Vencedores e perdedores dos jogos da rodada divisional da NFL de sábado: Jayden Daniels brilha, Jared Goff luta

Nenhum dos primeiros colocados jogou muito bem durante as duas partidas dos playoffs da rodada divisionária de sábado. Uma equipe de classificação mais alta avançou, enquanto a outra sofreu uma derrota dolorosa.

Os Chiefs sobreviveram a um corajoso time texano e agora aguardarão o vencedor do jogo de domingo à noite entre Bills e Ravens. Kansas City jogará seu sétimo jogo consecutivo pelo título da AFC e o sexto em Arrowhead. No entanto, os Chiefs foram os únicos cabeças-de-chave a avançar no sábado, já que os Leões foram surpreendidos pelos Commanders, que avançaram para seu primeiro jogo pelo título da conferência desde 1991.

Aqui está uma olhada nos maiores vencedores e perdedores de sábado.

Daniels está tendo a melhor temporada de estreia em NFL história. Ele estava imperturbável no sábado à noite, acertando 22 de 31 para 299 jardas e dois touchdowns. Ele também correu 52 jardas em 15 corridas enquanto liderava os Commanders à vitória.

Uma das maiores finalizações de Daniels foi um dardo de 12 jardas para Terry McLaurin em uma jogada de quarto para 2 que preparou a curta corrida de touchdown de Jeremy McNichols que deu a Washington uma vantagem intransponível de 17 pontos no meio da quarta sala.

Daniels e McLaurin se uniram para um touchdown de 58 jardas no início do jogo.

Por melhor que a noite de sábado tenha sido para Daniels, foi igualmente ruim para Goff, que mais uma vez ficou aquém em um grande jogo. A noite difícil de Goff incluiu uma interceptação seis, uma interceptação na end zone pouco antes do intervalo e uma interceptação no final do jogo, enquanto os Leões tentavam realizar uma recuperação milagrosa. Goff também cometeu um fumble no primeiro quarto que configurou o primeiro touchdown de Washington.

Goff está agora com 4-5 nos playoffs desde seus anos no Rams, que o trocou para Detroit depois que o técnico do Los Angeles, Sean McVay, aparentemente decidiu que Goff não era capaz de vencer tudo. Os Leões podem estar pensando a mesma coisa depois da noite de sábado. Os Leões parecem casados ​​​​com Goff, no entanto, depois de contratá-lo para uma extensão de quatro anos na última offseason.

Vencedor: Cliff Kingsbury

Embora Ben Johnson receba muita atenção, seu homólogo teve uma noite muito boa. Na verdade, parecia que tudo o que Kingsbury convocou funcionou contra a defesa do Lions que esteve em seu encalço durante todo o jogo.

Como aconteceu durante todo o ano, Kingsbury não teve medo de colocar o jogo nas costas de Daniels em várias grandes reviravoltas. E, ao contrário da semana passada, o ataque de Kingsbury estabeleceu o equilíbrio necessário, com os Commanders correndo para 183 jardas e três touchdowns em 41 corridas.

No total, os 45 pontos dos Commanders foram os maiores da história da franquia em um jogo de playoff fora de casa. Isto é muito, já que Washington tem uma história rica que inclui três Super Bowl ganhar.

Falando em Johnson, ele provavelmente está se arrependendo de sua jogada que exigiu que Jameson Williams jogasse para Jahmyr Gibbs no início do quarto período, com os Leões perdendo por 10. O passe de Williams foi interceptado pelo novato Mike Sainristil (uma de suas duas escolhas da noite ), e os Commanders marcaram um touchdown em sua próxima investida, ampliando sua vantagem para 45-28.

Perdedor: defesa do Lions

A defesa do Detroit foi o maior ponto de interrogação do time ao entrar nos playoffs e foi a principal razão pela qual os Leões se juntaram aos Packers de 2011 como os únicos times com 15 vitórias a perder seu primeiro jogo dos playoffs. A unidade, que teve que lidar com uma série de feridos, simplesmente não conseguiu resistir a Daniels e ao ataque do Comandante.

Especificamente, o pass rush dos Leões foi um problema que nunca foi resolvido depois que Aidan Hutchinson sofreu uma lesão no final da temporada na Semana 5. Os Leões lutaram para pressionar Daniels, que não foi demitido. A falta de pass rush de Detroit foi especialmente sentida na quarta descida, já que Washington fez 3 de 4 em suas tentativas de quarta descida.

O futuro tight end do Hall da Fama dos Chiefs quebrou o recorde de Jerry Rice ao registrar o nono jogo de recepção de 100 jardas de sua carreira na pós-temporada. A grande noite de Kelce incluiu o touchdown da vitória logo depois que os Texans ficaram a um ponto dos Chiefs.

No total, Kelce conseguiu sete passes para 117 jardas, o recorde da temporada. Ele também se juntou a Rice como o único jogador da história com pelo menos 20 recepções para touchdown na carreira. Kelce está a três recepções de touchdown de conquistar o recorde de Rice, que é amplamente considerado o maior recebedor de todos os tempos.

Perdedor: times especiais do Texas

Foi um dia ruim no escritório da unidade de equipes especiais de Houston. Eles começaram o jogo permitindo um retorno de punt de 63 jardas que se transformou em um ganho de 78 jardas após uma penalidade por conduta antidesportiva. Para piorar a situação teve Kris Boyd quem cometeu o pênalti empurrando O técnico das equipes especiais, Frank Ross, está afastado.

Posteriormente, os texanos perderam dois field goals e uma tentativa de ponto extra que teria empatado o placar no quarto período. O fraco jogo das equipes especiais de Houston prejudicou os valentes esforços de seu ataque e defesa.

Stroud jogou muito bem em uma tentativa perdida. Apesar da lesão no joelho no primeiro quarto, Stroud fez jogadas no ar e no solo de forma consistente, principalmente nos momentos de posse de bola. Perdendo por 13-3, Stroud liderou os texanos em tentativas consecutivas de pontuação que incluíram uma tentativa de 15 jogadas e 82 jardas que demorou mais de 10 minutos fora do cronômetro.

O atual Estreante Ofensivo do Ano terminou o jogo com 245 jardas em 19 de 28 passes. Ele também foi o terceiro melhor rusher do jogo, com 42 jardas em seis corridas.

Perdedor: Arbitragem

Infelizmente, a arbitragem questionável foi uma das principais conclusões durante e após a vitória dos Chiefs. Várias decisões questionáveis ​​​​foram feitas contra os texanos, incluindo múltiplas penalidades por violência desnecessária contra o quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes. Uma dessas penalidades atraiu a ira do quarterback do Hall da Fama, Troy Aikman, que estava na teleconferência da ESPN.

“Sabíamos que seríamos nós contra os árbitros antes deste jogo”, disse o pass rusher do Texas, Will Anderson Jr. ele disse mais tarde.

O lado defensivo do Chiefs teve três sacks, o melhor da carreira, incluindo um na quarta descida, com Kansas City protegendo uma vantagem de oito pontos. Karlaftis liderou um passe rush do Chiefs que demitiu Stroud oito vezes. O pass rush de Kansas City foi uma das chaves para a vitória dos Chiefs.

Perdedor: Um pouco melhor em Texans-Chiefs

Os Chiefs, que eram favoritos com 9,5 pontos, tinham uma vantagem de 11 pontos no final do jogo, após bloquear um field goal dos Texans. Mas Kansas City desistiu de dois pontos momentos depois fazer seguro intencionalmente. Essa decisão teve implicações claras do ponto de vista das apostas.

Os apostadores que escolheram Kansas City no início da semana ainda estavam bem, já que os Chiefs foram inicialmente considerados favoritos de 8,5 pontos.