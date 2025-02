Vermont Catamount vs. Maine Black Bears: Como ver online, informações de transmissão ao vivo, hora de início, canal de televisão

Quem está tocando

Maine Black Bears @ Vermont Catamount

Registros atuais: Maine 13-8, Vermont 11-10

Maine é de 0 a 10 contra Vermont desde fevereiro de 2020, mas as coisas podem mudar no sábado. Ambos enfrentarão a América Oriental às 14:00 ET em Roy L Patrick Gymnasium. Os Black Bears estão chegando no concurso Hot, depois de vencer seus últimos seis jogos.

Maine se reunirá no sábado após (finalmente) derrotar New Hamp., Que foi 2-8 contra suas dez reuniões anteriores. Maine voou além de New Hamp. 71-46 na quinta-feira. O jogo foi praticamente decidido pela metade, quando o placar já havia atingido 37-14.

Enquanto isso, a propagação do ponto pode ter favorecido Vermont na última quinta -feira, mas o resultado final não. Eles caíram logo abaixo de Binghamton por uma pontuação de 75-72. Para aqueles que carregam pista em casa, essa é a derrota mais próxima que os Catamounts sofreram desde 15 de novembro de 2024.

A vitória do Maine foi sua terceira consecutiva em casa, que promoveu seu recorde para 13-8. Quanto a Vermont, esta é a segunda derrota consecutiva para eles e eleva seu recorde sazonal para 11-10.

O Maine espera superar as chances de sábado, já que os especialistas pensam que visam uma perda. É possível que valha uma aposta rápida, pois eles cobriram a propagação nas últimas seis vezes que jogaram.

Enquanto apenas Maine cuidou de seus fãs na última vez que jogaram, nenhuma das equipes conseguiu cobrir. Quanto ao seu próximo jogo, Vermont é o favorito nisso, já que os especialistas esperam conquistá -los por 1,5 pontos. É possível que este concurso não seja o melhor momento para apostá -los contra a propagação, já que as últimas cinco vezes jogaram.

Chance

Vermont é um pequeno favorito de 1,5 pontos contra o Maine, de acordo com o último Probabilidades de basquete universitário.

As probabilidades tinham uma boa idéia da linha para isso, desde que o jogo abriu com o Catamounts como o favorito de 2 pontos.

O Over/Under é de 126,5 pontos.

História da série

Vermont venceu todos os jogos que jogaram contra o Maine nos últimos 5 anos.