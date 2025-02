Venus Williams, Petra Kvitova emitiu Wild Cards for Indian Wells

Os campeões do grande Slam Venus Williams e Petra Kvitov foram um dos quatro participantes do Wildcard anunciados na quarta -feira para o torneio ATP Tennis e o WTA Indian Wells. Os adolescentes da ATP, João Fonseca e um estudante de Tien, que estrearão no empate principal deste local, também foram nomeados para este evento, estabelecido de 5 a 16 de março. Williams é um campeão de sete tempo do Grande Slam e um ex -número um do mundo, que realizará a 10ª carreira em Indian Wells. O americano de 44 anos não joga no evento da WTA desde março do ano passado em Miami.

Duas vezes, o campeão de Wimbledon, Kvitova retorna após o nascimento de seu primeiro filho. O canhoto tcheco de 34 anos deu à luz Son Petr em julho do ano passado e viaja 13. Viaje ao deserto na Califórnia após uma ausência de maternidade de 15 meses.

18 -Year -old Fonseca conquistou seu primeiro título de ATP na Argentina Open da semana passada, tornando -se a mais jovem brasileira que conquistou o título ATP na era aberta.

Tien, um americano de 19 anos, chegou à quarta rodada do Aberto da Austrália no mês passado, tornando-se o jogador mais jovem que chegou à segunda semana em Melbourne desde o espanhol Rafael Nadal em 2005.

