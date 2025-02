“Vendite nette, fatturato, fatturato”: quanto polveroso May, Michigan continua a difendere la logica

Michael Cohen Writer di basket di calcio e college universitario

Il capo allenatore del Michigan Dusty May ha tenuto due giorni il 3 febbraio per la seconda vittoria della sua squadra nella serie di vittorie in quattro partite attuali. Il Wolverine classificato è ancora invincibile prima dell’applicazione Purdue n. 7 di martedì.

A quel tempo, May era esattamente a metà del primo anno, il che lo ha visto rinnovare l’elenco, incubare per vincere la cultura e raggiungere entrambe le cose in un ottimo modo in cui i fan acquistano i biglietti al prezzo a un allenatore invisibile in anticipo e inodore Juwa Howard’s Giorni d’ufficio. La ricostruzione dell’intenzione di maggio significava che Ahma era selezionato nono nel sondaggio preliminare della lega tra l’Ohio State e il Maryland, quattro punti dietro lo stato di un concorrente del Michigan e ancora seduto lì con un record di 16-5 all’inizio di febbraio e 9-2 con Le seconde perdite più recenti alla conferenza dietro gli spartani precedentemente diluiti. La base di fan, che sembrava ben abbandonata fuori dalla bolla del torneo NCAA, che era negli ultimi due anni, iniziò a fare nuovi sogni nazionali significativi mentre il Wolverine vola nel sondaggio AP e sembra che sembri vedere ogni settimana.

E così a maggio è stata posta una domanda piuttosto ardente verso la fine della sua sessione mediatica lo scorso lunedì: Hai parlato di essere (Big Ten) nella battaglia. Penso che quando guardi il campionato intorno a te e cosa ti fa, cosa ne pensi siano un paio di chiavi della squadra che vince la battaglia?

“Scambia, turnover, turnover”, disse May con un sorriso gentile e ridere. “E li guardiamo (nel film) oggi ripeteremo quelle situazioni e continuerò a cercare di scoprire cosa abbiamo meglio per rimuovere alcune di queste cose. È una partnership tra tutte.”

Quando rimane un mese nella stagione regolare e prima della partita Titanic contro il primo posto di Ann Arbor contro Purde martedì sera, Wolverines troverà successo attraverso il misterioso marchio di basket che li definisce una delle squadre offensive più potenti del paese (23 ° in Le scarpe di lunedì pomeriggio) e una delle più sensibili (332), il Colorado è l’unico inferiore in una particolare classe del programma della conferenza elettrica. Solo due volte nelle precedenti 10 stagioni, Ahmat ha iniziato una grande dieci tasse con 10 vittorie durante le loro prime 12 partite – nel 2021 sotto Howard e nel 2019, guidato dal suo predecessore John Beilein – ma mai nell’era Kenpom, che è stata derivata Dal 1997 con quel maggio è attualmente durevole. Solo sei squadre del Michigan sono state classificate tra le prime 200 durante quel periodo, nessuna delle quali è stata peggiore di 286. Ed è ancora quasi 50 punti sopra in cui il gruppo Mayin è attualmente seduto, trasformando la palla con una straordinaria proprietà del 20,5%.

Il fatto che il Michigan sia ancora classificato tra le prime 20 efficienza offensiva, sottolinea la maggior parte della stagione, come sono sempre stati i crimini di Lethal May quando i suoi giocatori possono tenere la palla. I Wolverines sono l’un l’altro in un grande paese dieci e settimo per quanto riguarda la potente percentuale di campo (57,3%), un metro che pone una attenzione a scatti a 3 punti di successo e hanno più giocatori nella top 50 nelle prestazioni bayesiane Serie (sei) Altra scuola di conferenza: guardia di punta Tre Donaldson (13 °), Downtown Vladislav Gold (19), piccolo attaccante Sam Walters (25 °), Power Forward Danny Wolf (29), nome della guardia da tiro Burnett (40.) e Power Forward Will Tschetter (47), solo uno dei quali ha iniziato la sua carriera nel Michigan. Il maggio e i suoi giocatori ora fino alla fine della stagione – ogni volta che può essere – è se il loro tallone di achillee più palese può mancare prima che possa essere troppo tardi.

“Non esiste altra squadra nel mio database che ha avuto i primi 20 crimini e fatturato al di fuori della top 300 come ho seguito questo”, ha detto a Fox Sports, il creatore di Kenpom.com Kenpom Ken Pomeeroy.

I confronti storici sono sorprendenti, dato quanto sembra essere il team del Michigan di quest’anno, anche se il Wolverine fa scivolare alcuni posti nell’efficienza offensiva personalizzata dopo aver vinto un traffico stradale attraverso l’Indiana sabato. Non c’è mai stata una squadra tra i primi 20 crimini nel paese, mentre il fatturato è di 300. O peggio – che è accurato Paradox Michigan ha occupato la maggior parte della stagione – ma quasi il 90% di questi crimini d’élite si stabilì in modo sicuro tra i primi 150 i Percentuale di fatturato minima, tra cui tre stagioni, quando non ci sono stati 20 crimini al di sotto della soglia nel 2002, 2011 e 2017.

Nell’era Kenpom, le informazioni che circondano le squadre del torneo NCAA sono ancora più concrete e solo 12 delle ultime 108 scuole hanno raggiunto le serie Final Four classificate 150 o inferiori in fatturato. Ciò include solo sei, situati 200 o peggio: 2023 Uconon (236), 2018 Loyola Chicago (227), 2012 Louisville (215), 2010 Michigan State (219), 2007 Georgetown (211.) e 2006 UCLA (225. Huskies Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won Won ha vinto Il campionato nazionale.

“È chiaro che è abbastanza difficile ottenere un crimine d’élite (e continua) girando la palla tanto quanto il Michigan”, ha detto Pomeroy a Fox Sports. “Puoi ancora avere un buon crimine. L’area di scambio è un’area di studio piuttosto interessante e inesplorata, sento che se sei troppo ossessionato dal turnover, potrebbe anche essere male. Un po ‘di fatturato non è male. Diciamo così.

“Dico sempre agli allenatori, puoi immaginare una situazione in cui usi un gioco ed è un pick-up e un roll o qualcosa del genere e lanci un lob che, se lo fai, è come punti garantiti, anche se fai un Il turnover, anche se non ha avuto successo, come il 30% delle volte (allora), sarà un ottimo crimine.

Questa è stata un’opinione che sembrava riecheggiare la scorsa settimana dopo che l’Oregon ha vinto una vittoria 80-76, in cui il Michigan ha trasformato la palla più di 15 volte più delle anatre, ma secondo la loro media media. “Gli scambi che portano a licenziamenti e schiacciamenti”, ha detto May quando gli è stato chiesto degli errori della loro squadra quella notte, “viviamo”. E l’ala ne aveva molti durante il gioco.

Alcuni di loro sembrano essere che il sistema offensivo all’evento Big Ten sarà dalla Florida Atlantic la scorsa primavera della scorsa primavera. Wolverines si fida anche di Donaldson’s Point Guard (2.3 entrate per partita) i cui doni hanno aumentato la sua carriera ogni stagione e sono molte serie con Iso-Iso-Big-Slave Wolf (3,4 fatturato per partita) e Goldin (Goldin (Gold 2.1 Revenue per partita ), un paio di coppie di sette piedi di difensori che hanno colpito la palla.

“Pensavo che i nostri amici stessero giocando con forza e problemi”, ha detto May dopo la vittoria dell’Oregon. “Non è stato fantastico. Non è stato niente dove hai dovuto vincere i campionati che cerchiamo di vincere. Ma penso che oggi gareggeremo e combatteremo a livello di campionato.”

Pertanto, gli stupidi errori dei suoi giocatori e i momenti inspiegabili di decisione possono arrivare nell’ultimo mese della stagione regolare. Esempi contro l’Oregon non erano difficili da trovare: Walters si trovava sul lato mentre afferrava l’angolo; Burnett tirò la gamba di svolta a una fermata di routine, Donaldson lasciò cadere il passaporto legato senza il difensore; Il tiratore Roddy Gayle Jr. è stato invitato a viaggiare non una volta, non due volte, ma tre volte di fila nella seconda metà. La lista sembrava continuare. Nelle sue cinque sconfitte in questa stagione, il Michigan ha una media di 15,6 entrate per partita, che è oltre la media stagionale di 14,7 partite, che è 337.

Forse ci si aspettava parte di questo, data la corrente della nuova faccia sia nell’elenco che sul personale di coaching, l’edificio di maggio principalmente da zero – e in breve tempo – quando il direttore atletico Warde Manuel ha preso la decisione di spostarsi da Howard. Dopotutto, la prima squadra di maggio in Florida Atlantic era 303 in fatturato dando la palla dal 20,6%della proprietà, un decimo superiore rispetto all’attuale capitolo del Michigan. Fu solo la quarta stagione di maggio che i gufi alla fine hanno rotto i primi 100, e poi li portò alle Final Four.

“Se rimuovi la metà della proprietà 17, 18 lo giri”, ha detto May la scorsa settimana, “Ora la tua difesa è molto meglio, gli amici hanno più tocchi, più potere. E quindi penso che tutte le parti del gioco funzionano meglio Se rimuoviamo solo una cosa.

Michael Cohen copre un calcio e un basket del liceo con un grande peso di dieci. Seguila su Twitter @Michael_Cohen13.

(Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamente .)