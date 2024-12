Verstappen vence no Catar após penalização de Norris

Max Verstappen, da Red Bull, venceu um emocionante Grande Prémio do Catar, marcado pela entrada de dois carros de segurança a meio da corrida e por uma penalização aplicada a Lando Norris, da McLaren.

Verstappen esteve envolvido numa intensa disputa com Norris ao longo da prova, até o britânico ser penalizado com um “stop-and-go” de 10 segundos por não ter desacelerado perante bandeiras amarelas.

Curiosamente, foi o próprio Verstappen quem chamou a atenção da sua equipa para o incidente que levou à penalização de Norris.

Enquanto isso, surgem questões sobre a gestão da corrida por parte da FIA, após Lewis Hamilton, da Mercedes, e Carlos Sainz, da Ferrari, sofrerem furos aparentemente causados por detritos na pista.

Os detritos provinham de um espelho retrovisor que ficou na reta das boxes durante várias voltas antes de ser destruído por um dos carros. Até ao momento, a FIA não respondeu por que motivo o espelho não foi removido antes.

Os furos ocorreram pouco depois do impacto no espelho, levando à entrada do carro de segurança para permitir que os comissários limpassem os restos de fibra de carbono e vidro espalhados pela pista.

Apesar de Norris ter desafiado Verstappen no recomeço da corrida, o neerlandês defendeu a sua posição com firmeza. Contudo, o duelo acabou por ser irrelevante devido à penalização de Norris.

A punição também eliminou as esperanças da McLaren de garantir o campeonato de construtores nesta corrida. A equipa segue agora para a última etapa em Abu Dhabi, no próximo fim de semana, com uma vantagem de 21 pontos sobre a Ferrari, havendo ainda 44 pontos em disputa.

Como a corrida foi decidida

Verstappen colocou-se em posição de vencer desde o início. Ele conquistou a pole position no sábado, mas foi relegado para a segunda posição atrás de George Russell, da Mercedes, por conduzir demasiado devagar durante a sessão de qualificação.

No arranque, Verstappen fez um excelente movimento, ultrapassando Russell pelo interior na entrada para a primeira curva e assumindo a liderança.

Enquanto ambos seguiam ligeiramente largos, Norris aproveitou para ultrapassar Russell pelo interior. Contudo, Verstappen conseguiu segurar a pressão do McLaren na segunda curva.

Verstappen e Norris permaneceram juntos na frente durante metade da corrida, com a diferença entre ambos nunca excedendo os dois segundos. Russell começou a perder terreno, enquanto Oscar Piastri, companheiro de equipa de Norris, o pressionava.

Apesar da luta intensa, Verstappen manteve sempre a vantagem de liderar. Porém, o destino da vitória permaneceu incerto até Norris ser penalizado por não ter desacelerado perante a bandeira amarela.

Durante o período de carro de segurança, Charles Leclerc, da Ferrari, aproveitou as boxes para ultrapassar Piastri e garantir o segundo lugar, beneficiando da penalização de Norris. Esta manobra colocou Leclerc a apenas oito pontos de Norris na disputa pelo segundo lugar no campeonato de pilotos.

Russell, que perdeu tempo devido a uma paragem lenta antes do período de carro de segurança, recuperou para terminar em quarto, apesar de também ter recebido uma penalização de cinco segundos por uma infração relacionada com o carro de segurança. Pierre Gasly, da Alpine, fez uma grande corrida, segurando a sexta posição após ser ultrapassado por Russell e resistir à recuperação de Sainz nas voltas finais.

Fernando Alonso, da Aston Martin, ficou em sétimo lugar, enquanto Zhou Guanyu, da Sauber, conseguiu os primeiros pontos da equipa este ano, terminando em oitavo. Kevin Magnussen, da Haas, foi nono, com Norris a recuperar até ao décimo lugar após cair para o fundo do pelotão devido à sua penalização.