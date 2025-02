Verificação de garantir? Por que Milroe mudou o estilo de jogo durante os treinos do sênior da tigela

Mobile, asa. – Para quinta -feira, Blaine Gautier havia visto uma mudança.

O treinador do Marshal de Campo da equipe dos EUA do Senior Bowl viu o candidato do Alabama Jalen Milroe no centro em exercícios de equipe pelo terceiro dia.

Gautier se perguntou quantos espectadores consideravam o desempenho de Milroe molhado quando sua profundidade alvo diminuiu.

Gautier pensou de maneira diferente sobre o jogador que manteve seu treinador tarde após as reuniões na noite anterior, ansioso para aprofundar as jogadas de jogo ainda mais e uma nova terminologia.

O atletismo e o talento dos braços foram necessários para controlar a bola menos impressionante do que a bola profunda de Milroe? Era. Mas Milroe não está apenas tentando provar seu valor como um alfinete para os avaliadores da NFL. Ele está tentando demonstrar que é capaz de tudo o que implica ser um marechal de campo da NFL.

“Se você vir o filme, verá que foram necessários mais checkdowns do que provavelmente o fez ao longo desta semana, mas se funcionar, se você não estiver lá, verificando -o, coloque -o de costas, deixe esses caras trabalharem. ” Gautier disse ao Yahoo Sports após o treino na quinta -feira. “No começo, acho que era sobre mostrar seu braço, pegar a bola no campo, tentando pressioná -la no campo. (Agora) Trata -se de pegar o que eles lhe dão e não estavam, cara.

“Viva para outro baixo.”

Mas não há nada de errado em lançar profundamente se estiver aberto.

No nível universitário, Milroe viveu por quatro temporadas no Alabama, incluindo os dois últimos como titular. O sucesso aéreo de Milroe em 2023 excedeu sua campanha mais recente, seu relacionamento de interceptação de touchdown caindo de 23 a 6 como júnior para 16 a 11 como veterano. No terreno, no entanto, ele alimentou 726 jardas e 20 touchdowns depois de tomar apenas sete transportando menos um ano antes para 531 e 12.

Um executivo de alto escalão da AFC disse à Yahoo Sports que Milroe mostrou um atletismo impressionante, acreditando que o marechal de campo poderia se desenvolver ainda mais com o corpo técnico e o apoio apropriado. Um executivo da equipe da NFC duvidava de Pan Milroe como Atlética Prescott e muito mais.

Os jogadores podem se desenvolver.

Dane Brugler, do Ahletic, projetou Milroe como a 34ª seleção geral do New York Giants em um rascunho recente.

Entre agora e o NFL Draft, Milroe continuará trabalhando em seu jogo de pé e progresso.

“Não está sendo pego em uma rota, não tentando acertar a bola profunda toda vez”, disse Gautier, que também é o treinador do Marshal de Campo do Arizona Cardinals e do QB Kyler Murray. “Tente mostrar mais versatilidade lá e mostrar que não é apenas um corredor. Primeiro, é um pino e depois começa e pode criar mais tarde.

A seleção geral de 2024 nº 2 Jayden Daniels excedeu as expectativas como um alfinete em sua temporada de estreia com os comandantes de Washington depois que os avaliadores se perguntaram se o jogo aéreo poderia acelerar suas lutas e extensões atléticas.

Navegar no bolso será importante para Milroe, que tem estudado como as defesas da NFL o desafiarão.

“Acho que uma coisa é o reconhecimento quando se trata de quem o cara em defesa é porque os meninos mais bem pagos na defesa são normalmente a ala defensiva”, Milroe, do Yahoo Sports. “Você está vendo seu bolso nos segundos necessários para um marechal de campo mover o bolso e entender diferentes trajes que podem ocorrer. Portanto, o número 1 é especialmente quem é o tipo de defesa, porque cada equipe tem esse tipo.

Enquanto trabalhava para identificar os “tipos” através da linha de scrimmage no Senior Bowl, Milroe trabalhou para fazer sua queda de cinco passos e sua queda de sete passos, aumentando também seu conforto com nus de contrabando e conceitos de zona amplamente Gautier o treinou no jogo dos pés e mantendo os olhos no campo no jogo aéreo para cobrir mais terras no primeiro e segundo declínio na esperança de adotar uma distância baixa e favorável no terceiro.

“Essa é a posição do marechal de campo: é ótimo quando você não é unilateral, quando pode fazer coisas diferentes”, disse Gautier. “Ele é um atleta forte e é disposto Trabalhar. Essa é uma das coisas mais importantes que aprendi sobre ele.