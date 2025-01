Vendas de ingressos para Netflix Premier do WWE RAW reveladas

O episódio de estreia emanará do Intutit Dome

A promoção baseada em Stamford está programada para começar este ano com dois shows consecutivos do SmackDown, seguidos pelo tão aguardado programa de estreia do Monday Night Raw na Netflix.

O episódio de 01/03 do Friday Night SmackDown será transmitido ao vivo do Footprint Center em Phoenix, Arizona. O episódio do dia 01/03 terá duração de três horas, marcando a transição da marca Blue para o formato de três horas.

Duas lutas foram anunciadas para o primeiro episódio da marca Blue em 2025: a campeã feminina da WWE Nia Jax defenderá sua coroa contra Naomi e a campeã dos Estados Unidos Shinsuke Nakamura enfrentará Andrade em uma luta sem título.

Após o episódio 1/3, a WWE estará fazendo as malas para o tão aguardado show de estreia do Monday Night Raw, que está agendado para 6 de janeiro no Intuit Dome em Inglewood, Califórnia. A marca Red está fazendo a transição para streaming pela primeira vez desde sua criação em 1993.

Os ingressos para o episódio de estreia do Raw na Netflix estão quase esgotados

De acordo com um tweet recente da WrestleTix, os ingressos para o show de estreia da marca Red estão quase esgotados antes do show da próxima semana. Foram vendidos cerca de 14.900 ingressos para o show no Intuit Dome, que tem capacidade para 15.534.

Faltando apenas quatro dias para o show, notáveis ​​96% dos ingressos foram vendidos, então até hoje restam apenas 634. Notavelmente, isso representa um aumento significativo de 1.051 ingressos desde a última atualização, há três dias.

Um confronto de quatro níveis está definido para o episódio de estreia com estrelas importantes como Roman Reigns, CM Punk, Seth Rollins, Jey Uso, Rhea Ripley e muito mais. Além disso, várias estrelas importantes, incluindo o campeão indiscutível da WWE Cody Rhodes, o ícone do hip-hop Travis Scott e John Cena aparecerão no programa.

O episódio de estreia da marca Red marca uma mudança significativa, já que pela primeira vez em 32 anos o programa principal não irá ao ar na televisão. Na maior parte do tempo, a marca Red foi ao ar na USA Network, mas a partir da próxima semana será transmitida exclusivamente na Netflix.

Você está animado para o desfile de estreia da marca Red? Como a transição para a Netflix afetará o conteúdo produzido pela promoção? Compartilhe suas idéias e previsões para o programa na seção de comentários.

