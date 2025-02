Venezia vs como previsão Romaní, alinhamentos, apostas e dicas de probabilidades

Os anfitriões procuram três pontos para ajudar na zona de descida.

A Venezia lutando está pronta para ser o anfitrião como Roma no 24º dia da temporada 2024-25 da série A. Venezia está na zona de descida após suas performances deslumbrantes nesta temporada. Agora está ficando difícil para eles sair deles. Os Romani são nono após o desempenho médio nesta temporada. Eles não estão da melhor maneira.

A Venezia estará em casa, mas seus níveis de confiança serão inferiores aos de seus oponentes. Eles caíram para Udinese em sua última partida da liga. Foi uma partida fechada, mas o desempenho da Venezia não estava pronto e é por isso que três pontos caíram. Mesmo que a Venezia venha um jogo agora, eles permanecerão no mesmo lugar.

Como Roma mantinha os líderes da Liga Napoli para empatar em sua última partida da liga. Isso poderia ter depositado alguma confiança neles. Eles terminaram a corrida vencedora de Napoli na série A. Foi um jogo fechado com Roma para marcar um gol nos momentos finais para nivelar o placar. Roma estará fora de casa no seu próximo jogo e este é o momento certo para retornar.

Começo:

Domingo, 9 de fevereiro, 15:00 IST; 11:30 GMT

Localização: Pier Luigi Penzo, Veneza, Itália

Forma:

Venezia: dlddw

Como Romaní: Lwwdl

Jogadores para olhar

Gaetano Oristanio (Veneza)

O atacante italiano pode marcar gols e também ajudar seus colegas de equipe quando necessário. Gaetano Oristanio é um jovem cheio de potencial e, com a ajuda de seus membros do esquadrão, pode ser uma verdadeira ameaça à defesa do oponente. Pode ser um ótimo fabricante da diferença para o seu lado. A Venezia precisa de uma vitória aqui.

Paulo Dybala (como Roma)

O argentino desempenhará um papel importante para os Romani em seu próximo jogo da liga contra a Venezia. Paulo Dybala mais uma vez liderará seu lado pela frente. Embora ele não tenha marcado muitos gols nesta temporada, Dybala pode ajudar sua equipe a abrir os espaços em defesa do oponente. Isso pode ajudar Roma a marcar alguns gols.

Coincidência

A Venezia evitou a derrota em quatro dos últimos cinco jogos da liga local.

Os romani estão invictos nos últimos sete jogos da série A.

Os últimos quatro jogos entre Venezia e Roma na Liga Italiana foram equilibrados em termos de vitórias e gols.

Venezia vs como Romaní: Conselhos de apostas e probabilidades

Como Romaní para ganhar @8/11 Ladbrokes

Objetivos maiores que 2,5 @4/5 Bet365

Artem Dovbyk vai escrever @31/20 Unibet

Lesões e notícias do equipamento

Como Roma tem todos os seus jogadores prontos para lutar em seu próximo confronto da série A.

Para Venezia, Michael Svoboda, Filip Stankovic e Marin Sverko estarão fora de ação devido a seus ferimentos.

Cabeçalho

Total de correspondências: 9

Venezia venceu: 2

Como Roma venceu: 5

Desenhos: 2

Alinhamentos previstos

Venezia previu o alinhamento (3-5-2)

Joronen (GK); Schingtinne, Idzes, Cande; Sérbio, Doumbia, Caviglia, Ocupado, Haps; Oristanio, Yeboah

Como Roma previu o alinhamento (3-5-2)

Swill (GK); Celta, humels, ativos; Saelemakers, Conne, Parasses, Pisses, Tassages; Dybala, o Shaarawy

Previsão de coincidências

Como Roma poderia terminar como o melhor lado aqui. A Venezia está em má forma e é provável que elimine mais três pontos aqui.

Previsão: Venezia 1-2 como Romaní

Detalhes da transmissão

Índia – Galáxia Racer (GXR) Mundo

Reino Unido – TNT Sports 2

EUA.

Nigéria – SuperSport, DSTV

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.