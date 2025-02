Verstappen andrà avanti? Previsioni impreviste F1 per il 2025

Formula 1 offseason: Quale momento migliore per la speculazione su ciò che verrà?

La campagna F1 2025 promette di essere eccitante per molte ragioni. Detto questo, dato il successo Lewis Hamilton, si è trasferito nella Ferrari e un campo competitivo che ci si aspetta che sia vicino come l’anno scorso, potrebbe essere la stagione più difficile che chiama da anni. Testare le preferenze di statale al Bahrein dal 26 al 28 febbraio-can, forniscono un quadro più chiaro di cosa farmi, ma poco più di un mese dal Grand Prix australiano, ecco alcune cose che pensi che possano affermare nel 2025.

Leclerc vince due gare prima che Hamilton vinca uno

L’accoppiamento di Ferrari di Hamilton e Charles Lecler era già stata menzionata nel 2025. La mossa sette volte del campionato del mondo e le sue prime settimane nei test di classe rossa nei fan di Fiaran e Barcellona-Zachytil F1. La domanda allettante è chi sarà meglio utile. Sebbene sia difficile prevedere oltre 24 gare, ci sono molte ragioni per pensare che Leclerc avrà un inizio molto più forte.

Perché questa non è una proposta oltraggiosa: Mentre Hamilton era su e giù con la Mercedes nell’ultimo anno, Leclerc era nel groove per un po ‘. È necessario fare il caso che Leclerc sia stato il miglior pilota di F1 dalla pausa estiva, mentre la vittoria a Monza e Austin ha aggiunto a Monaco all’inizio della stagione. La forma di Leclerc ha aiutato la Catapult Ferrari nella battaglia per la padronanza dei designer con McLaren. È importante sottolineare che i suoi problemi incoerenti sembrano scomparire.

Poi c’è un’auto. Il recupero della Ferrari dal 2024 fu costruito su un team italiano che trasformò l’SF-24 in uno che migliorava il sito di sbiadimento durante le gare, che era un problema a lungo termine con le iterazioni precedenti, il che significa che LeClerc (probabilmente la qualificazione F1 più veloce) può convertire Una posizione di griglia della griglia di posizione forte per la posizione della griglia per la posizione della griglia sulla griglia per la vittoria e il palcoscenico più spesso. L’auto di quest’anno sarà simile all’ultima.

D’altra parte, Hamilton, la più grande qualificata di F1 di sempre, ha combattuto per un ritmo a round nella nuova generazione di auto introdotte nel 2022. “Sono solo lento. Lo stesso ogni fine settimana “, ha detto in Qatar lo scorso novembre. Questo sarà la chiave in questa stagione, soprattutto come Hamilton letti nella Ferrari. L’operazione di corse della squadra è anche migliorata sotto Frédéric Vasseur, che ha rafforzato le possibilità di quale sia la coppia l’auto rossa principale durante il Grand Prix.

L’idea che Hamilton abbia perso il passo negli ultimi anni è infondata. Dovrebbe vincere molte gare per la Ferrari, ma un inizio lento per quanto riguarda Leclerc sembra essere una previsione giusta in cui entrambi gli uomini arrivano al loro primo anno come compagno di squadra.

Verstappen lascia Red Bull

Con un nuovo cambiamento nella regola dell’orizzonte e della Red Bull, che nel 2024 mostra segni di scricchiolio nel 2024, sembra essere un decisivo 12 mesi nella traiettoria di carriera di Max Verstappen. Se sarebbe dovuto accadere per il 2026 o il 2027, potrebbe essere un anno in cui il campione del mondo a quattro tempi decide le sue migliori possibilità di vincere secondo i nuovi regolamenti.

Perché questa non è una proposta oltraggiosa: Per molte ragioni. In primo luogo, Red Bull è stata una storia bizzarra l’anno scorso, indagando sul team Christian Horn Christian Horn, e lacrima con padre Verstappen Jose, dominato dai titoli, mentre la leggenda del design Adrian Newey e il direttore sportivo Jonathan Wheatley hanno lasciato per gli outfit in competizione. La squadra ha anche licenziato un campionato dei costruttori, sebbene abbia vinto sette delle prime dieci gare. Solo Mega Talent Verstappen ha mantenuto il Trofeo Red Bull Cabinet Championship.

Poi ci sono nuovi regolamenti che dominano la narrazione. Dopo questa stagione, Honda lascia Red Bull per Aston Martin (New Home di Newey), mentre Red Bull produce i propri motori in collaborazione con Ford – un enorme impegno per una piccola esperienza come produttore.

Verstappen avrà molti pretendenti e il lungo ammiratore questo Wolff sarà uno di questi. Il capo della Mercedes non nascondeva il suo desiderio di firmare Verstappen lungo il confine e la porta sembra essere ampia; Mail quotidiano Il mese scorso, ha suggerito che il proprietario di Aston Martin Lawrence Stroll ha visto il movimento di £ 1 miliardo per gli olandesi.

Poi c’è lo stesso Verstappen. L’anno scorso non ha mai affrontato direttamente le domande del suo futuro e sebbene abbia un contratto fino al 2028, le cose possono cambiare molto rapidamente in F1. Essere nel posto sbagliato, nella sua prima classe, poiché la nuova serie di regolamenti sarebbe una prospettiva spaventosa. Devi solo guardare come Mercedes si è portato dal 2022 quando Hamilton e George Russell limitarono la vittoria tra loro per vedere quanto le cose potrebbero cambiare velocemente.

Se il Red Bull 2024 si riversa fino al 2025 o dubbi sulla Ford Grow Partnership, le altre squadre sentiranno sangue in acqua. Se, come Mercedes e Aston Martin, hanno iniziato a sembrare un design migliore a lungo termine, Verstappen potesse vedere il momento perfetto per cambiare lo scenario, anche se dovevano fare Hamilton e firmare per la stagione o due lungo la linea. Segui questo spazio.

Alonso riporta l’Aston sul palco

La stagione 2024 è stata piuttosto sfortunata per Aston Martin, soprattutto dopo la brillante corsa di Fernando Alonso nel 2023. Con tutta l’attenzione della squadra sul futuro – ha giocato con una nuova fabbrica in Silverstone e Neimey Arrival – – – – – – – – – in Newey’s Arrivo – – L’omosessuale a breve termine sembrava essere un po ‘di ammortamento. Quest’anno, tuttavia, vediamo che Alonso ritorna sul palcoscenico.

Perché questa non è una proposta oltraggiosa: Perché è Alonso, per prima cosa, ma anche perché è difficile immaginare che lo stomaco cammina nel prossimo anno l’anonimato totale nel mezzo del campo. Mentre Newey si concentra in gran parte sul 2026 e oltre, Aston Martin ha una nuova squadra di spicco fino a quest’anno, guidata dall’ex boss della Mercedes Motor Andy Cowell e che rappresenta l’ex Ferrari Man Enrico Cardile e i miglioramenti chirurgici saranno un minimo delle aspettative. Poi c’è una nuova fabbrica; Aston sta ancora guadagnando profitti dalla nuova struttura e dovremmo vedere i frutti apparentemente in questa stagione.

Non ci aspettiamo che Aston Martin lasci l’ordine drammaticamente, ma il pacchetto principale più vicino e le opportunità potrebbero presentarsi se la squadra nel Green di Racing British potesse fare un passo avanti. Se ciò accade, Alonso è esattamente l’uomo che desideri nella cabina di pilotaggio.

Rookie vince la gara

Nessuno lo ha fatto da Hamilton per McLaren nel 2007, il che mostra quanto sia difficile gestire. Il conducente ha bisogno di una combinazione di fattori: talento e auto capaci. Sembra un buon anno per battere questo record.

Perché questa non è una proposta oltraggiosa: Quest’anno, due piloti possono avere questa combinazione.

Uno di questi è puramente nuovo: la sostituzione di Hamilton, italiano Wunderkind Andrea Kimi Antonelli, che arriva alla F1 su un’ondata di enorme clamore. Antonelli ha avuto un debutto di allenamento approssimativo a Monza, ha colpito l’incontro all’inizio e possiamo aspettarci molto su e giù un anno. Ma è chiaro che Mercedes pensa che ci sia un ritmo. Se il produttore tedesco può mettere la sua auto nel posto necessario per vincere, Antonelli sembra una specie di talento speciale che potrebbe immediatamente fare un nome.

Poi c’è qualcuno ufficialmente un nuovo arrivato: Liam Lam Lam Lar Lawson. Certo, ha 10 gare nel suo nome, ma questa è la sua prima stagione in F1. Quest’anno suonerà il secondo violino a Verstappen, ma il suo compito principale è trovare una base comoda che Sergio Pérez non poteva. Lawson corre in modo aggressivo e ha una certezza sicura di lui. Presto il titolo non sarà interrogato, mentre un compagno di squadra di Verstappen, ma per subentrare nel 2025, la vittoria del Grand Prix potrebbe essere se si trovano correttamente sulla sfida.

Piastri guiderà il campionato durante la pausa estiva

Per la prima volta nella recente memoria della McLaren, entra nella stagione come popolare per entrambi i titoli. Lando Norris vinse quattro gare nel 2024, vincendo due Piastri Oscar. Entrambi dovrebbero unirsi a questo numero in questa stagione, ma andremo contro il grano e diremo che Piastri è un ritmo iniziale al campionato.

Perché questa non è una proposta oltraggiosa: L’ascesa di Piastriho era fenomenale. Norris era eccellente nella seconda auto, ma McLaren si aspetta chiaramente di destreggiarsi in questa stagione con i suoi due conducenti di razza. L’Ungheria e le “Regole di Papaia” della Saga di Monza lo scorso anno hanno sottolineato il modo in cui il team ha cercato di gestirlo finora. Il passo di Piastriho per Norris in Italia era una dichiarazione dell’intenzione per il futuro.

Mentre la performance della frizione di Norris ad Abu Dhabi ha vinto il campionato dei costruttori di McLaren, la sua stagione su e giù significa che ha molta più pressione entro il 2025. Se un pianoforte freddo e piegato può risolvere il suo problema con incoerenza, aspettati che l’eccitante australiano sottolinea le sue credenziali come pilota con un pedigree del campionato.