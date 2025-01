(Ver) Noman Ali alcança um hat-trick contra as Índias Ocidentais e se torna o primeiro spinner paquistanês a alcançar o feito no críquete do julgamento

Noman Ali obteve 6/41 na primeira entrada do segundo teste das Índias Ocidentais.

O braço esquerdo de 38 anos, Spinro, Noman Ali, tornou-se o primeiro spinner do Paquistão a alcançar um hat-trick no críquete de julgamento em 25 de janeiro de 2025. Noman alcançou esse feito durante os primeiros ingressos das Índias Ocidentais do segundo teste de o torneio atual. Série em Fine.

Ali também fez uma jornada de cinco terras nas primeiras entradas do primeiro teste das Índias Ocidentais, que foi crucial na vitória dos anfitriões para 127 corridas.

Na manhã do segundo teste, Ali sacudiu a ordem superior e média das Índias Ocidentais para reivindicar um cinco a favor, que incluía um hat-trick. Foi apenas a sexta vez que um jogador de boliche paquistanesa fez um hat-trick de teste, e a primeira vez que um girador fez.

O hat-trick de Ali incluiu Justin Greaves, Tevin Imlach e Kevin Sinclair’s Land. O trio foi disparado nas três primeiras bolas da décima segunda entrada das Índias Ocidentais quando caíram para 38/7 e depois se tornariam 54/8.

Greaves venceu Babar Azam no segundo deslize enquanto jogava um golpe defensivo antes de Imlach falhar uma bola completa em sua tentativa de varrer e LBW ficar preso. Sinclair também foi pego por Babar no segundo deslize quando superou uma bola completa através de seu impulso defensivo.

Noman Ali fugiu e olhou para o céu depois de completar seu hat-trick antes de seus companheiros de equipe o assediarem.

Veja: Noman Ali alcança um hat-trick contra as Índias Ocidentais

O Paquistão teve as Índias Ocidentais lutando com 54/8, mas os três últimos batedores se defenderam e levaram as Índias Ocidentais a 163, o que é um total respeitável, já que o campo é extremamente amigável com os efeitos. Os jogadores de boliche das Índias Ocidentais responderam e, no momento em que escrevem este artigo, eles têm o Paquistão em uma posição precária com 51/4.

Para obter mais atualizações, siga Khel Now Cricket FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicativo iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp & Telegrama.