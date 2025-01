Venerdì 1 squadra NBA senza 6 giocatori chiave

I Golden State Warriors affronteranno gli Indiana Pacers venerdì sera, ma lo faranno senza alcune delle loro più grandi stelle.

Anthony Slater riferisce che Steph Curry e Draymond Green saranno assenti per la partita di venerdì a causa dell’infortunio al ginocchio di Curry e della schiena di Green.

Ma le cose peggiorano per i Warriors perché dovranno fare a meno anche di Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski e Gary Payton II.

I Warriors hanno qualche possibilità di sconfiggere i Pacers con un roster così decimato?

Steph Curry (ginocchio) e Draymond Green (schiena) usciranno entrambi stasera a Indianapolis. Perdere la seconda notte in un back-to-back. Warriors anche senza Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski e Gary Payton II. — Anthony Slater (@anthonyVslater) 10 gennaio 2025

Curry è ovviamente la delusione più grande qui, dato che è ancora il miglior giocatore della squadra, con una media di 22,6 punti, 5,1 rimbalzi e 6,1 assist a partita. partita tirando con il 44,6% dal campo e il 41,1% dalla linea dei tre punti.

Anche l’assenza di Green farà male; raggiungerà 8,7 punti, 6,2 rimbalzi e 5,6 assist a partita nel 2024-25.

Questi sono alcuni dei migliori giocatori della squadra, quindi sarà difficile per loro superare i Pacers, anche se non dovrebbero essere del tutto eliminati.

È stata una stagione difficile per i Warriors, che attualmente sono la nona squadra in Occidente con un record di 19-18.

Nelle ultime 10 partite, la squadra ha registrato un record di 4-6 e si vocifera molto che abbiano fatto alcune grandi mosse prima della prossima scadenza commerciale.

Ma mancano ancora poche settimane a quella scadenza e i fan speravano di vederli segnare una serie di vittorie prima di allora.

Alcuni dei giocatori in questa lista degli infortuni potrebbero non restare a Golden State per molto tempo, a seconda di come si comporta il front office prima della scadenza.

Dopo la partita di venerdì contro i Pacers, lunedì i Warriors affronteranno i Toronto Raptors.

Quanti di quei giocatori torneranno per quella partita?

