecutivas sem perder para começar sua NFL carreira profissional. Infelizmente para Tomlin, seu legado agora inclui seis derrotas consecutivas nos playoffs. Suas oito derrotas na rodada de wild card são o segundo maior total da história da NFL.

O antigo técnico do Steelers está agora com 8-11 nos playoffs. Depois de vencer cinco dos seis primeiros jogos dos playoffs, os times de Tomlin estão apenas 3-10 na pós-temporada desde que avançaram para Super Bowl XLV. A derrota de sábado por 28-14 para os Ravens pode ter sido a derrota mais feia de Tomlin nos playoffs, já que o Pittsburgh foi derrotado por 306-59 no primeiro tempo. Os Ravens também superaram os Steelers por 299-29.

O que vem por aí para Tomlin? Ele retornará para a temporada de 2025, apesar da derrapagem de cinco jogos do Pittsburgh até o final da temporada passada. No entanto, provavelmente haverá mudanças em Pittsburgh, tanto na comissão técnica de Tomlin quanto no elenco de Pittsburgh. Espere que os Steelers sejam especialmente agressivos nesta offseason quando se trata de melhorar seu corpo de recepção e linha defensiva.

Vencedores: Derrick Henry/Lamar Jackson

A dupla dinâmica de Baltimore foi tão boa quanto anunciada em seu primeiro jogo de playoffs juntos. Henry correu para 186 jardas, o maior número de jardas de todos os tempos contra uma defesa do Steelers nos playoffs. Henry, que também disputou dois touchdowns, empatou o recorde dos playoffs do Hall of Fame Terrell Davis com seu quarto jogo na pós-temporada com pelo menos 150 jardas corridas.

Jackson, o provável MVP da liga pela terceira vez, fez dois touchdowns e completou 72% de seus arremessos. Ele também correu 81 jardas em 15 corridas. Ele executou a opção de leitura do Baltimore com perfeição, especialmente na corrida de 13 jogadas e 85 jardas do Baltimore no segundo quarto, que foi disputada exclusivamente no solo. Jackson e Henry foram responsáveis ​​por 82 das 85 jardas da corrida, com Jackson fazendo uma corrida importante de 20 jardas em uma jogada de segunda para 13.

O astro quarterback do Chargers lançou apenas três interceptações durante toda a temporada regular de 2024. No entanto, ele fez quatro escolhas no sábado, quando o Los Angeles saiu silenciosamente da pós-temporada após uma derrota de 20 pontos para os Texans.

Houston converteu duas escolhas de Herbert em 10 pontos, incluindo a escolha seis de Herbert pelo safety texano Eric Murray no final do terceiro quarto, o que ampliou a vantagem do time da casa para 20-6. Herbert respondeu com um incrível passe para touchdown de 86 jardas para Ladd McConkey em uma jogada de terceira para 26, mas era tarde demais.

Herbert está agora 0-2 nos playoffs, mas essa seca deve acabar em breve, pois parece que Herbert finalmente conseguirá a estabilidade necessária em Los Angeles depois de ter quatro coordenadores ofensivos e três treinadores principais durante seus primeiros cinco. NFL temporadas.

Vencedores: Josh Allen/James Cook

Assim como Jackson e Henry, Allen e Cook formaram uma combinação perigosa durante o fim de semana do wild card. Contra a formidável defesa dos Broncos, Allen completou 20 dos 26 passes para 272 jardas com dois touchdowns e nenhuma virada. Ele também correu 46 jardas em oito corridas. O único jogador a correr mais jardas do que Allen foi Cook, que teve o primeiro desempenho de corrida de 100 jardas nos playoffs.

Cook correu para 123 jardas em 20 corridas e se juntou a Henry, Kenneth Walker III e Jonathan Taylor como os únicos running backs a correr mais de 100 jardas contra a defesa do Denver nesta temporada. Um dos running backs mais difíceis de enfrentar, Cook, de 1,70 metro e 190 libras, movia rotineiramente a pilha várias jardas extras durante a vitória convincente de domingo.

Depois de um primeiro ano de muito sucesso como zagueiro titular do Green Bay, 2024 foi um ano desafiador para Love, que sofreu uma lesão na semana 1 e nunca mais se recuperou daquele ponto em diante. Apesar de várias lesões, Love foi capaz de ajudar a levar os Packers a um recorde de 11-6 e a uma vaga nos playoffs. Mas as deficiências dele e dos Packers neste ano ficaram evidentes no domingo na Filadélfia contra os Eagles. Love e o ataque dos Packers marcaram apenas 10 pontos, com Love lançando três interceptações e completando pouco mais de 60% de seus arremessos.

A derrota de domingo reforçou a narrativa de que os Packers precisam melhorar seu corpo de recepção nesta entressafra se Love e a equipe quiserem dar o próximo passo em 2025.

Vencedores: Saquon Barkley/Nolan Smith

A temporada recorde de Barkley em 2024 continuou com a vitória de domingo sobre os Packers. Barkley, que durante a temporada regular se tornou o nono corredor de 2.000 jardas em NFL história, correu para 119 jardas em uma corrida de 25 jardas contra os Packers enquanto registrava o primeiro desempenho de corrida de 100 jardas de sua carreira na pós-temporada.

Smith, de 23 anos, escolhido na primeira rodada em 2023, se tornou o jogador mais jovem dos Eagles a registrar dois sacks em um jogo de playoff. Seu desempenho lhe rendeu uma bola do técnico dos Eagles, Nick Sirianni.

“Quero que meus filhos joguem futebol como Nolan Smith” Syriani disse mais tarde. “Antes de meus filhos praticarem qualquer esporte, eu digo a eles: ‘Divirtam-se, joguem duro, sejam físicos’. Esse cara é a definição dessas coisas.

Estatisticamente, foi um jogo sólido de Mayfield. Ele acertou 15 de 18 para 185 jardas, dois touchdowns e nenhuma interceptação. Mas seu fumble que ocorreu no território dos Buccaneers logo depois que a defesa de Tampa registrou uma parada na quarta descida teve grande importância na derrota. Washington marcou um touchdown após a virada.

Justo ou não, o erro reforçou a narrativa de que Mayfield não é capaz de levar um time ao campeonato. Mayfield, cujas 16 interceptações nesta temporada empataram com Kirk Cousins ​​​​em maior número na liga, agora está 2-3 na pós-temporada e nunca avançou além da rodada divisional.